DVTK Stadion: Hajduk vagy Krasnodar? Esetleg Celtic, Palermo vagy talán a Kaiserslautern?

A Diósgyőri Stadion újjáépítésén változatlanul nagy erőkkel dolgozik a generálkivitelező, hogy az átadás tervezett időpontjára, 2018. február 2-re elkészüljön a létesítmény.

A műszaki átadáson túl elméletileg lennie kell majd egy hivatalos átadóünnepségnek – amikor a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata jelképesen birtokba veszi a meg nem erősített hírek szerint majdan Hell nevet viselő arénát –, ugyanis a Diósgyőri Stadion újjáépítésének költsége ezt tartalmazza. De hogy mikor és ki ellen játssza a nyitómeccset a DVTK, az egyelőre rejtély.

Furcsa lenne

Meglehetősen furcsa lenne, ha a megnyitóünnepség később lenne az új létesítményben, mint a piros-fehérek első hivatalos tétmérkőzése, és azt feltételezve, hogy határidőre elkészül a stadion, és március 3-án bajnoki meccsen az FTC-t fogadja itt a Diósgyőr, a kettő közötti egy hónapban lehetne sort keríteni az avató összecsapásra. Amennyiben szempont, hogy a DVTK szakmai programja optimális legyen, ez esetben a csapat első tétmeccse előtt kellene ezt megrendezni, vagyis a Paks elleni, február 24-i idegenbeli bajnokit megelőzően.

Mivel a szakvezetők szeretik a rajt előtti utolsó edzőmeccset versenykörülmények között játszani, ezért ha idegenben kezdenek, akkor egy héttel korábbra idegenbeli meccset szerveztetnek, vagyis elméletileg ezt megelőzően, február 17-e előtt lenne jó a nyitómeccset megrendezni. Ami azt jelenti, hogy a február 3-a és 14-e közötti időszak jöhet igazán szóba, amelyek közül a február 6-a, mint a DVTK meglapításának 108. évfordulója, egy keddi nap, nagyon kínálja magát.

Tizenöt csapat

Ahogy az is, hogy elsősorban azok közül kerülhessen ki a lehetséges ellenfél a nyitómeccsre, akikkel a diósgyőri labdarúgócsapat nemzetközi kupaszereplése során megmérkőzött. Vannak közülük, akik a jelenkorban kisebbek, nagyobbak, de ha nem akarnak a szervezők az MTK-hoz hasonló blamát, amikor a nyitómeccsre a portugál Sporting erősen tartalékos csapatot küldött, mert éppen akkor hazai kupameccsét játszotta, akkor nem árt tekintettel lenni arra, hogy a szóba jöhető kluboknak 2018. február 3-a és 14-e között mi a programja.

A DVTK közel 108 éves történelme során összesen 15 csapat ellen játszott nemzetközi tétmérkőzéseket, és közöttük vannak olyanok, akiket alapból ki lehet zárni. Ilyen a két máltai csapat, a Birkirkara és a Sliema Wanderers, ugyanis ezek a csapatok eladhatatlanok a diósgyőri közönségnek. De ebbe a kategóriába sorolható a jelenleg nem élvonalbeli együttesek közül a másodosztályú bolgár Litex Lovecs, a török harmadvonalbeli Altay Izmir.

A szlovák Lokomotív Kosice bár közel van, és a legkisebb költségből ők lennének felléptethetők, de ettől nagyobb durranást illene összehozni, már csak azért is, mert a szomszédok jelenleg a másodosztályban játszanak. A bosnyák Celik Zenica csapata – akik jelenleg kieső helyen állnak hazájuk élvonalbeli bajnokságában – sem számítana húzónévnek a stadionátadás kapcsán.

Van két együttes, akik felfelé lógnak ki: a török Besiktas jelenleg a Bajnokok Ligájában szerepel, és lehet, hogy a jövő év elején is itt lesz nemzetközi tétmeccsük, ahogy a szerb Crvena zvezdának is, akik az Európa Ligában érdekeltek.

Az osztrák Rapid Wien sok szempontból jó lehetne – pár órás buszozással ide tudna érni, és a megfizethető kategóriába tartozik (mert biztos, hogy fizetni kell a fellépésért, bárki legyen is a vendég) –, de náluk február 3-án megkezdődik a tavaszi idény.

A két skót csapat közül a Dundee United a másodosztályban szerénykedik, a Celtic viszont az élvonalban játszik, viszont mindkét gárda már januárban tétmeccseken vesz részt. Igaz, hogy náluk éppen február 10-én nincs bajnoki forduló, de csak azért, mert ekkor a Skót Kupa meccseit rendezik. Esetleg, ha addig kiesne a Celtic, vagy elhalasztaná az erre a napra esedékes kupamérkőzését, akkor fel tudna lépni Diósgyőrben.

Van még két olyan csapat, amelyik az európai top öt bajnokságok (angol, német, francia, spanyol, olasz) második vonalában szerepel, és bár az erőviszonyokat tekintve jó ellenfelei lehetnének a DVTK-nak a stadionmegnyitón, de az olasz Palermo és a német Kaiserslautern már januárban megkezdi másodosztályú bajnoki meccseinek sorát, előbbi január 20-án, utóbbi 24-én, emiatt kicsi a valószínűsége annak, hogy ha bevállalnák a fellépést, rendes csapattal állnának ki.

Elviekben két olyan együttes van, akik ráérnének Diósgyőrbe eljönni, az egyik a horvát Hajduk Split, akik február 10-én kezdik a szezont, ráadásul idegenben, így számukra egy február 3-i, diósgyőri fellépés ideális főpróba lenne, a másik csapat pedig az orosz Krasnodar, akik március 4-én játsszák jövő évi első bajnokijukat.

– Berecz Csaba –

A DVTK volt nemzetközi kupaellenfelei

Közép-európai Kupa (1960–1970)

Palermo (olasz): másodosztályú, 2018. január 20-án kezdik a tavaszi szezont, minden hét végén bajnokijuk van március elejéig.

Crvena zvezda (jugoszláv, szerb): élvonalbeli, 2018. február 17-én kezdik a tavaszi szezont, minden hétvégén bajnokijuk van, ráadásul az Európa Ligában is érdekeltek lehetnek tavasszal, ami február 15-i és 22-i pályára lépést jelentene.

Lokomotíva Kosice (csehszlovák, szlovák): másodosztályú, 2018. március 3-án kezdik a tavaszi szezont.

Celik Zenica (jugoszláv, bosnyák): élvonalbeli, 2018. február 17-én kezdik a tavaszi szezont, minden hét végén meccset játszanak március elejéig.

Kupagyőztesek Európa Kupája, UEFA Kupa (1977–1980)

Besiktas (török): élvonalbeli, 2018. január 21-én kezdik a tavaszi szezont, minden hét végén meccset játszanak, Bajnokok Ligája-szereplők, lehet, hogy február 13–14-én vagy 20–21-én játszaniuk kell a sorozatban.

Hajduk Split (horvát): élvonalbeli, 2018. február 10-én kezdik a tavaszi szezon, idegenben startolnak.

Rapid Wien (osztrák): élvonalbeli, 2018. február 3-án kezdik a tavaszi szezon, idegenben startolnak.

Dundee United (skót): másodosztályú, nincs megállás a bajnokságban, végig játszanak januárban, februárban.

Kaiserslautern (német): másodosztályú, 2018. január 24-én kezdik a tavaszi szezon.

Celtic (skót): élvonalbeli, 2018. január 24-én kezdik a tavaszi szezont.

Intertotó (1998)

Sliema Wanderers (máltai): élvonalbeli, nincs megállás a bajnokságban, végig játszanak januárban, februárban.

Altay Izmir (török): harmadosztályú, 2018. január 21-én kezdik a tavaszi szezont.

Európa Liga (2014)

Birkirkara (máltai): élvonalbeli, nincs megállás a bajnokságban, végig játszanak januárban, februárban.

Litex Lovecs (bolgár): másodosztályú, 2018. február 24-én kezdik a tavaszi szezont.

FK Krasnodar (orosz): élvonalbeli, 2018. március 4-én kezdik a tavaszi szezont.

