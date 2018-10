DVTK U23: Ha hullámzó teljesítménnyel is, de sikerült győzni

Női kosárlabda NB I/B Piros csoport, 2. forduló

Aluinvent DVTK U23 vs. Dávid Kornél KA 63-55 (19-19, 12-10, 20-13, 12-13)

Miskolc, 30 néző. V.: Drenyovszki, Fehérvári.

Aluinvent-DVTK U23: Frindt (-), Kecskés (13/3), Szegeczki N. (6), Tőzsér (8), Vég-Dudás (18). Csere: Eperjesi (10/3), Kababik (6), Bacsó (2), Bányai (-). Edző: Magyar Gergely.

Magyar Gergely: – Továbbra is a gyakorlás a fő cél számunkra, ebben a bajnokságban, és mint minden sportember, mi is a győzelemért is játszunk. Ezt ma, ha hullámzó teljesítménnyel is, de sikerült elérni. Ami jól működött, azt erősíteni kell, a hibákból pedig tanulni.

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport­­­­­, 3. forduló

Omnia Pub & Food Békés vs. MEAFC-Miskolc 86-81 (21-23, 16-20, 18-16, 19-15, 12-7) – hosszabbítás után

Békéscsaba, 200 néző. V.: Gaál, Földi, Sentényi.

MEAFC-Miskolc: Szanyi (12/6), Takács (21/9), Kopasz (8/3), Béres (8), Tóth V. (12/3). Csere: Tóth B. (9/3), Lippai (11), Orliczki B. (-), Orliczki M. (-), Homoki (-), Brugós (-). Vezetőedző: Drahos Gábor.

Drahos Gábor: – Amit elterveztünk, azt kis híján sikerült is megvalósítani. A sokkal rutinosabb ellenfél otthonában gyakorlatilag egy megszerzett győzelmet ajándékoztunk nekik. Még úgy is sikerült a végjátékban előnyt szerezni és tartani, hogy Tóth V. és Béres nagyon korán kivált a játékunkból. A hosszabbításban sajnos már testileg és lelkileg is elfogytunk.

ÉM

Győzelemre éhes csapathoz utazik a MEAFC Miskolc, Tiszaújváros - A férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjának 3. fordulójában szombat délután Békésre látogat a MEAFC, a női kosárlabda NB I/B Piros csoportjának 2. fordulójában pedig vasárnap az Aluinvent DVTK U23 mérkőzik meg a Dávid Kornél KA csapatával. Salgótarjáni KSE vs. Tiszaújvárosi ... Tovább a cikkhez

Próbál tovább gyakorolni az Aluinvent DVTK U23 Miskolc - A női kosárlabda NB I/B Piros csoport, 1. fordulójában kikapott az Aluinvent DVTK U23-as csapata. Csata DSE II. vs. Aluinvent DVTK U23: 88-44 (25-10, 19-9, 26-5, 18-20) Budapest, 30 néző. V.: Czupi, Kruk. Aluinvent-DVTK U23: Frindt (14), Bacsó (7/3), Eperjesi (5), Tőzsér (4), Vég-Dudá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA