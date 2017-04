DVTK vs. Bp. Honvéd – Kövesden, a listavezető ellen a piros-fehérek

A labdarúgó NB I 26. fordulója a kedden két meccsel kezdődik meg, ezek közül az egyiken, a kieső helyen álló Diósgyőri VTK a listavezető Budapest Honvéd együttesét fogadja. A mérkőzést 18.00-tól Mezőkövesden, a Városi Stadionban játsszák, annak ellenére, hogy korábban úgy volt, hogy ennek a találkozónak a helyszíne Debrecen, a Nagyerdei stadion lesz. Ez utóbbi információ a múlt héten szerdán vált ismertté, de hogy a szerdai debreceni meccs­ből hogyan lett keddi mezőkövesdi, az eddig nem derült ki.

Közösen kérték

A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága múlt csütörtökön hozott határozatot arról, hogy a korábban tervezettnél egy nappal előbb, április 11-én, kedden 18 órakor rendezik meg Mezőkövesden a DVTK – Bp. Honvéd meccset. A szövetségnél hétfői érdeklődésünkre a változtatással kapcsolatban annyit közöltek, a két érintett csapat közös kérésére történt a módosítás.

Lapunk értesülései szerint azért ilyen későn dőlt el a meccs helyszíne és időpontja, mert a DVTK kicsúszott abból a határidőből, amikor még egyedül dönthetett volna arról, hogy hol játszik, vagyis 15 nappal a meccs előtt nem jelentette be a helyszínt, és ezek után a Budapest Honvéd igenjére is szükség volt abban a témában, hogy hol legyen a bajnoki. A fővárosi klub nem akart Debrecenbe menni, információink szerint budapesti stadionokra tett javaslatot, a Diósgyőr pedig a Mezőkövesdet preferálta, de ehhez szükség volt a dél-borsodi klub beleegyezésére, arra, hogy a saját meccsük előtt egy nappal engedjék a pályát „szétjárni” egy keddi NB I-es meccsel. Végül a Honvéd és a Kövesd is belement abba, hogy kedden 18 órától Mezőkövesden legyen a meccs.

Ön szerint mi lesz a Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK győzelem

Döntetlen

Egy góllal nyer a Bp. Honvéd

Magabiztos kispesti siker Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

– Alkalmazkodó típusok vagyunk, mindegy, mikor játszunk, kedden vagy szerdán, annak is megvan az előnye, és ennek is, annyira nem játszik ez fontos szerepet, a csapat fel tud készülni egy meccsre, ha egy nappal hamarabb is van – válaszolta azon kérdésünkre Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője, hogy mennyire érintette érzékenyen a múlt heti időpont-módosítás, majd amikor arra kértünk választ, hogy mennyire borította ez fel az eltervezett szakmai programot, így folytatta: – Ha felkészülsz valamire, a változás soha nem tesz jót, de nem fogunk a kardunkba dőlni a keddi mecc­s miatt, a csapat képes arra, hogy száz százalékot nyújtson.

A szakvezető arról is szót ejtett, hogy az előző mecc­s, vagyis a szombati, FTC elleni, idegenbeli 1-1-es bajnoki után elsősorban a regenerálódáson volt a fő hangsúly, illetve azon, hogy a játékosokat úgy építsék fel, hogy újult erővel menjenek neki az újabb feladatnak.

Jó úton vannak

– A fejlődéssel elégedett vagyok, teljesen elégedett akkor leszek, ha soha nem kapunk gólt, de olyan nem nagyon fog előfordulni, hogy 10 meccsen legalább egyet ne kapjunk – reagált arra a felvetésre a DVTK szakvezetője, hogy mennyire tetszik neki az, amit visszaad a csapat a pályán. – Azt, amit kérünk, a játékosok próbálják megvalósítani, jobb a védekezésünk, egységesebbek vagyunk, a biztosítások megvannak, és mivel a védekezésünk magasabban van a letámadás miatt, ezért jut el kevesebbszer az ellenfél a kapunk elé. Szerintem jó úton vagyunk, de a finomítások, és a hibák kiküszöbölése mindig feladat, azon mindig lehet dolgozni.

Bódog Tamás azt is elmondta, hogy látta a Honvéd csapatának FTC elleni bajnokiját, és tudja, hogy milyen játékerőt képviselnek, és fel tudtak készülni abból, hogy mik az erősségeik, és mi az, ami nem nevezhető annak. A szakvezető arról is szót ejtett, hogy sem eltiltás, sem egészségügyi okok miatt nincs olyan játékosa a DVTK-nak, akire ne számíthatna, illetve azt is kijelentette, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy éppen a listavezető az ellenfél, mert a 3 pont begyűjtése a legfontosabb, és elkövetnek majd mindent annak érdekében, hogy ezt megszerezzék.

Ön szerint sikerül kiharcolnia a DVTK-nak Bódog Tamással az NB I-ben maradást? Igen

Nem Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...

A szombati, FTC elleni meccsen Tamás Márk szerezte a DVTK gólját, aki a Honvéd elleni bajnokit ezekkel a gondolatokkal várja:

– Ilyenkor, amikor sűrű a program, a fizikai részben a pihenés a fő, a felkészülés a fejbeli rész, de készen állunk. Úgy gondolom, hogy teljesen kipihent állapotban vagyunk, megfelelő regenerálódást értünk el. A Honvéd erős csapat, nem hiába vezetik a bajnokságot, de nekünk magunkkal kell foglalkoznunk, a mi játékunkon kell legyen a hangsúly.

A fiatal védő mostanában a diósgyőri védelem hátsó alakzatának bal oldalán jut szóhoz, és kérdés, hogy a korábbi meccsektől több időn át bírják majd a sprintelős játékukat.

– Korábban is játszottam már itt, a Puskásban két éven át, így nem idegen számomra ez a poszt. Ezzel az új taktikával jóval többet kell futnunk, de szerintem képesek vagyunk arra, hogy a 90 percet végigfussuk – mondta Tamás Márk, aki lapunk azon kérdésére, hogy mitől lett jobb a csapat, mi változott, így felelt: – Egyszóval tudnám mondani: önbizalom. Mindenkiben. Sokkal több önbizalommal lépünk pályára. Ez köszönhető az új impulzusnak is, Bódog Tamásnak is, és hogy egymást támogatjuk egyfolytában, ami eddig is megvolt, de most sokszorosan érezhető ez az öltözőn belül.

Arra a kérdésre, hogy Mezőkövesd vagy Debrecen a jobb helyszín, így válaszolt a védő:

– Az lenne a legjobb, ha Diósgyőrben játszanánk a meccseket, mert tulajdonképpen mindig idegenben vagyunk valamilyen szinten. Mezőkövesd közelebb van, a szurkolóknak jobban fekszik. Hogy nekünk mi fekszik jobban? Játszottunk már Debrecenben is, nagyot nem oszt, nem szoroz, hogy hol kell pályára lépni.

– Berecz Csaba –

NB I, 26. forduló

Április 11. (kedd)

18.00: Vasas FC – Újpest FC (Budapest, Bozsik Stadion), v.: Andó-Szabó

18.00: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd (Mezőkövesd), v.: Bognár (helyszíni tudósítás: dvtk.boon.hu)

Április 12. (szerda)

18.00: MTK Budapest – Swietelsky Haladás, v.: Solymosi

18.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC, v.: Vad II

18.00: Gyirmót FC Győr – Videoton FC, v.: Szőts

18.00: Paksi FC – Ferencvárosi TC, v.: Kassai

Az NB I állása:

1. Budapest Honvéd 25 14 5 6 39-23 47 pont

2. Videoton FC 25 13 6 6 50-22 45

3. Vasas 25 12 5 8 39-27 41

4. Ferencváros 25 10 9 6 40-31 39

5. Swietelsky Haladás 25 10 5 10 32-34 35

6. Paksi FC 25 8 11 6 29-27 35

7. Újpest FC 25 7 11 7 36-37 32

8. Mezőkövesd Zsóry FC 25 8 7 10 27-36 31

9. Debreceni VSC 25 8 6 11 29-33 30

10. MTK Budapest 25 7 8 10 20-28 29

11. Diósgyőri VTK 25 7 4 14 30-49 25

12. Gyirmót FC 25 4 7 14 13-37 19

VISSZA A KEZDŐOLDALRA