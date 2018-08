Fernando: „A játékkal nem voltam maximálisan elégedett”

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Röviden összefoglalva: megszereztük azt a három pontot, ami rendkívül fontos volt számunkra. Az ötödik találkozón, másodszor hazai pályán végre győztünk, ami jót tesz a játékosok önbizalmának. Ez nagyon fontos, mert ahogy ma is érezni lehetett a pályán, de szerintem a lelátón is, szükségünk van ezen a téren is az előrelépésre. Győznünk kellett, ha nem akartunk leszakadni az ellenfelektől, a Haladáson viszont nem volt ekkora nyomás, hiszen legutóbb legyőzték a PAFC csapatát. A játékosok rendkívül idegesen játszottak, viszont helyenként megmutatták, hogy milyen elemeket szeretnék látni tőlük. A Haladás 10 emberrel is nyomást tudott ránk helyezni, még ha tiszta helyzeteket nem tudtak kialakítani. Fejlődni kell abban is, hogy 10 ember ellen is tudjunk játszani, mert Bacsa és Ioannidis is jól indul be az üres területekbe, de ma sokszor inkább visszaléptek. A csapat végig győzni akart, ez nagy pozitívum. A játékkal nem voltam maximálisan elégedett, a győzelemmel viszont igen.

Michal Hipp: – Nem játszottunk rossz mérkőzést, néhány időszakban pedig kifejezetten jó teljesítményt nyújtottunk. Az elején mindkét csapat óvatosan játszott, várta a másik hibáját, ekkor mi voltunk aktívabbak. Több helyzetet alakítottunk ki, de egyikből sem született gól, miközben az első fél órában a hazaiak csak szabadrúgásból veszélyeztették a kapunkat. Amikor már úgy nézett ki, hogy vezetést szerzünk – nem voltak 100%-os helyzetek, de jobb koncentrációval értékesíthettük volna a lehetőségeket -, akkor a hazaiak fejelték a vezető gólt. Hiányzott a csapatunkból a türelem, gyorsan akartuk mélységi passzt addni, pontatlanok voltunk. A második félidőt is aktívan kezdtük, nem engedtük a hazaiakat kontrázni. Rabušic helyzetét említem, amiből nem szereztünk gólt, nehéz így nyerni. A befejezésnél hiányzik a minőség, kialakítjuk a helyzeteket, de nem tudjuk értékesíteni. A hazaiak ekkor természetesen kontrára játszottak, és egy középpályán elkövetett fatális hibát követően jogosan kerültek létszámfölénybe. A cserékkel is próbáltam frissíteni, 10 emberrel is próbáltunk a masszívan védekező hazai csapat ellen egyenlíteni, de nem sikerült. Ma az a csapat nyert, amelyik a gólt rúgta, de nem a jobbik, hanem a szerencsésebb csapat szerzett három pontot.

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. Haladás 1-0 (1-0) Miskolc – A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 5. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Szombathelyi Haladás együttesét fogadta hazai pályán, szombaton 19.30 órától. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 5. forduló Diósgyőri VT... Tovább a cikkhez

