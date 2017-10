Bódog Tamás: „Küzdelmes mérkőzés volt, hála Istennek a végén slusszpoénnal zárult”

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): “Küzdelmes mérkőzés volt, hála Istennek a végén slusszpoénnal zárult, a mi részünkről tökéletes befejezéssel, ellenfelünknek már nem volt lehetősége a javításra, nyertünk a bajnok ellen. Az első 11-es előtt is a játékosoknak kellett volna eldönteni, hogy ki végzi el, de beszóltam, azért rúgta Ugrai, de soha többet ilyet. Ha őszinte akarok lenni, akkor kiheréltem volna magam, ha emiatt nem nyerünk. Azért mondtam, hogy Ugrai rúgja, mert eddig berúgta, de én nem tudtam azt, hogy azért akarta Ionnidis elvégezni már az elsőt is, mert Ugrai az utolsó edzésen kétszer is kihagyta a büntetőt.”

Erik van der Meer (Bp. Honvéd): “Jó és kemény meccs volt, férfias játékkal, amiben mi partnerek tudtunk lenni. Kiegyenlített összecsapás volt, az 1-1 reális eredmény lehetett volna. Az első gól azok után született, hogy egy rossznak ítélt bedobást követően elvették tőlünk a labdát. Aztán szereztünk egy szép gólt, Holender révén, a végén pedig két 11-est is adott a játékvezető, és egyik sem volt jogos! Az elsőnél belerohant a támadó a játékosba, a másodikat a meccs után megnéztem most hússzor, elrúgta Bobál tisztán a labdát, és ahogy esett el, nem tudta kontrollálni a mozgását, óriási nagy hiba volt ez az ítélet a játékvezető részéről. Nem először fordul elő velünk ilyen, a Debrecen ellen is ilyet kaptunk, nehéz így motiválni a játékosokat hét közben, ha a kemény munkát tönkreteszik.”

