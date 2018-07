DVTK: Szurkolóikkal találkoztak a diósgyőri labdarúgók

A hétvégi bajnoki nyitány előtt – hagyományos módon – a szurkolótáborral vitatták meg ügyes-bajos dolgait a diósgyőri labdarúgócsapat vezetői és tagjai. Alkalom volt ez az együtt fényképezkedésre is.

A klub első alkalommal várta a drukkereket a stadion északi részében található söröző elé, az esőre hajló időben. A Diósgyőrt Tajti József sportigazgató, Fernando Fernandez vezetőedző, Vég Csongor másodedző, Lipták Zoltán csapatkapitány, valamint a három új igazolás, a horvát Tomislav Mazalovic, Vernes Richárd, illetve Tajti Mátyás képviselte.

Később, az élbolyban

A gárda tavasszal beugró spanyol trénere elmondta, a legfontosabb cél jelenleg, hogy a nyitó fordulóban vasárnap, a Ferencváros ellen sikeres legyen a csapat. Később Tajti József mindezt azzal egészítette ki, hogy a 2018/2019-es évadban az elvárás az, hogy majd a középmezőnyben végezzen az együttes. Hozzátette, az előző bajnokságban is kevés pont döntött arról, hogy ki lett negyedik, vagy éppen tizedik, szoros volt a mezőny.

Egy szurkoló, mikor lehetőség volt kérdezni, azt feszegette, hogy amíg a jégkorongban és a kosárlabdában építkezés folyik évek óta, a futball vegetál, sőt – érzése szerint – még vissza is fejlődik, ami úgy gondolta, méltatlan ehhez a klubhoz. Ezen felvetésre szintén a sportigazgató válaszolt, aki úgy fogalmazott, hogy jó lenne, ha az új pontvadászat a nyugalom éve lenne, senki nem kapna infarktust, hogy kiesik-e a csapat, vagy nem. Természetesen a DVTK a későbbiekben szeretne odaférni az élcsapatok közé, ám Tajti József felhívta arra a figyelmet: jelenleg anyagilag nem képesek versenyre kelni sem a Vidi-vel, sem az FTC-vel.

Bíznak a kapusokban

Fernando Fernandez arról is beszélt, hogy legfontosabb egy jó közösség kialakítása – megítélése szerint a jelenlegi DVTK-nál ez adott –, és úgy vélte, hogy a nyáron érkezett játékosok sokat tudnak majd segíteni. Egy másik szurkoló a kapustémát feszegette, mondván, szerinte erre a posztra mindenképpen kellett volna igazolni. Tajti József válaszában azt hangoztatta, hogy azok a hálóőrök, akik pillanatnyilag Diósgyőrben vannak, megfelelő kapusok, a stáb, a klubvezetés bízik bennük. Lipták Zoltán csapatkapitányt az öltözői hangulatról faggatták, a védő elmondta, hogy az nem mindig volt megfelelő, mióta a DVTK-ban futballozik, ám amióta Fernando a vezetőedző, ebben is léptek előre. Volt olyan jelenlévő drukker, aki túl optimistának titulálta a játékosokat, edzőket, és reménykedett abban – amit a tulajdonos korábban jelzett –, hogy várható 5-6 igazolás a holtszezonban, ám ez eddig elmaradt. Ugyan ő azt is felvetette, vajon a kieső Balmazújvárosból a Diósgyőr miért nem tudott valakit megszerezni, így ugyanis a riválisok szétszedték a hajdúságiakat.

Tajti József válasza: „A stáb letette a voksot ezen játékosok mellett, akik biztos, hogy többet tudnak, mint amit a tavasszal mutattak, egy sokkal jobb közösség jobb eredményeket érhet el. Egyébként a játékosok 99 százaléka élő szerződéssel rendelkezik, el lehet őket küldni, de akkor ki kell őket fizetni. Most ennyire telt…” Szóba került még a magas jegyár, a stadion üzemeltetése, illetve az is, hogy vélhetően más cég biztosítja majd a Diósgyőrnek a szerelést, a mezeket a jövőben.

Molnár István

Labdarúgás: kiragadott mondatok

Vég Csongor, másodedző: – Jól érzem magam a klubnál, sikerült felvenni a ritmust. Jó stáb, egy jó keret jött össze.

Lipták Zoltán: – Az elmúlt két évben éppen csak sikerült elkerülnünk a kiesést. Olyan felkészülést végeztünk el, amely után bizakodóak vagyunk.

Tomislav Mazalovic: – Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Videón és a közösségi médián figyeltem, hogy milyen a csapat és a munka itt. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk.

Vernes Richárd: – Az elmúlt szezont Zalaegerszegen töltöttem, az NB II-

ben. Nem sokat kellett gondolkodnom, hogy elfogadjam-e a klub ajánlatát. Remélem, minél több góllal és gólpasszal fogom segíteni a csapatot.

Tajti Mátyás: – Spanyolországban, ahol másfajta volt a munka, jól éreztem magam. Sokat fejlődtem, de hogy a Málaga kiesett az első osztályból, el kellett gondolkodni azon, hogy mi legyen. Mindenképpen váltani kellett, Fernando ismer, rengeteg meccsen látott, nem volt kérdés, hogy ha hív, akkor jövök.

