DVTK vs. Győr – Nagy a tét: ha nincs siker, akkor nem lesz érem sem

A rájátszásnál tart a honi élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság, melynek keretében az alapszakasz első nyolc helyén végzett együttese a négy közé kerülésért küzd. Az egyik párharcban a CMB Cargo UNI Győr, illetve az Aluinvent-DVTK csatázik egymással, s a Rába-partiak 1-0-ra vezetnek az egyik fél két sikeréig tartó párharcban azok után, hogy a két alakulat első, csütörtöki felvonásán Győrben 74-57-es győzelmet arattak.

Mi nem működött, vagy mi működött kevésbé az első negyedben, illetve az egész meccsen? – kérdeztük Miguel de Jesús López Alonsótól, a miskolciak szakvezetőjétől.

– Egy olyan jó csapat ellen, mint a Győr, minden figyelemkihagyás megbosszulhatja magát, riválisunk nagyon hatékonyan büntette meg a koncentráció-kimaradásainkat – emlékezett vissza a legutóbbi mérkőzésre a diósgyőriek spanyol szakvezetője. – A győriek néhány játékosa többet nyújtott az átlagánál, vagy ha úgy tetszik, attól, ami várható volt. Ellenfelünk az első negyedben jól, biztosan dobott kívülről, a besegítések nem érkeztek időben, de volt több pontatlanság, eladott labda, ezek együttesen nem fértek bele. Szólni kell a saját ziccereinkről is, amelyek közül nem egy, nem kettő kimaradt.

Minimálisra csökkenteni

A DVTK-s hölgykoszorú csütörtökön éjfél környékén érkezett haza a kisalföldi városból, edzés ugyan nem volt pénteken délelőtt, de lehetőség volt mozgásra, és akadt, aki élt is ezzel. A folytatásról, a holnapi meccsről így fogalmazott Miguel de Jesús López Alonso:

– A két csapat jól ismeri egymás taktikáját, úgyhogy kis, apró dolgok játszhatnak újra főszerepet – ismerte el a tréner, akinek azt is mondtuk: csapatának „egy dobása” van, hiszen ha kikap, akkor biztosan nem szerez érmet az idén, csak az 5–8. helyért küzdhet. – Kétségtelen, nagy a tét, de az utolsó pillanatig harcolni akarunk a négybe jutásért. Az előbb már beszéltem a figyelemről, annak fontosságáról, ezeket a részeket kevesebbre, minimálisra kell csökkenteni, továbbá a döntéseket határozottan kell meghozni a pályán. Nagy segítséget remélünk közönségünktől, ezen felül természetesen a munkában bíztunk és bízunk a továbbiakban is. Pénteken kielemeztük a csütörtöki találkozón történteket, javítottuk a videózást követő edzésen a hibákat, ráerősítettünk a pozitívumokra.

Prahalis nélkül

Samantha Prahalis nem volt a Diósgyőr keretében csütörtökön, a távolmaradás okáról annyit lehetett tudni, hogy fegyelmi okok miatt maradt itthon. Pénteken aztán az is kiderült: az irányító – akinek az érkezését tavaly év végén, december 28-án jelentették be a klubnál – már nem is játszik többet piros-fehér szerelésben, ugyanis folyamatban volt kontraktusának felbontása.

ÉM-MI

További negyeddöntők

A második mérkőzések időpontjai

Vasárnap, 17.00: ZTE NKK – UNIQA Sopron (Az állás: 1-0 a Sopronnak)

Vasárnap, 18.00: Vasas Akadémia – Atomerőmű KSC Szekszárd (Az állás: 1-0 a Szekszárdnak)

Hétfő, 18.30: VBW CEKK Cegléd – PEAC-Pécs (Az állás: 1-0 a Pécsnek)

