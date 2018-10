DVTK vs. FTC – A 45. rangadó következik

Szombati ellenfelünket, a Ferencvárosi Torna Clubot 1899. május 3-án alapították, első elnöke dr. Springer Ferenc volt. A klub színe: zöld-fehér.

Megalakulása óta a legsikeresebb magyar egyesületté nőtte ki magát. 29 alkalommal nyertek bajnokságot – az utóbbi tíz évben csak egyszer -, huszonháromszor emelhették fel a Magyar (Népköztársasági) Kupát, hatszor a Szuperkupát és kétszer a Ligakupát.

1928-ban és 1937-ben megnyerték a Közép-európai Kupát, 1965-ben pedig a Vásárvárosok Kupája (az Európa Liga elődje) győztese lett az FTC. A Ferencvárosban játszott az egyetlen magyar Aranylabdás, Albert Flórián.

Az OTP Bank Liga 2017/2018 évi kiírásában az FTC a második helyen zárta a bajnokságot, a zöld-fehérek legeredményesebb játékosa a 17 találatig jutó Varga Roland volt. Az Európa Liga selejtezőjében viszont az első ellenfél, a Maccabi Tel Aviv rögtön elbúcsúztatta őket a sorozattól.

OTP Bank Liga 2018/2019

Az OTP Bank Liga idei kiírásában jól szerepel az FTC, a vesztett pontokat számolva is minimum három ponttal vezetik a tabellát, azonban éppen legutóbb szenvedték el első verseégüket.

forduló: FTC – DVTK 4-1 forduló: MTK – FTC 1-4 forduló: FTC – Haladás 3-1 forduló: Kisvárda – FTC 0-2 forduló: FTC – Paks 1-1 forduló: Mezőkövesd – FTC 0-1 forduló: FTC – Vidi 2-2 forduló: Honvéd – FTC 0-1 forduló: FTC – Újpest 1-0 forduló: FTC – DVSC 2-2 forduló: PAFC – FTC 1-0

Legutóbb a Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Blazič, Koch – Spirovski (Rodríguez, 74.), Sigér – Varga R., Bőle (Finnbogason, 46.), Petriak – Böde összeállításban szerepeltek.

Nyári játékosmozgás

Nyáron két rutinos játékos visszavonult, helyükre elsősorban külföldieket igazoltak.

Érkezők

Kjartan Finnbogason (izlandi, AC Horsens)

Abraham Frimpong (ghánai, Crvena zvezda)

Marcel Heister (német-horvát, Beitar Jeruzsálem)

Davide Lanzafame (olasz, Budapest Honvéd)

Matías Ezequiel Rodríguez (argentin, Chacarita Juniors)

Sigér Dávid (Balmazújváros)

Ivan Petryak (ukrán, Shakhtar Donetsk – kölcsönbe)

Csernik Kornél (Soroksár – kölcsönből vissza)

Távozott

Batik Bence (Budapest Honvéd)

Gera Zoltán (visszavonult)

Hajnal Tamás (visszavonult)

Janek Sternberg (német, 1. FC Kaiserslauter)

Priskin Tamás (Haladás – kölcsönbe)

Joseph Paintsil (ghánai, Tema Youth – kölcsönből vissza)

Marcos Pedroso (brazil, Figueirense – kölcsönből vissza)

Nagy Dominik (Legia Warszawa – kölcsönből vissza)

Az FTC kerete

Kapusok

90 Dibusz Dénes (HUN) 1990.11.16. 214/0

31 Holczer Ádám (HUN) 1988.03.28. 22/0

42 Varga Ádám (HUN) 1999.08.23. 0/0

Mezőnyjátékosok

25 Blažič, Miha (SLO) 1993.05.08. 35/7

21 Botka Endre (HUN) 1994.08.25. 118/2

13 Böde Dániel (HUN) 1986.10.24. 329/119

23 Bőle Lukács (HUN) 1990.03.27. 68/3

17 Csernik Kornél (HUN) 1998.07.02. 18/0

21 Csonka András (HUN) 2000.05.01. 1/0

7 Finnbogason, Kjartan (ISL) 1986.07.09. 7/0

5 Frimpong, Abraham (GHA) 1993.04.06. 2/0

11 Georgijević, Dejan (SRB) 1994.01.19. 7/1

27 Gorriaran, Fernando (URU) 1994.11.27. 33/2

26 Heister, Marcel (GER, CRO) 1992.07.29. 10/1

19 Koch, Julian (GER) 1990.11.11. 16/0

10 Lanzafame, Davide (ITA) 1987.02.09. 77/40

16 Leandro (BRA, HUN) 1982.03.19. 308/43

91 Lovrencsics Balázs (HUN) 1991.08.30. 15/1

8 Lovrencsics Gergő (HUN) 1988.09.01. 98/10

40 Moutari, Amadou (NIG) 1994.01.19. 40/8

22 Otigba Kenneth (HUN, NIG) 1992.08.29. 25/1

30 Rui Pedro (POR) 1988.07.02. 8/0

34 Petriak, Ivan (UKR) 1994.03.13. 11/4

15 Rodriguez, Matías (ARG) 1993.03.29. 3/0

18 Sigér Dávid (HUN) 1990.11.30. 43/4

4 Spirovski, Stefan (MKD) 1990.08.23. 36/3

3 Takács Zsombor (HUN) 1999.02.22. 0/0

97 Varga Roland (HUN) 1990.01.23. 188/55

A vezetőedző

Az 5. fordulót követően Serhiy Rebrov váltotta Thomas Dollt az FTC kispadján. Az egykori ukrán labdarúgó 1974. március 6-án született, a Shakhtar Donetskben nevelkedett és a Dinamo Kijevben vált ismert labdarúgóvá. Hazáján kívül játszott a Tottenham, a Fenerbahçe, a West ham United és a Rubin Kazan csapatában, emllett 75 alkalommal szerepelt Ukrajna válogatottjában. Edzői pályafutását is a Dinamo Kijevben kezdte (2-2 ukrán bajnoki cím és kupagyőzelem, 1 ukrán szuperkupa siker, valamint csoportkörös szereplés az Bajnokok Ligájában), az al-Ahli után ült le az FTC kispadjára.

Egymás ellen

Az első mérkőzésünkre Miskolcon a Fradi ellen 1940. szeptember 8-án került sor. A Lukács – Bán , Felföldi, Bohus, Turán, Barta, Fazekas, Berecz, Füzér, Barna, Magyar összeállításban szereplő Csapkay-legények 6-3-ra maradtak alul. Góljainkat Berecz, Füzér és Barna szerezték.

A következő évben lejátszott második összecsapásunkon szintén három gólt szereztük, de mivel a védelmünk szilárdabb lábakon állt , így megszereztük első győzelmünket. Turbéki kettő és Füzér egy találatával vertük a fővárosiakat. Az első győztes csapat így állt fel: Gáspár – Soós, Felföldi , Turán, Barta, Honti, Penderi, Kertész, Füzér, Fazekas, Turbéki.

Az 1942/1943-as bajnokságban is sikerült elkapnunk a “zöld sasokat”. Kertész és Fazekas góljával nyert a DiMÁVAG. Az újságíró akkor sem fukarkodott a dicséretekkel: “CSODA A VASGYÁRBAN! 12000 ember volt kíváncsi arra, hogy a bajnokjelölt milyen magas iskolajátékkal fogja elintézni a lefelé konyuló formát mutató vasgyári csapatot. Tizenkét-ezer ember akarta látni a tanárok könnyű galoppját és kétségbeesett védelmét. A nézők azonban nagyobbára kellemesen csalódtak. Amit vasárnapi cikkünkben suttogva reméltünk, az beteljesedett: csodák napja volt a vasárnap a Vasgyárban, a DiMÁVAG magára talált és nagy akarással küzdő együttese kemény, de végig sportszerű küzdelemben verte a Ferencvárost.”

Az ’50-es és a ’60-as években heves csatákat vívtak a csapatok, váltakozó sikerrel, de mindig eldőlt a mérkőzés, mindössze 1969-ben játszottak döntetlent. Ezt a találkozót is hozzáadva a ’70-es évek elejéhez ötből négyszer ikszeltek a csapatok.

Nem véletlenül a diósgyőri futball aranykora ennek az évtizednek a második fele, az FTC-nek sem termett sok babár Diósgyőrben. A hét mérkőzésből álló sorozatból öt győzelem és két döntetlen a mérleg!

Az 1978. február 25-én lejátszott találkozót ma is emlegetik, akik a helyszínen látták. Szabó Géza Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Kutasi, Oláh, Fükő, Tatár, Borostyán, Fekete L., Görgei csapatában Fükő Sándor, majd Oláh Ferenc szerzett gólt, de milyet! A fiatalabbak csak azért szomorkodhatnak, hogy nem maradt televíziós felvétel az ollózós találatról.

A következő, bronzéremmel végződő idényben Grolmusz Gyula góljával győzött a DVTK. Szabó Géza ezúttal a Szabó L. – Szántó, Salamon, Teodoru B., Kutasi, Oláh, Tatár, Kerekes (Váradi), Szalai, Grolmusz (Tokár), Magyar csapatban találta meg a nyerő 11-et.

Ezen időszak legnagyobb különbségű győzelmét az 1979/1980-as idény zárófordulójában aratta a DVTK. Szabó Géza Veréb – Szántó, Salamon (Kádár), Kerekes, Kutasi, Oláh, Fükő, Görgei, Szalai (Fekete L.), Tatár, Borostyán összetételű csapata Fükő Sándor, Tatár György és Borostyán Mihály góljával 3-0-ra győzött.

Amikor 1981. december 2-án legyőztük a Ferencváros ellen, senki nem gondolta, hogy 32 évig ez lesz az utolsó. dr. Puskás Lajos együttese a Veréb – Oláh, Giron, Görgei, Szemere, Osváth, Fükő, Tatár, Borostyán, László II (Teodoru II), Fekete (Lippai) összeállításban esélyt sem hagyott a zöld-fehéreknek. Giron Zsolt és Görgei János góljaival 2-0-ra vertük a későbbi ezüstérmest.

Ezt követően a diósgyőri futball hányattatásának köszönhetően sokszor nem találkozott a két csapat, majd az FTC is eltöltött néhány évet a másodosztályban.

A 2011/2012-es bajnokságban is emlékezetes teltházas mérkőzést játszott a két csapat, ahol majdnem sikerült a bravúr, de hiába vezettünk kétszer is a mérkőzésen, l’Imam Seydi, majd José Luque góljával, a zöld-fehérek mégis elvitték a 3 pontot Miskolcról. Benczés Miklós így küldte pályára csapatát: Radoš – Vadász, Gal, Budovinszky, Gohér – Abdouraman – Arze (Halgas, 86.), Lippai (Takács P., 73), Luque (Bacsa, 66.) – Tisza, Seydi.

A következő bajnokságban, 2013. áprilisában a Kovac Zoltán által vezetett DVTK a Ribánszki – Vági, Vadász (Hanek, 62.), Kádár, Gohér – Gosztonyi (Seydi, 5.), Fernando, Elek, Luque (Takács P., 57) – Rudolf, Tiszaösszeállításban játszott 2-2-es döntetlent a lábtörést szenvedő Gosztonyi András helyére a mérkőzés elején beálló l’Imam Seydi duplájával.

A 2014/2015-ös idény őszi szezonjában találkozott a két csapat Diósgyőrben, és végre sikerült megtörni a hosszú ideje tartó negatív szériát. Szivics Tomiszláv az Antal – Okuka, Alves, Kádár, Husić – Bognár I. (Egerszegi, 85), Elek Á., Barczi (Gosztonyi, 59) – Grumić (Bacsa, 75) – Griffiths, Takács T. felállásban küldte pályára tanítványait. Miroslav Grumić és Takács Tamás találatainak köszönhetően sikerült hazai környezetben legyőznünk a Ferencvárost.

Az előző bajnokságban kétszer játszott idegenben, és egyszer hazai pályán a két csapat. Debrecenben a DVTK egy korai góllal hátrányba került, azonban ezt követően már az első félidőben sikerült a vendégeket kapujukhoz szögezni, és Dibusz több bravúrt is bemutatott elsősorban távoli lövéseket követően. A második játékrészben pedig megérkeztek a gólok is, előbb Dušan Brković csúsztatott a hálóba, majd Florent Hasani is megszerezte első diósgyőri gólját.

Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 2-1 (0-1)

DVTK: Antal – Eperjesi, Lipták, Brković, Shestakov – Vela, Hasani (Tóth B., 80.), Kocsis, Óvári – Ugrai (Karan, 87.) Bacsa (Ioannidis, 72.). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

FTC: Dibusz – Botka, Otigba, Blažić, Pedroso (Moutari, 64.) – Leandro (Georgijević, 77.) – Lovrencsics G., Spirovski (Nagy D., 64.), Gorriaran, Paintsil – Böde. Vezetőedző: Thomas Doll.

Gólszerző: Böde (0-1) a 9., Brković (1-1) az 56., Hasani (2-1) az 59. percben.

Az OTP Bank Liga idei kiírásában az első fordulóban Budapesten fogadta az FTC a DVTK-t, ahol az a hazaiak egy öngóllal és egy jól eltalált lövéssel szerzett vezetést, majd Bacsa Patrik szép góljával zárkózott a DVTK. Az első félidő lefújása előtt megítélt büntetőt Antal Botond védte, mégis kétgólos hátrányban folytatódott a mérkőzés. A második félidőben még egy gól esett, ezzel alakult ki a végeredmény.

Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 4-1 (3-1)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Frimpong, Blažič, Heister – Spirovski, Leandro – Varga R. (Finnbogasson, 82.), Lanzafame (Petriak, 68.), Gorriaran (Rodriguez, 76.) – Böde. Vezetőedző: Thomas Doll.

DVTK: Antal – Eperjesi, Lipták, Tamás M., Forgács (Bárdos, 71.) – Hasani, Mazalović, Busai (Vernes, 85.) – Makrai, Bacsa, Ugrai (Ioannidis, 46.). Vezetőedző: Fernando Fernandez.

Gólszerző: Tamás M. (1-0, öngól) a 15., Heister (2-0) a 25., Bacsa (2-1) a 45., Varga R. (3-1) a 45+1., Varga R. (4-1) a 69. percben.

Az eddig lejátszott Diósgyőr – Ferencváros mérkőzések az NB I-ben

1940/1941

DiMÁVAG – FFC 3-6 G.: Berecz, Füzér, Barna

1941/1942

DiMÁVAG – FFC 3-2 G.: Füzér, Turbéki (2)

1942/1943

DiMÁVAG – FFC 2-1 G.: Kertész, Fazekas

1943/1944

DiMÁVAG – FFC 1-2 G.: Csepregi

1951

DiVasas – Kinizsi 3-2 G.: Csorba (2), Vezér

1952

DiVasas – Kinizsi 3-0 G.: Nagy, Dobó, Csorba

1954

DiVasas – Kinizsi 0-2

1955

DiVasas – Kinizsi 1-4 G.: Tiba

1957/1958

DVTK – FTC 1-2 G.: Pál II.

1958/1959

DVTK – FTC 3-2 G.: Iván, Kiss, Papp

1959/1960

DVTK – FTC 2-1 G.: Iván, Pál

1960/1961

DVTK – FTC 2-0 G.: Rácz, Pál

1964

DVTK – FTC 0-2

1966

DVTK – FTC 1-0 G.: Szurgent

1967

DVTK – FTC 1-2 G.: Sikora

1968

DVTK – FTC 1-2 G.: Szurgent

1969

DVTK – FTC 0-0

1970/1971

DVTK – FTC 1-1 G.: Sikora

1971/1972

DVTK – FTC 2-2 G.: Tábori, Gass

1972/1973

DVTK – FTC 1-4 G.: Horváth

1975/1976

DVTK- FTC 0-0

1976/1977

DVTK – FTC 3-2 G.: Oláh (2) , Fekete

1977/1978

DVTK – FTC 2-0 G.: Oláh, Fükő

1978/1979

DVTK – FTC 1-0 G.: Grolmusz

1979/1980

DVTK – FTC 3-0 G.: Fükő, Tatár, Borostyán

1980/1981

DVTK – FTC 0-0

1981/1982

DVTK – FTC 2-0 G.: Giron, Görgei

1982/1983

DVTK – FTC 2-2 G.: Tatár, Feledi

1983/1984

DVTK – FTC 1-3 G.: Borostyán

1991/1992

DFC – FTC 0-2

1992/1993

DFC – FTC 0-4

1997/1998

DFC – FTC 0-2

1998/1999

DFC – FTC 1-3 G.: Egressy

1999/2000

DFC – FTC 0-0

2004/2005

DVTK – FTC 2-3 G. Siminic, Mogyoródi

2005/2006

DVTK – FTC 0-1

2009/2010

DVTK – FTC 0-1

2011/2012

DVTK – FTC 2-3 G.: Seydi, Luque

2012/2013

DVTK – FTC 2-2 G.: Seydi (2)

2013/2014

DVTK – FTC 1-4 G.: Futács

2014/2015

DVTK – FTC 2-1 G.: Grumić, Takács T.

2015/2016 (2. kör)

DVTK – FTC 0-2

2016/2017 (2. kör)

DVTK – FTC 2-3 G.: Novothny, Nono

2017/2018 (2. kör, Debrecen)

DVTK – FTC 2-1 G.: Brković, Hasani

Hazai mérlegünk: 44 mérkőzés, 15 győzelem, 8 döntetlen, 21 vereség, 59 rúgott és 76 kapott gól

Forrás: dvtk.eu.

