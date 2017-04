Bódog Tamás: „A játékosok hozzáállása szenzációs”

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – Úgy gondolom megérdemelt győzelmet aratunk, a játékosok hozzáállása szenzációs, most is hideg fejjel játszottak, fegyelmezettek voltak. Kapott gól nélkül hoztuk le a meccset, rúgtunk kettőt, a védekezésünk masszív volt. El kell ismerni, hogy a meccs első félidejének utolsó harmadában a Honvéd jobban játszott, de előtte, utána azért az történt a pályán, amit mi szerettünk volna, a kispad mellől nézni a meccset, az más, de én nem emlékszem arra, hogy a Honvédnak igazán komoly gólszerzési lehetősége lett volna.

Marco Rossi (Bp. Honvéd): – A DVTK teljes mértékben megérdemelten nyert, gratulálok az új edzőjüknek, Bódog Tamásnak, és a játékosainak. Ezen a meccsen többet futottak, jobban küzdöttek, mindent megtettek a pályán. Nekünk is ezeket az erényeket kellene mutatni, ezeket kérem a játékosaimtól, de most az ellenfél volt az, aki ezt hozta. Ezek után csak a gratuláció marad. Szerintem a többi csapatnak is meggyűlik majd a baja a DVTK-val.

ÉM

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 26., hétközi fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a listavezető Budapest Honvéd együttesét fogadta hazai pályán kedden 18 órától Mezőkövesden. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on!

