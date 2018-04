DVTK: Végig vezetve hozták a pontokat a „pinyősök”

Pénteken – igaz csak két ember volt hadra fogható – sima 7–0-s vereséget szenvedett a Diósgyőr, a BVSC ellen Budapesten, így vasárnap mindenképpen a javítás reményében álltak asztalhoz – Miskolcon, a győriek ellen.

Hozták a párost

A hazaiaknál a Széll Zsolt, Molnár István, Bari Csaba (sérülten is vállalta a játékot) trió vette fel a harcot a Lung Dániel, Béres Szabolcs és Bíró Bálint alkotta hármas ellen. A csata a Széll, Molnár – Lung, Béres párossal kezdődött, amely kiélezett meccset hozott, s melynek végén a DVTK játékosai örülhettek (3:1, 1–0). A Széll-Bíró mérkőzésen a miskolci játékos végig biztosan játszott és simán nyert is 3:0-ra (2–0). Bari Lung ellen folytatta, volt is esélye, de a végén az ellenfél bizonyult jobbnak (1:3, 2–1).

Derekasan küzdött

Molnár a védekező stílusban játszó Béres ellen folytatta, keményen pörgetett, amikor kellett biztosan droppolt, szép játékkal nyert 3:0-ra, és így a Diósgyőr 3–1-re vezetett. A Széll-Lung összecsapáson a hazai pingpongos minimális különbséggel veszített, 0:3 (3–2). Molnár Bíró ellen nehezen lendült játékba, de azért hozta a mérkőzést 3:1-re (4–2). Bari Béres ellen derekasan küzdött, ám a sérülése hátráltatta, így 1:3 lett a találkozó vége (4–3). A Molnár–Lung meccsen látványos labdamenetek voltak, a diósgyőri taktikusan játszott, ennek meg is lett az eredménye, 3:1 (5–3). Széll Béres ellen bebiztosította a győzelmet, nagyon simán verte győri ellenfelét 3:0-ra, amivel beállította a 6–3-as végeredményt.

A DVTK ezzel a sikerrel jelenleg az 5. helyen áll a táblázaton.

Férfi Extraliga, 16. forduló:

Diósgyőri VTK – Győri Elektromos VSK I. 6-3

Győztek: Molnár (3), Széll (2), valamint a Széll-Molnár páros.

