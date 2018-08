DVTK vs. Haladás – Levegőhöz jutott a Diósgyőr

A labdarúgó NB I 5. fordulójában a Diósgyőri VTK együttese a Szombat­helyi Haladás gárdáját fogadta szombaton este.

A vendégcsapat három alapjátékosát kénytelen volt nélkülözni, Jagodics és Priskin eltiltás, Kulcsár pedig sérülés miatt nem játszhatott. A kezdőcsapatukban – nem ezzel összefüggésben – három változás történt a legutóbbi, a Puskás ellen 2–1-re megnyert hazai bajnokijukhoz képest: a védelemből Benes maradt ki, a középpályáról pedig Jancsó és Németh Márió, akik helyett Tamás L., Kovács L. és Habovda kerültek a csapatba.

A DVTK szakvezetője szintén három helyen változtatott az előző heti, MTK elleni, idegenbeli 1–0-s vereséget követően: a sérült Eperjesi keretben sem volt, két támadó, Ioannidis és Bacsa pedig csak a kispadra került. Kezdő lett viszont Tamás M. a védelem bal oldalán, Forgács szélső középpályásként, az új szerzemény Mihajlovic pedig támadóként.

Röviden úgy tudnám összefoglalni a mérkőzést, hogy a 3 pont megszerzése volt a legfontosabb.” Fernando Fernández Escribano

A meccs előtt érdekesség volt felfedezni, hogy Vernes a korábbi 11-es számú mez helyett a 10-esben, barátja, Ugrai eddigi számával lépett pályára, ami tovább erősíti azokat a kijelentéseket, hogy a válogatottat is megjárt támadó számára, aki az NB III-as tartalék együttesben edz, nincs visszaút az első csapatba. További érdekesség volt, hogy a vendég csapatban Grumic és Németh Milán személyében két olyan játékosra osztották, 4–2–3–1-es felállásban a két védekező középpályás szerepkörét, akik korábban mindketten a DVTK-ban futballoztak.

Gyenge volt

A meccs első félidejének első fél órája rém gyenge volt, hazai szempontból mindenképpen. A piros-fehérek először a 20. percben jutottak el lövésig, amikor Hasani bombájába beleléptek, és szöglettel folytatódott a játék. A járatjuk körbe a labdát, keressük a lehetőséget, várjuk, hogy az ellenfél hibázzon metodikában, a lapos, sivár labdajátékban a Haladás találhatott több pozitívumot azzal, hogy Kovács L.-nek voltak ígéretes lövései, hogy a 28. minutában Mészáros a meccs addigi legnagyobb helyzetét hagyta ki. Bő fél óra elteltével egyre többször lehetett füttyöt hallani a hazai szektorokból, aminek a végére Vernes remek szabadrúgása után Tóth B. tett pontot, egy fejesgóllal. Ettől az élete első NB I-es találatát jegyző védekező középpályás megnyugodott, és a számára szokatlan helyen kijelölt terülten – nem közvetlenül a védelem előtt kellett szűrnie, hanem a mélységi irányítót játszó Tajti előtt, mellett a 4–2–3–1-es felállásban – az addig előforduló zavarokat maga mögött hagyta, és nagy szerepe volt abban, hogy a DVTK végül győzelemre hozta le a meccset, hiszen a második játékrészben még egy kiállítást is kikényszerített az ellenfél részéről.

A második

A második félidő jobb volt, mint az első, de az első 45 percet nem volt nehéz felülmúlni. A Haladás rajta volt, hogy egyenlítsen, a DVTK pedig kontrákat tervezett építeni. Nagy lehetőségek sokáig nem adódtak, aztán a játékrész középén, Mészáros előbb az oldalhálóba lőtt, majd Rabusic kísérleténél, a hetek óta remek formában védő Antal B. kapus újabb bravúrja után maradt változatlan az állás, aztán a csereként beállt Bamgboye fejese kerülte el centikkel a bal felső sarkot. Történt mindez három percen belül. A szombathelyiek valószínűleg úgy érezték, hogy még egy lapáttal rá kell tenniük, hogy leessen a levegőben lógó góljuk, és a nagy igyekezetükben, a középpályán elvesztett labda után Tóth B. nyargalhatott el, akit Grumic csak szabálytalanság árán tudott megállítani. Piros lapot kapott ezért, és a DVTK a gólelőnye mellett emberfórhoz is jutott. De a hazaiak nem tudtak mihez kezdeni ezzel, olyannyira nem, hogy pár perccel később újabb Antal B. bravúrra volt szükség Rabusic próbálkozása után. Nyomott a 10 emberrel játszó Haladás, és ezt látva Fernando edző Lipták becserélésével próbálta stabilizálni a védekezést, aki Tóth B. mellé ment be, Hasani helyett, Tajti pedig előrébb lépett, hogy a kontrajátékban közelebb legyen a potenciális hazai támadókhoz.

Újabb találat azonban nem született egyik oldalon sem, vagyis a DVTK az évadban először, kapott gól nélkül hozott le egy bajnokit, és nem utolsósorban meccset nyert. A 3 pont megszerzésével pedig először lépett el a kieső helyről. A „meseszéppé” vált tabellán a 9. helyen állnak a piros-fehérek, és ezt a helyezést sok diósgyőri szurkoló bizonyára már most elfogadná végső helyezésként, de 28 forduló még hátra van. Játékban pedig előre kellene lépni, mert most csak annyi történt, hogy némi levegőhöz jutott a DVTK. De annyihoz nem, hogy ezzel elszállhatnának.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás 1-0 (1-0)

Diósgyőr, 3023 néző (a rendező által közölt adat). V.: Andó-Szabó (Szécsényi, Horváth R.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (7) – Shestakov (5), Brkovic (6), Karan (6), Tamás M. (5) – Tajti (5), Tóth B. (7) – Vernes (5), Hasani (5), Forgács (4) – Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Szombathelyi Haladás: Király (5) – Schimmer (5), Kolcák (6), Tamás L. (6), Bosnjak (5) – Grumic (5-2=3), Németh M. (5) – Habovda (4), Kovács L. (5), Mészáros (5) – Rabusic (6). Vezetőedző: Michael Hipp.

Csere: Mihajlovic helyett Bacsa (5) az 50., Kovács L. helyett Bamgboye (6) az 58., Vernes helyett Ioannidis (5) a 67., Schimmer helyett Halmosi (-) a 73., Rabusic helyett Rácz (-) a 79., Hasani helyett Lipták (-) a 81. percben.

Sárga lap: Tóth B. a 42., Király a 81. percben.

Kiállítva: Grumic a 69. percben.

Gólszerző: Tóth B. (1-0) a 36. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Röviden úgy tudnám összefoglalni a mérkőzést, hogy a 3 pont megszerzése volt a legfontosabb. Ez volt az ötödik meccs az évadban, a második itthoni, és fontos volt, hogy győzelmet könyvelhessünk el, és hogy önbizalmat szerezzünk a folytatásra. A mai játékról annyit, hogy a csapat picit idegesebb volt, voltak olyan dolgok, amelyeket sikerült megmutatni, és olyanok is, amelyeket nem. A Haladás 10 emberrel is a mi térfelünkön volt, nyomást tudott ránk helyezni. A kiállítás után nem az valósult meg, amit szerettünk volna. Bacsát és Ioannidist azért küldtem be, hogy visszalépjenek a labdákért, de nem tudtunk az ellenfél mögé kerülni. A legnagyobb pozitívum az, hogy a csapat végig hitt a 3 pont megszerzésében, a vágy, az akarat is megvolt arra, hogy ezt sikerüljön elérni. Nem volt könnyű meccs, mert a Haladásnak 4 pontja volt, és ha nem tudtunk volna nyerni, akkor nagy különbség alakulhatott volna ki a két csapat között. A játékkal nem voltam teljesen elégedett, az eredménnyel viszont igen.

Michael Hipp: – Véleményem szerint nem játszottunk rossz meccset ma, egy pár epizódban, a mérkőzés egy részében nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Az első félidőben mindenki óvatos volt, arra vártak a pályán lévők, hogy mikor követ el valaki hibát. Érzésem szerint mi aktívabbak voltunk, több helyzetet alakítottunk ki, de a befejezéseknek jobbnak kellett volna lenniük, hogy gól szülessen. A hazaiak pontrúgásból veszélyeztették a kapunkat, és mikor már úgy nézett ki, hogy Kovács L., Rabusic, Mészáros vagy Németh révén, valaki által betalálunk, a DVTK gólt ért el. Nem voltak százszázalékos helyzeteink, de születhettek volna ezekből a lehetőségből gólok. Az első félidőben nagyon gyorsan akartunk felpasszokat adni, pontatlanok voltunk, ezzel voltam elégedetlen. A második játékrészt aktívan kezdtük, nem engedtünk kontratámadásokat ellenfelünknek, aki az egész meccsen erre játszott. Rabusicnak volt nagy lehetősége, amiből nem lett gól, és enélkül nehéz pontot szerezni. A hazaiak egy kapitális hibánk után rávezethették kapusunkra a labdát, ami után jogos kiállítás következett. Természetesen a cserékkel is próbáltam felfrissíteni a játékot, 10 emberrel is kezdeményeztünk, de a masszívan védekező DVTK-val szemben gólra már nem futotta. Az a csapat nyert, amelyik a gólt rúgta, ma nem a jobbik együttes győzött, hanem a szerencsésebb.

Percek, események

36. perc: Vernes végzett el szabadrúgást balról. A hosszú oldalra, az ötösre ívelt labdájára Király kapus nem indult ki, érkezett viszont Tóth B., aki fejjel a háló bal oldalába, a gólvonalon túlra küldte a lasztit, 1-0.

69. perc: Az egyik vendégjátékos sarkazását csípte el Tóth B., ami után Ioannidishez passzolt, majd megindult előre. A frissen beállt csapattárs jól adta vissza a labdát neki, így középen lépéselőnyben volt üldözőjével, Grumiccsal szemben. A Haladás játékosa csak szabálytalanság árán tudta megállítani Tóth B.-t, amiért Grumicnak a piros lapot mutatta fel a játékvezető, így 10 főre fogyatkozott a szombathelyi csapat.

