DVTK Stadion: Néhány héten belül lesz időpont

Az átadás előtt álló Diósgyőri stadionról korábban többször írtunk, legutóbb egy hete foglalkoztunk azzal, hogy a létesítmény majdani fő használójának, a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának, és az együttes szurkolóiknak meddig kell még útra kelniük a hazai meccsekre, hogy mikor lehet az új stadion avatása.

Kellő időben

Mint ismert: 2016. november 2-án egy 14 798 férőhelyes, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) besorolása szerint IV-es kategóriájú stadion építése kezdődött meg, amelynek tervezett átadását akkor, az idén tavaszra prognosztizálták.

A beruházó cégtől, a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.-től az idén két alkalommal is írásban érdeklődtünk arról, hogy mikor lesz, lehet a létesítmény átadásának pontos időpontja. Hétfőn választ kaptunk a szervezettől (a teljes közlemény lentebb olvasható), amelyet nem csak nekünk, hanem a diósgyőri szurkolók képviselőinek is eljuttattak, és amelynek az építkezéssel, átadással kapcsolatos része ezt tartalmazza:

Nehézségek nincsenek

„A létesítmény befejező munkálatai ütemterv szerint zajlanak, műszaki, technikai nehézségek nincsenek. A beruházás minden szereplője arra törekszik, hogy a Diósgyőri VTK labdarúgói és szurkolói még az idei tavaszi szezonban birtokba vehessék az új, modern stadiont. A nyitómérkőzés pontos időpontja a műszaki átadás-átvételi folyamat előrehaladásával, várhatóan néhány héten belül határozható meg, oly módon, hogy a szurkolók is kellő időben, előre értesüljenek az eseményről.”

Összhangban állnak

A fentiek összhangban állnak azzal, amiről az Észak-Magyarország egy hete beszámolt, ugyanis, ha néhány héten belül határozható meg az átadás pontos időpontja, ez valószínűleg nem a jövő hónapban lesz, amikor is két bajnokin tölt be házigazda szerepet a DVTK (április 7., szombat: Swietelsky Haladás, április 21., szombat: Puskás Akadémia FC), így ezeket a mérkőzéseket szinte egészen biztos, hogy még Mezőkövesden játsszák a piros-fehérek.

A rá következő hónapban két hazai bajnoki összecsapása lesz a Diósgyőrnek, május 5-én, szombaton a Mezőkövesd Zsóry FC ellen, május 19-én, ugyancsak szombati napon pedig a Paksi FC ellen kell pályára lépniük.

ÉM-BCS

A Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. közleménye:

Tisztelt Szerkesztőség, Tisztelt Diósgyőri Szurkolók!

Köszönjük a Diósgyőri Stadion beruházás során eddig tanúsított megtisztelő bizalmukat, türelmüket és együttműködésüket.

Az új Diósgyőri Stadion építésével a térség meghatározó jelentőségű labdarúgó csapatának és az ország egyik legnagyobb számú és leglelkesebb szurkolótáborának több évtizedes álma valósul meg, a létesítmény környezetének rendbe tételével, közlekedési lehetőségeinek korszerűsítésével pedig gazdagodik a város, és jelentősen emelkedik a stadion környékén élők életminősége.

A beruházás minden szereplője rendkívül nagyra tartja a szurkolók kitartását és elszántságát, amellyel a stadionépítés ideje alatt, pénzt, időt nem sajnálva, több száz kilométert utaznak hétről-hétre, hogy szurkolói támogatásukkal biztosítsanak idegenben is hazai pályát csapatuknak.

A Diósgyőri Stadion kivitelezése során a beruházás minden szereplője kiemelten fontosnak tartja a szurkolók tájékoztatását. Ahogyan Önök is írták, az építkezés kezdete óta folyamatos és konstruktív kommunikáció zajlott az építők és a szurkolók között. Sőt, már a kezdeti fázisban, a tervezés során helyt kaptak a szurkolói elképzelések, ötletek, folyamatosak voltak a stadionbejárások, ahol a drukkerek elmondhatták véleményüket, illetve további finomhangolásokat javasolhattak.

Az építkezés befejező szakaszában továbbra is kiemelt szempont, hogy a szurkolók friss információkat kapjanak a beruházásról. Ezt a cél szolgálta a legutóbbi, március elején megtartott stadionbejárás is, amelyen a szurkolók képviselői és az amigeleken.hu szerkesztősége is részt vett.

A létesítmény befejező munkálatai ütemterv szerint zajlanak, műszaki, technikai nehézségek nincsenek. A beruházás minden szereplője arra törekszik, hogy a DVTK labdarúgói és szurkolói még az idei tavaszi szezonban birtokba vehessék az új, modern stadiont. A nyitómérkőzés pontos időpontja a műszaki átadás-átvételi folyamat előrehaladásával, várhatóan néhány héten belül határozható meg, oly módon, hogy a szurkolók is kellő időben, előre értesüljenek az eseményről.

Ehhez kérjük további együttműködő segítségüket, megtisztelő bizalmukat és türelmüket.

Üdvözlettel:

Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft

Klublicenc - DVTK: egyelőre a debreceni stadion Miskolc, Mezőkövesd, Kazincbarcika - Az MLSZ bejárást tervezett erre a hétre Diósgyőrbe, de csak később tartják meg. Ha tavasz, akkor az a kluboknak nem csupán azt jelenti, hogy célegyenesbe fordulnak a bajnoki küzdelmek, hanem azt is, hogy el kell készíteni és be kell adni a következő szezonra e... Tovább a cikkhez

DVTK tovább: Pasarét, Debrecen, Mezőkövesd Miskolc - A DVTK labdarúgócsapata valószínűleg májusban veheti birtokba az új diósgyőri stadiont. A magyar labdarúgó válogatott hazai felkészülési mérkőzései (pénteken 19.00-tól Kazahsztán, a jövő héten kedden 20.00-tól Skócia) miatt ezen a hétvégén nem rendeznek bajnoki találkozókat a labdarúgó NB... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA