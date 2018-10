DVTK: Vereség a rangadón

A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombaton délután Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC mérkőzést rendeztek a Diósgyőri stadionban. A két csapat szakvezetője közül a vendégeké két helyen változtatott az egy héttel ezelőtt, a Puskás ellen idegenben 1-0-ra elvesztett kezdőcsapathoz képest, Varga R. és Koch maradt ki, Lanazfame és Heister került be. A hazaiaknál egy módosítás történt az Újpest elleni 2-1-es hazai vereség után: Bacsa ezúttal csak a cserepadra került, Vernes pedig a kezdő sípszóra futhatott ki.

Kidomborodott

Remek hangulat közepette, ugyanis mind a két szurkolótábor alaposan kitett magáért ezen a napon. Remek koreográfiákkal készültek, és az első perctől órási támogatásban részesítették csapatukat a pályán. A meccset a DVTK kezdte jobban. Úgy tűnt, hogy az első percekben a vendégek átadták a területet a piros-fehéreknek, miközben a hazai hibára vártak. Ez a időszak nem tartott sokáig, bő tíz perc után már kidomborodott az FTC fölénye. A 4-4-2-t játszó vendégeknél látszott, hogy kinek mi a feladata, megvolt, hogy kiknek kell labdát szerezniük a védelem előtt, és az is látszott, hogy a két szélső középpályásnak és a visszalépegető Lanzafamének elsősorban Bödét kellene kiszolgálnia. A DVTK ezúttal is átváltogatott a három védős játékra, ekkor Shestakovnak kellett előre mennie. Ez az első félidőben kétszer is jól sikerült. Előbb a bal oldali elfutása végén Márkvárt és Vernes szerzett kis híján gólt még 0-0-nál, nem sokkal később pedig jobboldali beadása után, amikor már az FTC-nél volt az előny, Vernes ajtó-ablakos lehetősége után kerülte el a vendégkaput a labda.



Böde három gólt szerzett Fotó: BT

Közben volt egy Böde-találat, nem minden előzmény nélkül, hiszen az első húsz percben is volt két góllal kecsegtető támadása az FTC-nek. 0-1 után nemcsak a Vernes-fejes, hanem egy Juhar-beadás is lehetőséget adott az egyenlítésre, de mi­után ezek kimaradtak, megint Böde következett. Második találatával eldőlni látszott a találkozó, majd két perc múlva, miután Antal B.-nek egy nagy védését követő szögletből újabb FTC-lövés érkezett a hazai kapuba, a meccsnek gyakorlatilag vége volt.

A szünet után

A második játékrész elején az első vendégtámadás is góllal végződött, a negyedik találatát is könnyedén, erőlködés nélkül szerezte meg a listavezető, és Böde ezzel már háromnál járt. Jött a is vendégtáborból a szurka, az ,,NB II Keleti csoport”-ot skandálták, és nagyon úgy tűnt, hogy osztálykülönbség van a két együttes között. Négygólos előnye birtokában visszafogottabb lett az FTC játéka, bizonyára ott motoszkált a fővárosi játékosok fejében, hogy lesz még meccs a következő héten is, nem is egy hanem kettő, mert Magyar Kupa fordulót is rendeznek a hétvégi bajnoki előtt.

A takaréklángon működő FTC-nek az 51. percben is volt veszélyes támadása, majd nem sokkal később, a becserélése után néhány másodperccel, Hasani lövése révén először volt kaput eltaláló kísérlete a DVTK-nak, illetve védeni valója Dibusznak. A Diósgyőrnek végül összejött a szépítés, egy kezezés utáni 11-esből, ami után Lanzafame és Bőle egy-egy nagy helyzetben tehette volna vissza a közte négyet, de ez nem jött össze. 4-1-re nyert az FTC, csakúgy, mint az első fordulóban hazai pályán, és a Diósgyőr szakvezetője lehet, hogy lát fejlődést a két meccset összevetve, de az biztos, hogy most is játszi könnyedséggel szerezte meg a 3 pontot a Ferencváros, úgy hogy eszükbe sem jutott padlógázt nyomni.

Ezen a napon egyvalamiben volt méltó partnere az FTC-nek a DVTK: szurkolásban.

Berecz Csaba

Jegyzőkönyv: Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC 1-4 (0-3)

Diósgyőr, 7768 néző. V.: Berke (Theodoros, Horváth R.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (5) – Shestakov (5), Brkovic (5), Karan (5), Tamás M. (5) – Tóth B. (4), Márkvárt (4), Tajti (4), Juhar (5) – Vernes (4), Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Ferencvárosi TC: Dibusz (6) – Lovrencsics G. (5), Blazic (6), Leandro (6), Heister (6) – Bőle (5), Spirovski (6), Sigér (6), Petryak (6) – Böde (8), Lanzafame (6). Vezetőedző: Sergii Rebrov.

Csere: Tóth B. helyett Bacsa (5) a 46., Petryak helyett Varga R. (6) az 52., Vernes helyett Hasani (4) az 55., Böde helyett Gorriaran (-) a 66., Márkvárt helyett Mazalovic (-) a 79., Bőle helyett Csernik (-) a 81. percben.

Sárga lap: Márkvárt a 14., Petryak a 19., Vernes a 46., Heister a 66., Leandro a 71. percben.

Gólszerző: Böde (1-0) a 26., Böde (2-0) a 37., Spirovski (3-0) a 39., Böde (0-4) a 47., Mihajlovic, 11-esből (1-4) a 71. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Az első félidő játékát látva, és a 0-3-as eredményt nézve nehéz elhinni, hogy ez így alakult. Úgy érzem, hogy volt hat órási helyzetünk az első félidőben, Közép-Európa egyik legjobb csapata ellen, amelyeket ki kellett volna használnunk, de ez nem sikerült. Látok kiutat, de egy ilyen helyzetben lévő csapatnak nem könnyű, főleg egy ilyen erős együttessel szemben, mint amilyen a Ferencváros. De a játékosok a karakterüket megmutatták, azt hogy tudnak harcolni, hogy fel tudják venni a versenyt az ellenféllel, és biztos vagyok abban, hogy a következő évadban is az első osztályban szerepel a DVTK. Úgy gondolom, hogy a csapat épül, a keretben sok változás történt az elmúlt hónapokban, más országokból, más labdarúgó kultúrákból érkeztek játékosok egy alacsony szinten lévő együtteshez, hiszen nem állunk jól a tabellán. Örülnék, ha Baresi játszana a védelemben, de ő nincs itt, és azokkal a játékosokkal kell megoldani ezt a helyzetet, akik rendelkezésre állnak.

Sergii Rebrov: – Nagyon fontos, hogy három pontot szereztünk a múlt heti vereség, és az ezt megelőző döntetlen után. Látszik a játékosokban a potenciál, de hosszú út vár még ránk, de jó irányba tartunk. Nem számítottam könnyű meccsre, mert a DVTK nem könnyű ellenfél, de megérdemeltük a győzelmet, mert támadásban és védekezésben is jól játszottunk. Négyet lőttünk, de több gólt is szerezhettünk volna, azonban a második félidőben akadtak problémáink, amit ki kell javítani.

A gólok története

26. perc: Úgy tűnt, hogy a vendégek baloldali akciója után sikerül felszabadítania a DVTK védelmének, de a labda végül Heister elé került, aki a bal oldalon betört a 16-oson belülre. Lapos beadásába Antal B. beleért, de a játékszer éppen a berobbanó, a kaputól 3 méterre lévő Böde fejére perdült, onnan pedig a kapuba vágódott, 0-1.

37. perc: A Ferencváros jobboldali szöglete után nem tudott labdát szerezni a hazai csapat, a játékszer hátra került Lovrencsics G.-hez, aki jól vette észre, hogy a diósgyőriek megfeledkeztek Bödéről. A csatár senkitől sem zavartatva vehette át a remek passzt, és teljesen üresen, jobbról, 14 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 0-2.

40. perc: Bőle végzett el szögletet a jobb oldalról, beadása után a labda elsuhant Böde feje előtt, és a kapu torkában Blazic sem tudta eltalálni a labdát, ami végül odapattant Spirovski elé, ő pedig 2 méterről a kapuba lőtt, 0-3.

47. perc: Bacsa labdavesztése után indult a vendégek akciója a jobb oldalon, Bőle ívelte keresztbe a labdát Lanzafamének, aki senkitől sem zavartatva nem a lövést választotta, hanem a zavarodott hazai védőkről levált, és középen üresen érkező Böde elé passzolt, a csatár pedig 4 méterről küldte a kapuba a játékszert, 0-4.

70. perc: Hasani jobboldali szöglete után a hosszú oldalon Mihajlovic feje előtt Leandro kezére pattant a labda, a játékvezető 11-est ítélt! A büntetőt Mihajlovic bombázta a kapu jobb oldalába, 1-4.

Edzőkérdés

A meccs utáni sajtótájékoztatón kiderült, hogy a piros-fehérek szakvezetőjének a fejében nem fordult meg az, hogy lemondjon, ő változatlanul hisz abban, hogy tud segíteni a csapatnak. A látottak, az eredmények, és az, hogy az eddigi 18 NB I-es meccsén 3 győzelem és 3 döntetlen mellett 12 vereség a mérlege, és jelenleg ott tart a Diósgyőr, hogy a legutóbbi hét bajnokiját nyeretlenül hozta le (és ezek közül az utolsó ötöt elveszítette), kétségessé teszi ezt. Lapunk információi szerint a klubvezetésnek is megingott a bizalma a spanyol szakvezetőben – és annak ellenére, hogy bő egy hónapja Leisztinger Tamás, a csapatot működtető cég többségi háttértulajdonosa azt nyilatkozta: nem akarnak edzőt váltani, csak akkor, ha felrobban a kispad Fernando Miguel Fernández Escribano alatt – a jelek szerint a robbanóanyaghoz vezető kanócot, aminek a hossza nem látszik, már meggyújtották.

