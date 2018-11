DVTK vs. DVSC – Két széria szakadhat meg, illetve folytatódhat a DVTK stadionban

A labdarúgó NB I 14. fordulójában szombaton 14.30-kor a Diósgyőri stadionban Diósgyőri VTK – Debreceni VSC mérkőzést rendeznek. A két csapat hasonló párosításban lejátszott legutóbbi meccsét Mezőkövesden, 11 hónappal ezelőtt a DVTK nyerte 3-2-re, és akkor egy öt meccses nyeretlenségi szériát zártak le ezzel. A diósgyőriek most 8 nyeretlen meccsnél tartanak, az utolsó hat bajnokijukat elveszítették, ezzel szemben a hajdúsági gárda öt mérkőzéses veretlenségi sorozatnál jár. Vagyis két széria is véget érhetne egy esetleges hazai sikerrel, illetve kettő folytatódhat, ha döntetlen, vagy vendég győzelem születik. Utóbbi esetben a DVTK jelenlegi szakvezetője, Fernando Miguel Fernández Escribano a klub csúcstartójává lépne elő, hiszen a piros-fehérek történelmében még egy olyan edző sem volt, akinek a vezetésével az élvonalban hét egymást követő bajnokin vereséget szenvedett volna a csapat.

Fernando hisz

A DVTK péntek délutáni sajtótájékoztatóján is elhangzott: spanyol edzőjük változatlanul nem gondolkozik a lemondásban, hisz a játékosokban, az elvégzett munkában. Tudta az évad kezdete előtt is, hogy nehéz dolguk lesz, de ha valahol építkezésbe kezdenek, ahhoz idő kell, hogy ez láthatóvá váljék, és elmondása szerint egyre több minden látszik.

– Ezen a héten is ugyanabban a formában próbáltunk dolgozni, mint az elmúlt hetekben, és úgy próbáltam meg felkészíteni a játékosokat, hogy reális esély legyen a győzelem megszerzésére. A rossz sorozatot, a hat vereséget szeretnénk megszakítani, bár tudjuk, hogy nehéz meccs vár ránk. A Debrecen nagyon jó csapat, több bajnoki címet szereztek az elmúlt időszakban, és a játékosaik DNS-ében benne van az, amivel ezeket a sikereket elérték – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano.

A spanyol tréner arról is beszélt, hogy amikor az évad elején elkezdték a munkát a csapattal, a védelemben voltak problémák, amit ki kellett javítani, de ez sikerült, és több más probléma megoldásában is előreléptek.

– A középpályás mozgások nem működtek teljesen, most a támadózóna 30-40 méterre van, és nemcsak a csatárokról van szó, hanem az egész csapatról, hogy ebben javulnunk kell. A Puskás és a Ferencváros elleni meccseken is többet lőttünk kapura és több beadásunk volt, mint ellenfelünknek. Ehhez kellene jönnie annak, hogy eredményesen fejezzük be az akcióinkat – jelentette ki a DVTK vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy a DVSC ellen az eddigi játékot akarják még jobban lehozni, vagy készülnek valami másra, így felelt: – Próbáltam úgy felkészíteni a csapatot a heti munka során, hogy a rögzített helyzetek elleni védekezésben koncentráltak legyünk. A Debrecen 14 ilyen gólt ért el, emiatt az ilyen helyzetek hatástalanítása markánsan megjelent a héten. A DVSC sok labdát juttat fel a támadózónába, fontos, hogy a második labdák megszerzésére fel legyünk készülve. A Debrecenben van sebesség, fontos lesz a kontra elleni védekezés is, a saját játékunkra pedig ugyanaz lesz a jellemző, amit eddig is lehetett látni, de több bátorságra lesz szükség, több mélységi beindulást kell vállalni, és a labdával is többet kell vállalkozni.

Felelős

A tréner arra a kérdésre is válaszolt, hogy milyen a kapcsolata a játékosokkal, amire azt felelte, hogy nagyon jó, profikra jellemző, és bár nem járnak együtt szórakozni, de amire szükség van, az működik.

Lapunk kíváncsi volt arra, hogy mennyire érzi magáénak ezeket az eredményeket, egyetért-e azzal, hogy az edzők egy csapat szerepléséhez csak bizonyos százalékot tehetnek hozzá, amire ezt felelte a spanyol tréner:

– Az eredményekért teljes mértékben a vezetőedző a felelős, és az eredményekért a teljes felelősséget vállalom.

Azt is megkérdeztük Fernando Miguel Fernández Escribantól, hogy meddig tarthat egy edző hite, a sorozatos vereségekben hol lehet az a határ, amikor nincs tovább, hogy kitarthat-e a szerződése végéig, illetve hogy az ő esetében ennek hol a vége.

– Egy edzőnek tudnia kell, hogy mi a célja, amit kitűzött maga elé, és én teljesen tisztában vagyok ezzel. Bent kell maradni, két csapatnál jobbnak kell lenni. Az eredményekkel nem vagyok elégedett, de a játékosok által, a klub dolgozói által elvégzett munkával igen, és azzal is tisztában vagyok, hogy egy újfajta stílus bevezetéséhez idő kell. Szerintem a csapat fejlődött ahhoz képest, ahogy korábban kinézett – mondta a spanyol tréner, aki arra a megismételt kérdésre, hogy meddig szól a szerződése ezt felelte: – Még két évadra.

A DVTK keretéből Ivánka, Makrai és Forgács sérülés miatt nem játszhatnak a DVSC ellen.

Távol maradással

Az egyik közösségi médiában, az Ultras Diósgyőr oldalán megjelent bejegyzés szerint a mai meccs első 10 percében az ultra szektorban nem lesz szervezett szurkolás, mert a drukkerek azzal tiltakoznak a ,,csapat sikertelensége és a vezetőség hozzáállása miatt”, hogy a mérkőzés elején nem mennek fel a lelátóra, és felhívásukban ugyanerre kérték szurkolótársaikat.

A várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti, Juhar – Mihajlovic.

