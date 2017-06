DVTK: Veréb és Mevoungou sem „kerettag”

A szombat délelőtti diósgyőri edzés után Nagyvisnyóra utazott a Diósgyőri VTK együttese összetartásra, ahonnan a tervek szerint kedden térnek vissza, a futóedzések és egy kis evezés után. Összesen 22 játékos kelt útra, ugyanis a péntek délelőtti első edzésen megjelent 19 fős létszám négy külföldi játékossal bővült, és eggyel csökkent.

Megérkezett a két dél-szláv születésű labdarúgó, a szerb Karan, a már nem nemcsak horvát, hanem magyar Rados is, valamint a két spanyol, Vela és Nono Villar. Viszont az évad első edzésén részt vettek közül a kapus Bukrán nem ment Nagyvisnyóra, ugyanis kapott pár szabadnapot, ugyanazon a jogcímen, mint Makrai, vagyis azért, mert az előző évad zárása után az U21-es válogatottnál volt jelenése.

Új kihívás

Nem csak a kapus, hanem az eddigi kapusedző sem utazott el a csapattal: Veréb György a jövőben nem az edzéseken, hanem szakmai tanácsadóként segíti a mindenkori vezetőedző munkáját.

A DVTK keretéhez Makrai és Bukrán mellett további két légiós csatlakozik késéssel, a lett Jagodinskis és a grúz Daushvili, ugyanazon ok miatt, azért, mert hazájuk válogatottjaival június második hétvégéjén még világbajnoki selejtezőt játszottak.

A kameruni Mevoungou azonban – ahogy arról korábban elsőként az Észak-Magyarország számolt be – biztosan nem tér vissza, legfeljebb csak elköszönni, ugyanis az egyik közösségi oldalon még pénteken este a Puskás Akadémia FC felcsúti stadionjának fotóját tette közzé ezzel a szöveggel: „Új otthon, új kihívás, új élet, köszönöm Istenem”. Vagyis ezek után aligha lehet kétséges bárki számára, hogy az NB II-ből most feljutott csapat kivásárolja a szerződéséből a középpályást. Ugyanis a játékosnak a DVTK-val az idén kötött megállapodásában szerepel egy összeg arra az esetre, ha valaki vinné. Lapunk információja szerint lehet, hogy a teljes összeget azonban nem kell majd elutalniuk a felcsútiaknak, mert két labdarúgó, Makrai és Óvári játékjogának végleges átadását is beleszámítják majd az üzletbe.

ÉM-BCS

A DVTK keretéről

Érkezők: Forgács (Ancona).

Maradtak: Rados, Antal B., Bukrán, Jagodinskis, Lipták, Tamás M., Karan, Mahalek, Nagy T., Tucsa, Eperjesi, Daushvili, Kitl, Nono Villar, Busai, Szabó I. B., Fülöp, Ternován, Vela, Szarka, Ugrai.

Kérdéses a sorsuk: Makrai (a Puskástól végleg megszereznék), Óvári (a Puskástól végleg megszereznék), Bacsa (kölcsönből tért vissza), Oláh B. (kölcsönből tért vissza), Szalóczy (a sérült fiatal nem tud az első csapattal készülni).

Távoztak, távoznak: Novothny (Újpest FC), Mevoungou (Puskás AFC), Griffiths (?), Nemes (?), Halmai (?), Szabó II. B. (?), Boros (?).

Bódog Tamás, a DVTK vezetőedzője és szakmai igazgatója a jövő hét végére komplett csapato­­t szeretne.

A DVTK pénteken két tréninggel nyitott, majd a szombat délelőtti közös gyakorlás után Nagyvisnyóra utazik a csapat, és az ottani háromnapos összetartásról hétfőn jönnek haza. Keddtől Diósgyőrben folytatják a munkát, a jövő héten szombaton pedig már meccset is játszanak.

Péntektől az első csapat működését érintő változások lépnek életbe a DVTK labdarúgó csapatánál.

Játékosként, edzőként, vezetőként sok évtizede szolgálja a DVTK-t Veréb György. Az utóbbi években kapusedzőként vállalt szerepet a sikerekben a 67 éves szakember.

A DVTK kameruni középpályása, Patrick Mevoungou a légiós társaihoz hasonlóan később érkezik vissza Magyarországra, és valószínűleg ő már csak elköszönni jön Diósgyőrbe.

Pénteken elkezdte az edzéseket a DVTK csapata. A játékosok között a kölcsönből visszatérő Bacsa Patrik és Oláh Bálint, valamint a csütörtökön leigazolt Forgács Dávid mellett egy új arc tűnt fel: a kazincbarcikai születésű, fiatal szélső támadó Óvári Zsolt a Puskás Akadémia engedélyével vett részt a DVTK edzésén.

Csütörtökön délután Mezőkövesden jártak a DVTK vezetői.

Pénteken meghosszabbította nyáron lejáró szerződését Antal Botond. A hórihorgas kapus így nyártól továbbra is a DVTK-t erősíti.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA