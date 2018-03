Bódog Tamás: „Szorgalmas, és szürke csapatunk van, a kiesés ellen fogunk küzdeni”

Bódog Tamás: – Nagy tanulsága a meccsnek, hogy nem szabad dicsérni a csapatot, mert elhiszik, hogy tudnak futballozni. Az első félidő úgy nézett ki, ahogy kellett, lehetett volna 2-3 gólos a különbség, de a helyzetek kimaradtak. A kihagyott 11-es ellenére is rendben volt minden. A második félidőben megzavart minket a gól, aztán belementünk az adok-kapokba, kaphattunk is volna, és rúghattunk is volna gólt. A második félidő alapján rendben van a döntetlen, de az első alapján 3-0-nak kellett volna lennie. Ennyit tudunk, szorgalmas, és szürke csapatunk van, a kiesés ellen fogunk küzdeni.

Supka Attila: – Felemás mérkőzés volt a mai, mindkét csapat felkészült a másikból. Az első félidőben olyan hibákat követtünk el, ami megbosszulta magát. A szélek jobb lezárásával ezt meg lehetett volna akadályozni, de a bal oldali védekezésünk nem működött. Ezen változtattunk még az első játékrészben, és ettől stabilabb lett a hátsó alakzat, a DVTK nem tudott megbontani minket. Ebben a játékrészben a Diósgyőrnek voltak lehetőségei, arra is, hogy többgólos előnyt szerezzenek, de nekünk is volt a játékrész végén egy, amitől más lett volna minden az öltözőben. A második félidőben, amit átbeszéltünk, azt csinálták a játékosok, gólt szereztünk, aktívabbak voltunk, több lehetőségünk adódott, pontosabban passzoltunk. A kérdés az volt, hogy mennyire tudjunk kontrollálni a DVTK játékát, de ez jól működött. A második félidőben a részünkről több volt ebben a meccsben, meg is nyerhettük volna, a játékosok mindent megtettek, hogy innen ponttal, pontokkal távozzunk.

BOON-ÉLŐ – DVTK vs. Bp. Honvéd 1-1 (1-0) Debrecen, Miskolc – A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 24. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Budapest Honvéd együttesét fogadta „hazai pályán” Debrecenben, szombaton 17 órától. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 24. forduló ... Tovább a cikkhez

