DVTK-Volán: Kell egy csarnok, ami 100 millió forintba kerülne

Amiről hetekkel ezelőtt írtunk, arról már csütörtökön biztosan beszélt András Miklós, a DVTK asztalitenisz-szakosztályának vezetője sajtótájékoztatón. Jelesül arról, hogy az előző évadban a férfi asztalitenisz Extraliga utolsó előtti, 9., vagyis kieső helyén végzett diósgyőri együttes – a visszalépéseknek és a nem-indulásoknak köszönhetően – bennmaradt a legmagasabb osztályban.

Molnárt megszereznék

Azt akkor is nyilatkozta a sportvezető, hogy a keret (Molnár István Patrik, Széll Zsolt, Arturs Reinholds) nem változik – bár voltak tárgyalások játékosokkal –, de ezúttal az lesz az elvárás a trióval szemben, hogy stabilan a középmezőnyben végezzen a 2017/2018-as évadban. Barták László csapatvezető hozzátette: a klub kettes gárdája feljutott az NB II-ből az NB I-be (amely a másodosztály), a harmadik számú együttes pedig kivívta az NB II-es tagságot (amely a harmadosztály). Megtudtuk, hogy Molnár István Patrikot, aki jelenleg a Jászkun Volán SC játékosa, a tavalyi kölcsönadás után szeretné végleg megszerezni a Diósgyőr, hiszen tehetséges asztaliteniszező.

– Természetesen az, hogy a másik két csapat is feljebb lépett, költségnövekedést jelent – mondta András Miklós. – A büdzsé nagy részét a DVTK állja, valamint egy-két egyéni szponzor. Örülünk annak, hogy két évvel ezelőtt beléptünk a Diósgyőr családba, hiszen ez a név egy brand Magyarországon. Az Extraliga-együttest máshonnan érkezettek alkotják, de a második és a harmadik gárdában csak miskolciak játszottak és játszanak majd a jövőben is, ez a koncepció.

A szakosztályvezető újra aláhúzta: a fejlődésük érdekében szükség lenne egy olyan csarnokra, ahol gyakorlatilag 0-24 órában lehet pingpongozni, ahol 12, de ha jobban leszűkítik a területet, akkor 16 asztal elfér.

– A jövőben is együttműködünk majd a Jókai református általános iskolával – nyilatkozta András Miklós. – A területet kinéztük, a Magyar Asztalitenisz Szövetség tud erre a célra bizonyos forrást biztosítani, miként a DVTK is, de reméljük, hogy a város is mellénk áll ebben a kezdeményezésben. A számítások alapján ez a projekt körülbelül 100 millió forintból megvalósítható.

ÉM-MI

