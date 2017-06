DVTK: Van új, de nem biztos, hogy már az első edzésen csatlakozik

A szerdai és a csütörtöki fizikai felmérő, orvosi vizsgálat után pénteken két edzést is tart a piros-fehéreknek Bódog Tamás vezetőedző, akinek nagy szerepe van abban, hogy éppen bennmaradó helyen végzett a gárda, hiszen az érkezte után 10 bajnokin 16 pontot szerzett a csapat (4 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség), és ezzel, a kieső helyről indulva, ledolgozva hárompontos hátrányát, éppen a vonal felett zárt.

Két kölcsön és a kapus

A DVTK-nál nemcsak a szakvezető jelenti a folyamatosságot, hanem a keret zöme is, hiszen csupán három játékosnak jár le most a szerződése, a többieknek a 2017/18-as évadra is van kontraktusuk. A lejárók közül Novothny Soma csak kölcsönben szerepelt Diósgyőrben, mégpedig annak köszönhetően, hogy bár az Újpest FC már egy éve is szerette volna soraiban tudni, de mivel az Európai Labdarúgó Szövetség a lila-fehér klubot egy szabálytalan átigazolás miatt évekre kizárta az átigazolásból, így tavaly még nem lehetett a fővárosiak labdarúgója. Emiatt Novothny játékjogát egy éve az olasz SSC Napolitól a Sint-Triuden szerezte meg, az a belga együttes, amely az Újpestet is birtokló Duchatelet család érdekeltségébe tartozik. Mivel ebben az évben a lila-fehérek már igazolhatnak, így Novoth­nyt – akinek június 30-ig van szerződése a DVTK-val – kikérte az Újpest, és így náluk kezdte meg a felkészülést, annak ellenére, hogy Bódog Tamás szerette volna, ha a csatár marad. A másik játékos, aki a 2016/17-es évadban szintén kölcsönben szerepelt a Diósgyőrben, Makrai Gábor volt, aki a Puskás Akadémia FC-től érkezett. Valószínűleg ő sem lesz jelen a mai edzésen, de nem azért, mert visszarendelték Felcsútra, hanem mert néhány plusz napot kapott Bódog Tamástól azért, mert az U21-es válogatottbeli kötelezettsége miatt később kezdhette meg a nyári szabadságát. Lapunk információi szerint a fiatal támadó megszerzésének ügyében zajlanak a tárgyalások a két klub között. Még az is lehet, hogy „csereügylet” lesz a megoldás, mert a diósgyőri Mevoungout nagyon szívesen látnák a Puskásnál, de utóbbi labdarúgó csere nélkül is lehet másik csapat játékosa, ugyanis mint a legtöbb labdarúgó szerződésében, az övében is szerepel egy komoly összeg a kivásárlási árára vonatkozóan, és aki ezt kifizeti, és a játékossal is dűlőre jut, az megszerezheti a játékjogát.

A harmadik lejáró szerződésű játékos a kapus, Antal Botond, akinek ugyan csütörtökön nem volt fellelhető a fotója, a névjegye a klub honlapján, a keret játékosai között, de ennek ellenére várhatóan jelen lesz a mai edzésen, és bár sokan biztosra veszik a távozását, nem kizárt, hogy a 2017/18-as évadot is DVTK­-játékosként kezdi.

Kölcsönből vissza

A Diósgyőrnek van két, az NB II-be kölcsönadott játékosa: Bacsa Partiknak Kisvárdáról, Oláh Bálintnak pedig Zalaegerszegről elméletileg vissza kellene térnie, hogy megmutassa magát az új vezetőedzőnek, és hogy jövőjükről ezek után dönteni lehessen.

– Novothny Újpesten folytatja, Makrai megszerzése érdekében, ahogy azt korábban is nyilatkoztam, tettünk lépéseket, Antallal kapcsolatban egyelőre nem mondhatok semmit – válaszolta megkeresésünkre Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója, aki arra a kérdésre, hogy lesz-e új játékos az első napon, illetve hogy a keret tagjai közül távozása, kivásárlása miatt hiányzik-e majd valaki, így felelt: – Van olyan új játékos, akivel megegyeztünk, de nem biztos, hogy már most edzésbe tud állni. Az élő szerződésű labdarúgóink közül többek iránt is van érdeklődés, fiatalok és külföldiek iránt egy­aránt, de ezek még nem tartanak olyan stádiumban, hogy emiatt hiányozzon bárki is. Ez persze nem jelenti azt is, hogy mindenki itt lesz, hiszen vannak olyanok, mint például Makrai, aki az U21-es válogatottbeli szereplése miatt kért, illetve kapott is néhány nap plusz pihenőt a csapat vezetőedzőjétől, Bódog Tamástól.

Bejelentették az első igazolást

Amiről elsőként az Észak-Magyarország adott hírt, azt hivatalosan a DVTK is bejelentette csütörtökön késő este: szerződtették az 1995. június 29-én Szegeden született Forgács Dávidot. A 179 centis bal oldali védő 15 éves kora óta Olaszországban futballozott, előbb az Atalanta-utánpótlásban, ahonnan tavalyelőtt a Pisa harmad­osztályú csapatába vezetett az útja, míg a most véget ért évadban a szintén a harmadik vonalban szerepelt Ancona labdarúgója volt.

– Berecz Csaba –

Amint azt már a héten jeleztük, csütörtökre realizálódott, Olaszország után a Diósgyőri VTK csapatában folytatja pályafutását a fiatal bal oldali védő, Forgács Dávid.

Szerencsés kimenetelű baleset történt Miskolcon, az Újgyőri főtéren. A DVTK Stadion felé igyekvő Bódog Tamás egy villamossal koccant. Személyi sérülés nem történt.

A diósgyőri labdarúgó­csapat tagjainak egyik fele már szerdán munkába állt, Debrecenben.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA