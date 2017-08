DVTK-Vénusz: Uray váltotta fel Baloghot a korábbi bajnokcsapatnál

Történt néhány változás a holtszezonban a női futsal NB I. 2012-es bajnokánál, a DVTK-Vénusznál. Az egyik legfontosabb, hogy módosult az edző személye.

Ambiciózus edző

– Tavaly Balogh József irányította a csapatot, akitől barátságban elváltunk – közölte Juhász Viktor, a klub vezetője. – Józsi nehéz időszakban vette át ezt a szerepet, nagy akarással, lelkiismeretesen dolgozott, ezúton is köszönjük az elvégzett munkáját. A posztra találtunk egy fiatal, ambiciózus edzőt, Uray Attila személyében, akivel kapcsolatban biztos vagyok abban, hogy alkalmas lesz a Vénusz szakmai irányítására, vele minden tekintetben előrébb tudunk lépni. Ugyan csak most kezdi a futsalos pályafutását, de őt ismerve bizonyos, hogy meg fog tudni felelni ebben a műfajban is, hiszen rengeteg az átfedés a nagypályás labdarúgással, illetőleg nagyon fogékony az új ismeretekre. Attila munkáját Galambvári Tamás kapus­edzőként segíti majd.

Megszakadó kapcsolat

A lányok már korábban is részt vettek tréningeken, ám a felkészülés hivatalosan – a szokásos közös görögországi nyaralás után – kedden kezdődött meg a miskolci városi sportcsarnokban. Az előző évadban elért 5. hely után a célt firtató kérdésre Juhász Viktor ezt válaszolta:

– Szeretnénk bejutni a felső­házba, amely az 1–4. hely valamelyikét jelentené – hangsúlyozta az elnök.

A klubirányító arról is tájékoztatott, megszakadt az együttműködés a DVTK-val.

– Utánpótlásszinten – egészítette ki Juhász Viktor. – Ez egy szakmai döntés volt, ugyanis a DVTK nem kíván a futsallal foglalkozni, mi viszont azt szerettük volna, hogy ha adunk játékosokat, akkor nekik legyen meg az az opció, hogy mellette futsalozhatnak is. Ezenkívül egy bizonyos MLSZ-szabály sem kedvezett az együttműködésünknek. Névhasználat kérdésében egyelőre nincs döntés, mi változatlan néven neveztünk a bajnokságba.

Egy héttel később

A női futsalszezon szeptember 9-én a Magyar Kupával indul, de a Vénusz – miután élvonalbeli együttes – vélhetően nem lép pályára. A bajnokság egy héttel később (szeptember 16–17.) kezdődik.

– Molnár István –

A DVTK-Vénusz kerete:

Kapusok: Almási Ildikó, Putnoky Zita, Ádám Anna.

Mezőnyjátékosok: Kovács Aliz, Bernáth Csilla, Miliczki Noémi, Váradi Cintia, Szőke Zsuzsanna, Paranai Enikő, Mikó Vivien, Bukó Adél, Tamók Rebeka, Palakovics Laura, Galambvári Gréta, Bakos Boglárka, Szuhai Friderika (Kurityán), Kovács Anikó (Nyíregyháza), Skaliczki Kitti (DVTK, nagypálya).

