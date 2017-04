DVTK vs Bp. Honvéd – Az új időszámítás újabb jelentős diósgyőri sikere

A labdarúgó NB I 26. fordulójában, a keddi nyitónapon a Diósgyőri VTK együttese a Budapest Honvéd csapatát fogadta Mezőkövesden, a Városi Stadionban. A két gárda eltérő célokért küzd ebben a bajnokságban, a jelenleg listavezető fővárosiak a bajnoki dobogó egyik fokának megszerzéséért szállnak harcba az idény vége felé, ami a nemzetközi szereplést is jelentené számukra, a kieső helyen álló DVTK pedig megkapaszkodna az élvonalban, a piros-fehérek azért dolgoznak, hogy a tabellán közvetlenül előtte állókkal szembeni többpontos hátrányukat ledolgozzák a zárófordulóra.

Ki kellett hagynia

A két gárda tavaszi teljesítménye fordítottja volt az összecsapás előtt, bár az idén lejátszott hat meccsükből mindketten egyet-egyet hoztak döntetlenre, de amíg a Honvéd egy veresége mellett négyszer nyert, addig a Diósgyőr ugyanennyiszer kapott ki. Igaz, azt még az „új időszámítás”, a nemrégiben munkába állt vezetőedző, Bódog Tamás érkezése előtt szedték össze a piros-fehérek, ugyanis a pontszerzéseik a Dániából érkezett szakvezetővel történtek (másfél hete az Újpestet győzték le Kövesden, a múlt szombaton pedig a Ferencváros vendégeként szereztek egy pontot).

Ez utóbbi meccsen szerepelt diósgyőri kezdőcsapatból hárman hiányoztak a Honvéd ellen: a középpálya bal oldalán Ugrai helyett Fülöp, a támadók közül Szarka helyett Makrai jutott szóhoz, a kapuban pedig Antal kezdhetett Rados helyett. Ez utóbbinak sérülés volt az oka, a horvát-magyar kettős állampolgárságú hálóőr az FTC elleni meccs hajrájában, a 92. percben lett maródi, amit a zöld-fehérek szurkolóinak többsége akkor időhúzásnak látott, ám mint utóbb kiderült, annyira azért komoly volt ez a probléma, hogy a mostani meccset ki kellett hagynia Radosnak.

Mintha visszafogottabb

A meccs elején mintha visszafogottabb lett volna a sprintek terén a Diósgyőr, az előző mérkőzésekhez képest. Nem rontottak rá az első helyezettre, de a védekezésük vonalát igyekeztek minél fentebb tartani. A találkozó első lehetősége a vendégcsapat előtt adódott, Lanzafame kapáslövése azonban elkerülte a kaput, a hangos és népes Honvéd-tábor azonban ettől még bizakodóbb lett. Aztán a túloldalon a piros-fehér drukkereknek is volt mire optimistának lenniük, a 20. percben Novothny került gólhelyzetbe, ám léc alá tartó bombáját Gróf szögletre tenyerelte. Három minutával később Nono Villar újabb jó indítását követően Makrai szerezhetett volna gólt, de hiába vitte el a kapus mellett a labdát, a rövid alsó saroknál Bobál szögletre tisztázott. De ebből megszületett a vezető találat, a sarokrúgásokat rendre jól végző Fülöp beadását Karan váltotta gólra fejjel. Ezt követően a fővárosi együttes egyre inkább kezdeményezőszerepbe került, és a félidő végéig összehoztak néhány ígéretes akciót, de igazi ziccert nem sikerült kialakítaniuk. Eközben a DVTK szemmel láthatóan a megugrásokra várt, de ezekből ekkor még nem sok minden lett.

Fordulás után

Ahogy élő, helyszíni tudósításunkban is beszámoltunk, a második játékrész egy furcsa eseménnyel kezdődött: a játékvezető útjára indította a labdát, ám még csak ekkor futott ki Gróf kapus. A hiányát sem a játékostársai, sem a bíró, sem a vendégkispad nem vette észre.

A térfélcserét követően azonban már a DVTK első, Makrai révén történt elfutása góllal kecsegtető volt, ám Ugrai lemaradt a passzról, Vela pedig a kapu fölé bombázott. A folytatásban a Honvéd támadgatott, az erejének jó beosztására ügyelő Diósgyőr pedig ellencsapásokra várt, készült. A 60. percben Nono Villar szabadrúgása után Lipták szerzett kis híján gólt, de ami ekkor nem jött össze, az pár másodperccel később igen, gólt ünnepelhetett a piros-fehér tábor, miután Vela vágta a léc alá a kapusról kijövő labdát.

A kétgólos hátrányban kettős cserére szánta el magát a vendégek edzője, de hiába volt többet a labda az első helyen álló csapatnál, nem tudtak kibontakozni, valamirevaló helyzet kialakítására képtelenek voltak. A DVTK a saját térfelének közepétől nem engedte közelebb ellenfelét, és a pálya középső harmadában tartott játékkal tulajdonképpen uralta a meccset, tartotta az eredményt, és változatlanul várta a villanásokat. Ebből ugyan nem volt sok, de még így is a piros mezeseknek volt több lehetőségük arra, hogy újabb gólt érjenek el. Ez nem sikerült, de ettől függetlenül a DVTK-szimpatizánsok úsztak a boldogságban a meccs végén. Ugyanis a Bódog Tamás irányította Diósgyőr a harmadik meccsén is pontokat szerzett, és a mostani sikerrel lépett egy jelentőset a hőn áhított cél, a bennmaradás elérése felé.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd

2-0 (1-0)

Mezőkövesd, 2625 néző. V.: Bognár T. (Lémon, Takács G.).

Diósgyőri VTK: Antal (6) – Eperjesi (7), Lipták (7), Karan (7), Tamás M. (7) – Mevoungou (7) – Vela (6), Nono Villar (7), Fülöp (6) – Novothny (6), Makrai (6). Vezetőedző: Bódog Tamás.

Budapest Honvéd: Gróf (6) – Baráth (6), Kamber (6), Bobál (6) – Ikenne-King (5), Gazdag (5), Hidi (5), Zsótér (5), Holander (5) – Eppel (5), Lanzafame (6). Vezetőedző: Marco Rossi.

Csere: Fülöp helyett Ugrai (7) a 46., Hidi helyett Vasiljevic (-) a 65., Gazdag helyett Koszta (-) a 65., Makrai helyett Busai (-) a 65., Holender helyett Tömösvári (-) a 79., Novothny helyett Tucsa (-) a 92. percben.

Sárga lap: Karan az 54., Vasiljevic a 82., Baráth a 89., Busai a 91. percben.

Gólszerző: Karan (1-0) a 24., Vela (2-0) a 61. percben.

Bódog Tamás: – Úgy gondolom megérdemelt győzelmet aratunk, a játékosok hozzáállása szenzációs, most is hideg fejjel játszottak, fegyelmezettek voltak. Kapott gól nélkül hoztuk le a meccset, rúgtunk kettőt, a védekezésünk masszív volt. El kell ismerni, hogy a meccs első félidejének utolsó harmadában a Honvéd jobban játszott, de előtte, utána azért az történt a pályán, amit mi szerettünk volna, a kispad mellől nézni a meccs, az más, de én nem emlékszem arra, hogy a Honvédnak igazán komoly gólszerzési lehetősége lett volna.

Marco Rossi: – A DVTK teljes mértékben megérdemelten nyert, gratulálok az új edzőjüknek, Bódog Tamásnak, és a játékosainak. Ezen a meccsen többet futottak, jobban küzdöttek, mindent megtettek a pályán. Nekünk is ezeket az erényeket kellene mutatni, ezeket kérem a játékosaimtól, de most az ellenfél volt az, aki ezt hozta. Ezek után csak a gratuláció marad. Szerintem a többi csapatnak is meggyűlik majd a baja a DVTK-val.

A gólok története

24. perc: Fülöp végzett el szabadrúgást a bal oldalról, a kapu elé tekert remek beadására Karan érkezett, aki 6 méterről fejelt a háló közepébe, 1-0.

61. perc: Tamás M. szerzett harcosan labdát a vendégek térfelén, ami után Novothny iramodott meg a bal oldalon, és 18 méterről a kapu hosszú alsó sarkát célozta meg. Lapos bombáját Gróf ugyan kiütötte, de a kipattanóra jól érkezett Vela, aki 14 méterről a kapu bal felső sarkába lőtt, 2-0.

