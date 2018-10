DVTK vs. FTC – Az elmúlt évek legnagyobb (vendég)tábora

Az elmúlt évek legnagyobb vendégtábora érkezik Miskolcra, Diósgyőrbe, a DVTK – FTC NB I-es labdarúgó bajnokira.

A fővárosi csapat drukkerei egyetlen belépőt sem hagytak a pénztárban, mindet megvásárolták, ami azt jelenti, hogy 1700 zöld-fehér szimpatizáns lesz jelen a vendégszektorban.

Ez lesz az első alkalom, hogy az FTC-drukkerek az új diósgyőri stadionban vizitálnak, ugyanis korábban több szurkolói csoport éveken át nem látogatta kedvenceiknek sem a hazai, sem az idegenbeli találkozóját, a saját klubjuk vezetésével szemben fennállt konfliktus miatt. De ezek az idők elmúltak, és a ferencvárosiak vezető szurkolói csoportja, a Green Monsters az utóbbi évek legnagyobb túrájaként hirdette meg ezt a mostani meccset. Ennek jegyében a zöld-fehér drukkerek többsége, valamivel több mint ezer fő, különvonattal érkezik majd Miskolcra, a tervek szerint 14.50-re.

Arról a biztosítást végző rendőrségi szóvivőtől szereztünk tudomást, hogy a fővárosi szimpatizánsokat a Tiszai-pályaudvarról a diósgyőri stadionig különbuszokkal szállítják majd, 15 társasgépjármű áll erre rendelkezésre. A rendőrség a mérkőzésre gépjárművel érkező vendégszurkolókat a város határában kijelölt gyűjtőpontokon ,,szedi össze” és viszi a stadionig.

A hazai drukkerek

Azoknak a diósgyőri szurkolóknak, akik a miskolci közlekedési vállalat 29-es járatával érkeznek a stadionhoz azzal kell számolniuk, hogy a Digép irányából gyalogosan nem tudják tudni megközelíteni a strekken keresztül a mérkőzés helyszínét, mert az a bajnoki előtt, közben és után le lesz zárva.

Nem csak a rendőrség, és a ferencvárosi szurkolók készülnek a meccsre, hanem a hazai fanatikusok is. A szervezett szurkolói csoportok az elmúlt napokban Miskolc város több pontján helyeztek ki olyan tartalmú molinókat, amelyek a meccsre invitálják a piros-fehér szimpatizánsokat, de jutott kiírás a DVTK edzőközpontjának kerítésére is, amellyel a csapatnak üzentek: ,,Reméljük átérzitek a meccs fontosságát! Mindent Bele!”. A napok óta tartó mozgósítás eredményeként pénteken már nem lehetett jegyet kapni a hazai ultra szektorba az északi kapu mögé, és pénteken nagyon erős volt a vásárlókedv a többi hazai részre is. Ennek köszönhetően 14 óra után nem sokkal már biztos volt, hogy legalább 6 ezer piros-fehér drukker jelen lesz a meccsen.

Vagyis a szurkolói szempontból kiemeltnek számító meccsen biztosra vehető a különleges hangulat.

BCS

