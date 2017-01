DVTK Stadion: mire fordítják a plusz 3,1 milliárd forintot?

A 2016. december 17-i Magyar Közlönyben jelent meg az 1787/2016 (XII. 17.) kormányhatározat, ami „Az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításáról” címet viseli, és tartalma szerint a Diósgyőri stadionra további 3,1 milliárd forint állami forrást irányoz elő. Ez azt jelenti, hogy 14,015 milliárd forintra nőtt a Diósgyőri stadiont és az MVSC pályát is magába foglaló beruházás összege.

Tovább javulnak az üzemeltetésnek a feltételei is. Pásztor Ervin

Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a Diósgyőri Stadion építésére létrehozott projektcég, a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. ügyvezetőjétől, Pásztor Ervintől, hogy miért volt szükség erre a plusz támogatásra, mire fordítódik ez az összeg.

– A Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében a korábbi DVTK-stadion helyén egy csaknem 15 ezer férőhelyes, multifunkcionális, a labdarúgó-mérkőzések mellett kulturális és családi rendezvények lebonyolítására is alkalmas aréna épül – válaszolta az ügyvezető igazgató. – A stadion a legmodernebb igényeknek megfelelve készül, az aréna hosszú távú fenntarthatósága kiemelt szempont a beruházás során. Ennek megfelelően lesznek kialakítva az épületek helyiségei, a lelátók és a stadion küzdőtere. A kivitelezői szerződésben szereplő 10.9 milliárd forint elegendő forrást biztosított, hogy egy minden igényt kielégítő, modern stadion épüljön. A beruházásban az eredeti terv szerint megvalósul a háromszintes főépület, amelyben egyebek között öltözők, mobil falakkal osztható rendezvénytér, húsz sky-box páholy, irodák, médiahelyiségek és közvetítő állások kapnak helyet. A pálya és a lelátók is megfelelnek az Európai Labdarúgó Szövetség kívánalmainak, így a stadion nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas. Hasznosulnak a tribünök alatti területek, a stadionban lesznek pénztárak, söröző, ajándékbolt és múzeum.

A DVTK Stadion látványterve, további képek itt >>>

A plusz forrásból

Azzal kapcsolatban, hogy a felsoroltakról már kapott tájékoztatást a nyilvánosság, de hogy milyen új, eddig még nem ismert elemek kerültek a projektbe, így nyilatkozott Pásztor Ervin:

– A tavaly decemberben elfogadott 1787/2016 (XII. 17.) számú kormányhatározat lehetőséget biztosít arra, hogy további fejlesztések és az eredeti tervekben szereplő szolgáltatások magasabb minőségben valósuljanak meg. A plusz forrásnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy összhangban a sportszövetségek igényeivel, a többi között kiépítésre kerüljön egy kamerás beléptető-biztonsági, illetve tájékoztató rendszer. Tovább javulnak az üzemeltetés feltételei, egyebek között az eredeti költségvetésben nem szereplő karbantartó gépek beszerzésével. A többletforrásból megvalósuló közlekedési csatlakozásokkal és forgalomtechnikai fejlesztésekkel jelentősen javul a sporttelep megközelíthetősége, a parkolóhelyek szilárd burkolatot kapnak. Zöldmezős beruházásként, teljes közművesítéssel, aszfaltburkolattal, közvilágítással egy teljesen új, 2×1 sávos közút létesül a Lorántffy utca felől, amelyen keresztül a vendégszurkolók lényegesen komfortosabb körülmények között tudják majd elérni az új arénát. A kormányhatározatban átcsoportosított összeg biztosítja továbbá az új diósgyőri stadion és környezetének színvonalas rendezését, parkosítását.

A birkózócsarnokról

A diósgyőri birkózók jövőbeni elhelyezéséről konkrétumokat egyelőre nem lehet tudni. Csak annyi biztos, hogy a korábbi otthonukat, a Diósgyőri stadion területe mellett még ma is álló lemezfalú épületet évekkel ezelőtt „elcserélték” a labdarúgókkal, és a Diósgyőri klubházba költöztek, amelyet a tavalyi év végén elbontottak. A jelenleg albérletben, a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskolában edző birkózók végleges elhelyezése még kérdéses. Annak ellenére, hogy Miskolc város közgyűlése 2016. októberi 6-i ülésén olyan tartalmú határozatot hozott, mely szerint felkérték a település polgármesterét, hogy a Diósgyőri sportligetben található, a DSM Nonprofit Kft. révén kvázi a város tulajdonában lévő azon ingatlant, amely a Diósgyőri uszoda és a stadion területe között található, ingyen bocsássa a Magyar Állam rendelkezésére, hogy ott a Diósgyőri Birkózó Club számára új birkózócsarnok épülhessen.

Pásztor Ervintől azt is megkérdeztük, hogy mit lehet tudni a birkózók helyzetének rendezéséről, hogy a decemberben kapott 3,1 milliárd forint egy része fordítható-e a bázisuk kialakítására a Diósgyőri stadionban, illetve annak környékén.

– A Diósgyőri stadion rekonstrukciója projektben nevesítetten nem szerepel birkózócsarnok építése – válaszolta a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. ügyvezetője.

– Berecz Csaba –

Így fog kinézni az új Diósgyőri Stadion:

Miskolc – Nem a jelenlegi a leglátványosabb szakasza a Diósgyőri Stadion építésének, ám kétségtelenül az egyik legfontosabb, hiszen jó alapok nélkül nem lehet stabil épületet alkotni.

Budapest, Miskolc – Több mint 14 milliárd forintos állami beruházásból épülhet meg a Diósgyőri Stadion.

Miskolc – Bár még a régi Diósgyőri Stadion sem került teljesen elbontásra, már körvonalazódnak az új aréna alapjai.

Miskolc – A Diósgyőri stadionban a bontás után már az idén elkezdődnek az alapozási munkák. Interjú Silling Balázzsal, a Market Építő Zrt. munkatársával, építésvezetővel.

Miskolc – Napokon belül teljesen eltűnik a régi Diósgyőri Stadion, ezzel együtt már készül az új létesítmény alapja. A kivitelező cég szakemberei a héten elkezdték darabjaira szedni a napos oldali lelátórészt, míg a szemközti oldalon már kis túlzással a földdel egyenlővé tették az egykori klubházat.

Miskolc – A Diósgyőri Stadion bontása hétfőn a klubházzal folytatódott, már csak a Napos oldal „tartja magát”.

Miskolc – Miskolc, az észak-magyarországi régió megújulásának fontos eleme lehet a létesítmény.

Miskolc – A hét elején újabb, egyben látványos fázisához érkezett a régi Diósgyőri Stadion bontása.

Miskolc – Továbbra is gőzerővel dolgoznak a Diósgyőri Stadion bontásán. A csütörtöki állapot szerint a lecsupaszított Napos oldal tetőszerkezete már teljesen eltűnt, valamint a klubház és a vendégszektor mellett található konditerem is.

Miskolc – A Diósgyőri Stadionban továbbra zajlik a munka: lassan teljesen “elolvad” a Napos Oldal tetőszerkezete, bontják a pályát és a lelátót elválasztó kerítést, valamint a rekortán helyén is munkagépek dolgoztak az elmúlt napokban.

Miskolc – Elméleti akadálya nem lehet annak, hogy a megújuló MVSC pályán játsszon áprilistól a DVTK.

Miskolc – Diósgyőri Stadion kronológia: a DVTK labdarúgócsapata létesítményhelyzetének alakulása 1910-től napjainkig.

Miskolc – Az élvonalbeli labdarúgó­csapatok stadionépítési sorában a diósgyőri létesítmény lehet a tizenegyedik.

Miskolc – Szerződés aláírva, elvileg 2018 elején már készen kell lennie a stadionnak.

Miskolc – A fenntarthatóság jegyében épülő és a klub szellemiségéhez illő létesítményt ígérnek Diósgyőrbe. A tervező építész osztotta meg elképzeléseit az új arénáról.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA