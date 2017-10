DVTK vs. Bp. Honvéd – A második büntető már bement

A labdarúgó NB I 13. fordulójában szombaton este Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd mérkőzést rendeztek Debrecenben, a Nagyerdei stadionban.

De ezen a napon nem ez volt az egyetlen élvonalbeli meccs, amely ezen a helyszínen zajlott, ugyanis kényszer szülte okok miatt kettős mérkőznek adott otthont a létesítmény. A stadionjának felújítása miatt debreceni albérletben játszó Diósgyőrnek, a Debreceni VSC hazai bajnokijával esett egy napra az összecsapása, annak ellenére, hogy ellentétes sorsolást kért a szezon előtt a két csapat. Ezt akceptálták is a szövetségben, és a mostani fordulóban azok után lett pályaválasztó mind a két keleti együttes, hogy 11 fordulóval ezelőtt, a Diósgyőr felcserélte a Honvéddal a meccs házigazdaságát, mert akkor egy rendezvény miatt nem tudtak a debreceni stadionban játszani. Mivel a mostani játéknapon a DVTK bajnokiját jelölte ki élő közvetítésre a jogtulajdonos televíziós társaság, és 18.00-s műsorsávjába ,,illesztette”, így a borsodi csapat játszotta a második találkozót a Nagyerdőben, 38 perccel azután, hogy véget ért a Debreceni VSC – Swietelsky Haladás (1-1) összecsapás. Az első vidéki kettős meccs érdekessége az volt, hogy a ,,matinén” többen voltak, de ezen találkozó első félidejének közepén bejelentett 6025 fős nézőszám a kezdő sípszókor még nem volt meg. Ugyanis a négy szurkolótábor elhelyezése, stadionba juttatása nem volt egyszerű, aki nem indult el kellő tájékozottsággal, ráadásul a megszokottnál picit korábban, az lemaradt az igazi hazai csapat találkozójának elejéről, általában a Nagyerdőben, illetve e körüli tekergés miatt. A diósgyőri drukkerek az első meccs közben kezdtek el szállingózni a stadionba, és hiába fürkészték lelátóbeli riválisaikat, a Honvéd drukkereket, a fővárosiak részére kijelölt szektor üresen tátongott. Mégpedig azért, mert a kispestiek összeálltak a Haladás híveivel a szombathelyi lelátórészen, és nem csak az első meccsre, hanem a másodikra is, ugyanis a vasiak nem hagyták el saját együttesük bajnokija után a stadiont. A debreceniek viszont – ahogy azt várni lehetett – nagy számban megindultak haza, de hogy pontosan mennyien maradtak, hogy a nézőszám mennyi volt a Diósgyőr meccsén, azt senki nem tudta megmondani, a rendező klub azt közölte, hogy összesen 6805 néző belépését regisztrálták a kezdésig.

A két csapat az előző heti győztes kezdőjéhez képest egy helyen változott, a DVTK teliben a Vasas elleni 5-0-s seprésben résztvevőkkel nyitott, a Honvédnál az ex-diósgyőri Kamber volt az új fiú, aki Nagy G. helyett kapott bizalmat, az egy héttel a Haladás vendégeként elért 2-1-es siker után. A Diósgyőr – Honvéd bajnoki kezdése végül picit csúszott, mert a diósgyőri szurkolótábor, az 1956-os forradalom emlékére – a rendezvény forgatókönyvén túl – elénekelte a Himnuszt, és ennek a végét megvárták a labda útjára indításával. A játékszert aztán ,,csodaszépen” járatták a szereplők a gyepen, és bár a 6. percben a vendégeknek, a 10.-ben a Diósgyőrnek is volt egy próbálkozása, nem sok minden történt a kapuk előtt, környékén. Aztán a 19. minutában Ioannidis lövése már a valami kategóriába húzott, pár másodperccel később pedig egy szép támadás végén gólt szerzett a hazai együttes. Ezt követően a fővárosi csapat elkezdte magát, és nem utolsósorban ellenfelét is csipkedni, kapartak rendesen az egyenlítő találatért a honvédosok, tárházukba a teátrális jelenetek is beletartoztak a ,,fű alatti faultok” mellett. Néhány esetben elmaradt ezekért a sárga lapos díjazás, és mivel a játékosok többet foglalkoztak egymással, mint a saját focijukkal, játékukkal, messze volt az élvezetestől a mérkőzés. Aztán a 37. percben egy szép góllal egyenlített a Honvéd, és ezután a DVTK lett csípősebb. Ezt viszont már észlelte a játékvezető és elkezdte szórni a sárgákat.

Fordulás után

A második játékrészben is hiányzott a foci, az apró tüskék viszont változatlanul megvoltak, Gróf kapus például úgy szabálytalankodott a saját 16-oson belül Ioannidisszel, hogy a labdát magabiztosan birtokolta, és ha játékvezetői team tagjai tágabb pupillákkal nézik ezt a jelenetet, 11-est is ítélhettek volna. Mivel ez nem történt meg ekkor, így hosszú időn át nem volt veszélyben egyik kapu sem. Az utolsó 20 percre aztán csak jutott valami foci is a közönségnek.



Előbb Lanzafame ígéretes helyről elvégzett szabadrúgása akadt meg a piros-fehérek sorfalában, majd Bacsa harcolt ki egy 11-est, azok után, hogy Baráth és Lovric közé beemelt labdája után át akart gyalogolni a védőkön, de nem járt sikerrel. Szabó Zs. játékvezető büntetőnek látta az esetet, és ezzel, a DVTK tábor által addig céltáblaként szolgáló sípmester egyszeriben jó fiú lett. De a piros-fehér tábor örömébe üröm is vegyült, mert Ugrai nagyon rosszul helyezte a lövést, Gróf hárította a büntetőt, így maradt a hajrára a döntetlen. A végjátékban Ioannidis kísérlete adott okot az izgalomra, majd a legvégén, a hosszabbításban egy újabb játékvezetői döntés, az utólagos kitárgyalásra. Szabó Zs. ugyanis a meccs utolsó másodperceiben újabb büntetőt ítélt a DVTK javára, egy olyan eset után, amikor a vendégek játékosa, Bobál hamarabb érte el a labdát, mint Busai, és csak ezek után találta el a diósgyőri játékos fejét. Mivel a lába fejmagasságban járt, veszélyes játéknak mindenképpen minősíthető ez az eset, viszont ha ezt látták benne a játékvezetői team tagjai, akkor közvetett szabadrúgásnak kellett volna következnie… Ezzel szemben a DVTK büntetőt lőhetett, és Ioannidis, aki már az első 11-est is el akarta végezni, de az még ,,korai lett volna” neki, betalált a Honvéd kapujába, így 1 pont helyett 3-mal gazdagodott a Diósgyőr.

Így egymás után kétszer bebizonyosodott az, hogy nem kell feltétlenül szépen és jól játszani ahhoz, hogy egy csapat nyerjen, és ha jól játszva is ki lehet kapni, – hiszen négyszer egymás után így járt a DVTK, – lehet győzelmi sorozatokat produkálni máshogy is.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd 2-1 (1-1)

Debrecen, 3500 néző. V.: Szabó Zs. (Tóth II. V., Szalai B.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (6) – Eperjesi (6), Lipták (6), Karan (6), Forgács (6) – Busai (6) – Vela (6), Nono Villar (6), Ugrai (6) – Szarka (5), Ioannidis (6). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Budapest Honvéd: Gróf (6) – Latifu (6), Lovric (6), Baráth (6), Bobál (6-2=4) – Kamber (6) – Holender (6), Gazdag (6), Banó-Szabó (5) – Lanzafame (6), Eppel (6). Vezetőedző: Erik van der Meer.

Csere: Banó-Szabó helyett Herjeczki (5) az 54., Szarka helyett Bacsa (-) a 66., Nono Villar helyett Kocsis (-) a 66., Ugrai helyett Óvári (-) a 89., Gazdag helyett Pölöskei (-) a 90., Holender helyett Laczkó (-) a 91. percben.

Sárga lap: Szarka a 39., Nono a 40., Busai a 41., Bobál a 47., Kamber az 54., Eppel a 62. percben.

Kiállítva: Bobál a 92. percben.

Gólszerző: Ugrai (1-0) a 20., Holender (1-1) a 37., Ioannidis (2-1) a 94. percben.

Bódog Tamás: – Küzdelmes mérkőzés volt, hála Istennek a végén slusszpoénnal zárult, a mi részünkről tökéletes befejezéssel, ellenfelünknek már nem volt lehetősége a javításra. Nyertünk a bajnok ellen, úgyhogy ez parádés. Az első 11-esről: normális esetben a játékosok döntik el a pályán, hogy ki végzi el, de beszóltam, azért rúgta Ugrai, de soha többet ilyet. Ha őszinte akarok lenni, akkor kiheréltem volna magam, ha emiatt nem nyerjük meg a meccset. Azért mondtam, hogy Ugrai végezze el, mert eddig mindig berúgta, jól rúgta, de én nem tudtam azt, hogy azért akarta Ioannidis elvégezni már az elsőt is, mert Ugrai az utolsó edzésen kétszer is kihagyta a büntetőt… Az első harmincöt perc jó volt, aztán volt a mérkőzésének egy olyan szakasza, amikor a Honvéd fölénk nőtt, jobban játszott. A második félidő ikszes volt, ahol a vége felé talán domináltunk, uraltuk a mérkőzést, bennünk volt a gól, volt tartásunk, és le a kalappal a játékosok előtt, hogy a kihagyott büntető után is hittek abban, hogy jó vége lehet. Szenzációs érzés, hogy a csapat ennyire akart.

Erik van der Meer: – Jó és kemény meccs volt, férfias játékkal, amiben mi partnerek tudtunk lenni. Kiegyenlített összecsapás volt, az 1-1 reális eredmény lehetett volna. Az első gól azok után született, hogy egy rossznak ítélt bedobást követően elvették tőlünk a labdát. Aztán szereztünk egy szép gólt, Holender révén, a végén pedig két 11-est is adott a játékvezető, és egyik sem volt jogos! Az elsőnél belerohant a támadó a játékosba, a másodikat a meccs után megnéztem hússzor, elrúgta Bobál tisztán a labdát, és ahogy esett el, nem tudta kontrollálni a mozgását. Óriási hiba volt ez az ítélet a játékvezető részéről. Nem először fordul elő velünk ilyen, a Debrecen ellen is ilyen 11-est kaptunk. Nehéz így motiválni a játékosokat hét közben, ha a kemény munkát tönkreteszik. Ha azt akarjuk, hogy a magyar futball fejlődjön és felemelkedjen, akkor ahhoz mindenkinek hozzá kell tennie. Nemcsak a játékosoknak kell egyre jobbnak lenniük, hanem a labdarúgás többi szereplőjének is. Emellett szükség volna a párbeszédre. Szükség lenne arra, hogy a játékvezetőket lehessen kritizálni. Ez így egyirányú utca, a játékvezetők azt tehetnek, amit akarnak. Értelemszerűen a hazaiak most ezzel elégedettek és boldogak, hiszen nyertek, de ha összességében nézzük, akkor nekik is volt már elég sok sérelmük. Fel kell erre hívni a figyelmet, ha azt akarjuk, hogy az egész magyar futball javuljon

Percek, események

20. perc: Egy diósgyőri oldalbedobás után, a jobb szélről Szarka tette tovább a játékszert Ioannidisnek, aki a középen érkező Vela elé tálalt. A középpályás jól vette észre, hogy mellette még jobb helyzetben érkezik Ugrai, önzetlenül elé gurított, a támadáshoz felzárkózó társ pedig 11 méterről, laposan a kapu bal oldalába lőtt, 1-0.

37. perc: A DVTK 16-osa mellől, a 11-es pont magasságában Lanzafame végzett el szabadrúgást jobbról. Beadását Lipták ugyan kifejelte, de a labda a bal oldalra, a 16-oson kívülre került, éppen Holender elé, aki 19 méterről a hosszú felső sarokba lőtt, 1-1.

92. perc: Óvári ívelt balról a hosszú oldalra, az ötösre, ahol Bobál és Busai harcolt a játékszerért. Előbbi úgy érte el a fejmagasságban járó labdát, hogy utána a diósgyőri játékos fejét is eltalálta lábbal. Emiatt a játékvezető 11-est ítélt, és másodszor is felmutatta sárga lapot is Bobának, aki megkapta a pirosat is, 10 főre fogyatkozott a Honvéd. A büntetőt Ioannidis végezte el, aki az ellenkező oldalra mozduló Grófot becsapva a kapu jobb oldalába lőtt, 2-1.

