DVTK vs. Balmazújváros – A 0-4 miatt bizony van pikantériája…

A 15. fordulót bonyolítják le a hétvégén a honi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, melynek keretén belül a Diósgyőr „hazai” meccset vív, a debreceni Nagyerdei stadionban az újonc balmazújvárosiak lesznek az ellenfelek. A két csapat augusztus elején emlékezetes meccset vívott egymással, abban a tekintetben, hogy a hajdúságiak saját környezetükben 4-0-ra győzték le a piros-fehéreket.

Mint a többi

Természetes, hogy a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján előkerült az az összecsapás.

– Ami működött, az sem jól, csalódás, bosszantó volt az a vereség – mondta mindezt Bódog Tamás, a DVTK szakmai igazgatója. – Mindenkit bántott a játék, az eredmény, remélem, tanultunk belőle, bízom abban, hogy ezúttal megtaláljuk az ellenszert.

Arra a felvetésre, hogy nem pöröghet-e esetleg túl a csapat a túlzott bizonyítási vágy miatt, a szakvezető ezt válaszolta:

– A játékosok vannak olyan állapotban, hogy megítéljék, mi az, ami esetleg rizikós, és mi az, amit be lehet vállalni. A 0-4 miatt van pikantériája ennek a mérkőzésnek, de alapjába véve ez a meccs is ugyanolyan, mint a többi – hangsúlyozta Bódog Tamás, hozzátéve: van veszély abban is, ha a játékosok nem veszik komolyan az egyik kiesőjelölt elleni ütközetet, ugyanis ebben az esetben „komolyan pofára lehet esni”.

Ki a gödörből

A tréner mindig igyekszik valami váratlant kitalálni, húzni, többek között a legutóbbi, Haladás elleni soproni mérkőzésen ebbe a kategóriába tartozott, hogy a válogatott kerettag Ugrai és Nono Villar is csak a kispadon kezdett.

– Azért edző az edző, hogy gondolkodjon, hogy találjon ki olyan dolgokat, amivel esetleg meglepheti az ellenfelet. Nem volt könnyű „Ugival” elfogadtatni, hogy nem kezd, de végül is „ült” az, amit elgondoltunk. Most nem tervezem, hogy a kispadra ültetem, de majd meglátjuk… – fogalmazott a DVTK szakmai igazgatója.

A Diósgyőr a legutóbbi három összecsapását megnyerte, miközben 10-1-es gólarányt produkált, így most már inkább tekingethet előre, mintsem hátra:

– Mindig a következő meccs­re kell figyelni, mert gyorsan tud változni a helyzet. Az biztos, hogy jól jöttünk ki abból a gödörből, amiben voltunk – hangsúlyozta Bódog Tamás, aki szombaton 25. alkalommal ül majd a DVTK kispadján.

Az Észak-Magyarország érdeklődött arról is, hogy a szakmai igazgató miként értékelné a nyáron az NB II-es Vácból érkezett középpályás, Tóth Barnabás munkáját, teljesítményét? – akit egyébként a Haladás ellen a 32. percben le kellett cserélni.

– Igen, azért jött le, mert meghúzódott. Ha bekerül, szeretne bizonyítani, jó alany, de nem egyszerű valakinek teljesíteni, ha az NB II-ből az NB I-be lép. Ebben a pillanatban kiegészítőember, még kell fejlődnie, és akar is fejlődni – mondta róla Bódog Tamás.

Ön szerint mi lesz a Diósgyőri VTK vs. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő mérkőzés végeredménye? Simán nyer a DVTK

Fölényes újvárosi győzelem születik

Szoros meccsen győznek a diósgyőriek

Egy találattal lesz jobb a Balmaz

Döntetlen View Results

Loading ... Loading ...

Játékosszavak

Antal Botond, a DVTK kapusa: – Volt olyan időszak, amikor nem úgy jöttek ki a meccsek, amikor lehetőséget kaptam, de most az, hogy zsinórban én állok a kapuban, van bizalom felém, magabiztosságot ad, erre lehet építeni. Remélem, a hétvégén még jobban kijön a lépés… Az elmúlt három meccsen csak egy gólt kaptunk, ez elsősorban annak köszönhető, hogy stabilabb, összeért a csapat védekezése.

– Molnár István –

MLSZ - Két zártkapus bajnoki és 1,5 millió forint az Újpest büntetése Budapest - A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága kedden másfél millió forintra, valamint két zártkapus mérkőzésre büntette az Újpestet a Videoton elleni szombati találkozó miatt. Az MLSZ honlapján nyilvánosságra hozott indoklás szerint a lila-fehér klub szurkolói visszaesőként a... Tovább a cikkhez

Megismételné az Újváros az augusztusi bravúrt Balmazújváros - Rácz Ferenc szerint a balmazújvárosiak már nem rágódnak a Honvéd elleni vereségen. A tizenegyedik helyen álló Balmaz Kamilla Gyógyfürdő Debrecenben gyarapíthatja a pontjai számát, mégsem megyei rangadót vív az OTP Bank Liga tizenötödik játéknapján: Horváth Ferenc tanítványai az öt... Tovább a cikkhez

Haladás vs. DVTK - Ugrai a kispadról indulva 1 perc alatt lerendezte Miskolc - Ahogy három hónapja, a DVTK most is hárommal hengerelte a Haladást Sopronban. A labdarúgó NB I 14. fordulójában szombaton délután Sopronban volt fellépése a Diósgyőri VTK csapatának a Swietelsky Haladás vendégeként. Ugyanis hiába van készen a szombathelyi csapat új stadionja, azt csak n... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA