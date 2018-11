DVTK: Szűk kerettel az MTK Budapest ellen

A labdarúgó NB I 15. fordulójában, szombaton 19.30-tól a Diósgyőri VTK együttese az MTK Budapest csapatát fogadja a Diósgyőri stadionban. Az újonc vendégek, akik az előző évadot átmenetileg az NB II-ben töltötték, és ott tulajdonképpen rajt-cél győzelmet arattak, a visszajutásukat követően is lendületben maradtak, az NB I-es bajnoki dobogó harmadik fokáról csak hét közben csúsztak le, amikor a Videoton az Újpest elleni bajnokiját pótolva 3 pontot szerzett, és ezzel feljött a harmadik helyre. A Diósgyőr az elmúlt két hétben bennmaradó helyen állt, köszönhetően annak, hogy a legutóbbi fordulóban, a DVSC elleni hazai meccsén 1–0-ra nyert, megszakítva ezzel nyeretlenségi sorozatát.

Nem jött jókor

– A szünet nem jött jókor, hiszen a legutóbbi meccsen, a Debrecen ellen nyertünk, de van pozitívum is, az, hogy több időnk, két hetünk volt arra, hogy az MTK ellen felkészüljünk, hogy tovább fejlesszük a játékunkat, és gyakoroljuk azt, amivel sikeresek lehetünk – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője. – A két hét alatt nem veszett el a ritmus, edzőmeccset játszottunk, de mivel szűk kerettel dolgozunk, a játékosok regenerálódására is fordítottunk időt.

DVTK vs. MTK - Mi lesz a mérkőzés végeredménye?

Egy gólos DVTK győzelem

Döntetlen

Egy góllal nyer az MTK

Eredmények megtekintése

A DVTK kerete nemrég még 23+3 fős volt, de Lipták kikerült, így papíron 22 mezőnyjátékosuk van a piros-fehéreknek, bevethető viszont jóval kevesebb, ugyanis Makrai, Ivánka, Forgács, Tóth Barnabás, Mazalovic sérült, Bacsa pedig sárga lapos eltiltása miatt nem játszhat. Vagyis 16 közül kell 10 főt választania a szakvezetőnek, és kapusposzton sem kell sokat gondolkoznia, mert Rados is maródi.

Fontosak

A spanyol tréner szerint a legutóbbi bajnokin, a DVSC ellen az volt a legfontosabb, hogy megszerezték a győzelmet, és a negatív sorozatot le tudták zárni.

– Ez nagyon értékes siker volt, és már akkor is tudtuk, hogy jön egy újabb hazai találkozó, és nagy dolog lenne, ha kétszer három pontot tudnánk ezeken a meccseken gyűjteni – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano. – Számunkra nagyon fontosak a hazai bajnokik, ezek a találkozók többet jelentenek. De nem sorozatokban gondolkodunk, nem az van a szemünk előtt, hogy az évből még négy mérkőzés van hátra, hanem az, hogy az aktuális ellenféllel szembeni a legfontosabb.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyit változott a DVSC elleni meccs után az öltözői hangulat a DVTK-nál.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

Eredmények megtekintése

– Hasonlónak érzem, mint amilyen a legutóbbi mérkőzés előtt volt. Korábban is említettem, hogy jó a hangulat, a játékosok tudják, mi a cél, és, hogy ezt egy hosszú szezon végén kell elérni. A győzelem íze mindenkinek jót tesz, a játékosoknak, a szurkolóknak, a klubnál dolgozóknak. A hangulat eddig is rendben volt, és van is – válaszolta a DVTK szakvezetője, akit arról is kérdeztünk, hogy a szünetben változtattak-e valamit a játékukon, hogy az elmúlt időszakban alkalmazott három, illetve védekezésben öt védős szisztémától eltérnek-e. – A stílus megmarad, kisebb változtatásokat kell eszközölni, a csapatot az ellenfélhez igazítani. A Debrecen direkt játékot játszó csapat, az MTK sokkal kombinatívabb, más profilú játékosokkal állnak fel, és ami szükséges ahhoz, hogy ellenük eredményesek legyünk, azokat a módosításokat megtesszük.

20 év előny

Az MTK-ról azt is elmondta Fernando Miguel Fernández Escribano, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapatának tartja a kék-fehéreket, akik labdával kifejezetten stabilak, és jó játékra képesek, a középpályás soruk pedig kreatív.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

Eredmények megtekintése

– Hasonló a játékuk ahhoz, amit szeretnénk, de nekik van velünk szemben 20 év előnyük, hiszen azóta ezt csinálják – jegyezte meg a DVTK szakvezetője. – Úgy érzem, hogy a mi csapatunknál már egységről beszélhetünk, ebben léptünk előre, és csapategységekben is fejlődtünk. De a legfontosabb ezen a mérkőzésen a 3 pont megszerzése.

– Berecz Csaba –

Labdarúgás: a várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Brkovic, Karan, Tamás M. – Shestakov, Szabó B., Márkvárt, Tajti, Juhar – Hasani, Mihajlovic. (Pályára küldhető még Bukrán – kapus, Tóth Borisz, Eperjesi, Bárdos, Vernes, Polgár, Nagy T.)

