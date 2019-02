Fernando: „Kétarcú meccs volt a mai”

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Kétarcú meccs volt a mai. Az első játékrészben nem olvastuk mindig jól játékot, voltak problémáink, a gólt saját hibánkból kaptuk, Gazdag mélységből indult be, és mivel a Honvéd minőségi csapat, a lehetőséget kihasználta. Viszont a második félidőben nagyszerűen küzdött a csapat, motiváltak voltak a játékosok, és ennek köszönhetően nyertük meg a meccset. Tudtuk, hogy a Honvéd kompakt együttes, a belső területeket jól zárja le, viszont a bekapott gól után kicsit idegesek voltak a játékosaink, mert több helyről azt hallották, hogy támadjanak, pedig a türelemre volt szükség ekkor is. A meccs kulcsa az volt, hogy Szabó B. hátrább jött egy picit, több dinamika lett ezzel a középpályán, több mélységi játékot tudunk kezdeményezni, ez volt az, ami miatt a meccs megfordult.

Supka Attila: – Azt kell mondjam: nagyon bosszús vagyok. Az első félidő úgy alakult, ahogy szerettük volna, kontroll alatt tartottuk a játékot, a védekezést jól megoldottunk, a támadójátékunk is rendben volt, egy helyzetet értekesítettünk is. A második játékrészben érthetetlen módon védekezésben visszaálltunk, és ahogy a múlt héten mi kaptunk, most az ellenfélnek mi adtunk két gólhelyzetet. A DVTK-nak mindössze 2-1 után volt egy lehetősége, Prosser révén. Ilyen hibákat nem szabad elkövetni, hogy a kapusnak visszapasszoljuk hátra a labdát, ő pedig nem oldalra adja, hanem középre, vagy hogy egy 40 méteres felívelt labdát nem tudunk elfejelni és gólt kaptunk belőle. Ennek csak az lehetett a vége, hogy egygólos vezetésről kikaptunk.

