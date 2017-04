DVTK vs. Bp. Honvéd – Mezőkövesden a meccs és egy nappal korábban

A hétvégi forduló után a jövő héten két játéknap lesz a labdarúgó NB I-ben, szerdán (április 12.), valamint szombaton (április 15.). Az elsővel kapcsolatban korábban nem egyszer – így az idénynyitó szurkolói ankéton is – elhangzott, hogy a DVTK minden bizonnyal Debrecenben fogadja a Budapest Honvédot, ugyanis ugyanezen napon a diósgyőriek ideiglenes hazai pályája foglalt, hiszen a Mezőkövesd Zsóry FC-nek is otthoni összecsapása van (a Debrecen érkezik Dél-Borsodba). Azonban amint a piros-fehér klub közleményéből kiderült, mégsem a hajdúsági megyeszékhely lesz, lett a helyszíne a kispestiek vendégjátékának, hanem Mezőkövesd. A fővárosiak, valamint a miskolciak képviselői ugyanis megállapodtak abban, hogy a 90 percet egy nappal korábban, április 11-én, kedden 18 órától játsszák le. Mindezen kérésüket eljuttatták az MLSZ versenybizottságához is, amely engedélyezte a találkozó keddi lebonyolítását.

200 000 forint büntetés

Ugyancsak a Diósgyőrhöz kapcsolódik, hogy az MLSZ fegyelmi bizottsága csütörtökön két büntetést is kiszabott a klubra, mindkettőt a Ferencváros elleni kupapárharccal kapcsolatban. Az fb a fővárosban megrendezett első felvonáson elhangzottak miatt (szurkolóinak másokat megbotránkoztató magatartásáért) 50 000, míg a második, mezőkövesdi mérkőzésen történtek miatt – szintén a fentebb vázolt indokkal – 150 000 forint pénzbüntetést szabott ki a DVTK-ra.

ÉM

