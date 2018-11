DVTK vs. DVSC – Edzői nyilatkozatok

Fernando Fernandez Miguel Escribano: Fontos győzelmet arattunk ma, hiszen hat meccses negatív szériából jöttünk ki. Ilyen helyzetben nehéz a játékosoknak, mert hétről hétre jobbak vagyunk, de még nem hagytuk el a kiesési zónát, azonban ma megmutatták, hogy mire képesek. Igyekeztünk minél többet birtokolni a labdát, mert akkor az ellenfél nem tudott gólveszélyt kialakítani. Jobbak voltunk, domináltunk, akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna. A végén le kellett volna zárni a mérkőzést egy második góllal, és akkor nyugodtabban várhattuk volna a találkozó végét. A végén még nem volt elég önbizalma a játékosoknak ehhez, kicsit szenvedtünk Magyarország egyik legjobb csapata ellen, az első félidőben jobbak voltunk. Amikor elkezdtük a közös munkát, akkor tudtam, hogy hosszú távon lesz meg az eredménye. Legelőször a játékról alkotott elképzeléseimet kellet átadni, és begyakorolni. Minden játékos hisz ebben a játékban, miként én is bennük. Meg kell köszönnöm a győzelmet nekik, mert tisztában vagyok vele, milyen nehéz úgy játszani, koncentrálni, ha minden összeesküszik ellened. A múlt héten Felcsúton még jobban játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, birtokoltuk a labdát. Jó úton járunk, de a mai mérkőzésből is kell tanulni: a második félidőben hogyan tudjuk jobban uralni a mérkőzést. Kulcsmomentum, hogy mi szereztük meg a vezetést Florent Hasani gyönyörű góljával. A DVSC csak két mérkőzést veszített idén, ezért szokatlan lehetett számukra ez a helyzet.

Herczeg András: Gratulálok a DVTK-nak, mi nem tudtuk megismételni, az elmúlt hetek jó játékát. Rengeteg technikai hibát vétettünk, rengeteg pontatlanság jellemezte a játékunkat különösen az első játékrészben a támadó harmadban, és a második félidőben sem tudtuk nyomás alá helyezni a DVTK kapuját. Nem is emlékszem, hogy ebben a bajnokságban korábban bármikor ilyen kevés veszélyt jelentettünk volna az ellenfél kapujára. Nem a mi napunk volt, nem sikerült jó teljesítményt nyújtani.

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. DVSC 1-0 (1-0) Debrecen, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 14. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Debreceni VSC együttesét fogadta szombaton 14.30 órától Miskolcon. Az összecsapásról élőben tudósítottunk portálunkon! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 14. forduló Diósgyőri VTK vs.

