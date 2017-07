DVTK: Se Debrecenben, se Balmazban, hanem Kispesten

Amennyiben minden a tervek szerint zajlott volna, akkor most nem került volna olyan helyzetbe a DVTK NB I-es labdarúgócsapata, hogy szerda reggel még nem lehet tudni: hol játsszák a jövő szombati, a 2. forduló keretében sorra kerülő hazai találkozójukat a Budapest Honvéd ellen. Az arra vonatkozó első ígéret, hogy az Andrássy úti stadionépítés miatt a Diósgyőr ideiglenesen a Miskolci VSC Csokonai úti pályáján fog meccselni, még 2014 őszén hangzott el, egyúttal az is, hogy a Kubikot egy ötezer nézőt befogadó stadionná varázsolják, részben azokból az elemekből, amiket a régi, elbontásra kerülő diósgyőri stadionból megmentenek, kiszednek. Tavaly decemberben az új DVTK-aréna költségvetése – újabb 3,1 milliárd forinttal – 14,015 milliárd forintra nőtt, amiből 900 millió forintból tervezték a Vasút-pálya rekonstrukcióját. Idén év elején azonban kiderült, hogy egyrészt ez a pénzösszeg nem elégséges a Csokonai úti létesítmény olyan mérvű átépítésére, hogy az minimálisan megfeleljen az első osztályú követelményeknek, másrészt az elemek, lelátók mérete túlhaladja a rendelkezésre álló területet – így ez az egész elképzelés dugába dőlt, pontosabban úgy módosult, hogy csak egy NB III-as találkozók lebonyolítására alkalmas stadion valósul meg. Hogy pontosan mikor, azt nem lehet tudni, egyelőre csak az biztos, hogy tavaly november eleje óta építési terület a sportingatlan, és azóta nem használhatják a sportolók, a területet biztonsági őrök felügyelik.



A DVTK a tavaly október 29-én megrendezett, Ferencváros elleni diósgyőri mérkőzéssel búcsúzott 1939-ben épített, és több rekonstruk­ción átesett otthonától, majd – együttműködésnek köszönhetően – Mezőkövesdre költözött (ám november 19-én a Haladást Debrecenben fogadták a piros-fehérek, és idén május 13-án a Mezőkövesdet szintén). Nagyon nem is kellett még ekkor távolabbra tekinteni a klubnál, hiszen ekkor még bíztak abban, hogy majd mehetnek az MVSC-létesítménybe, viszont idővel teljesen világossá vált, hogy ennek semmilyen alapja, realitása nem lesz. Amikor idén tavasszal be kellett adni a 2017/2018-as szezonra szóló klublicencet, a Diósgyőr a debreceni Nagyerdei Stadiont jelölte meg hazai pályának, mivel a kövesdiekkel nem született megállapodás a folytatásról, az idei szezonra vonatkozó létesítményhasználatról (azt leszámítva, hogy egy csapatot, a Debrecent Mezőkövesden fogadhatják, azt ugyanis a szabályok tiltják, hogy a sportszervezetek saját stadionjukban szerepeljenek vendégcsapatként). Nem is lett volna probléma a Honvéd elleni meccs hajdúsági lebonyolításával a 2. fordulóban, csakhogy Debrecenben éppen ekkor rendezik a Campus Fesztivált a stadion környékén, így a létesítményt nem tudják a diósgyőrieknek kiadni. Emiatt a DVTK-nál szóba került még Balmazújváros, ahol szombaton elvileg szabad is a stadion, mert az élvonal egyik újonca másnap, július 23-án debütál saját közönsége előtt, a Vasas ellen. A DVTK-tól több úton-módon, vonalon is keresték a balmaziakat, ám az ottaniak elzárkóztak a pálya bérbe adásától, döntően azért, hogy ne terheljék duplán a játékteret (tavaly a cigándiak ott rendezték NB II-es találkozóik jelentős részét, ám ezt, a kétcsapatos használatot ezúttal el akarták kerülni).



Szerda délelőtt viszont újabb fordulatot vett az ügy, ugyanis felmerült a pályaválasztói jog felcserélése a két klub, a DVTK és a Budapest Honvéd között. Ennek feltétele, hogy mindkét sport­szerveztet áldását adja rá, és ez a tárgyalások után meg is történt. Vagyis eldőlt, hogy a jövő szombaton a kispesti Bozsik-stadionban mérkőzik meg egymással a két csapat, tizenegy körrel később, a 13. fordulóban pedig Debrecenben, a DVTK pályaválasztása mellett. Ez azt jelenti, hogy a Diósgyőr az első négy játéknap közül kettőn Budapesten lép pályára, egyszer Sopronban, egyszer pedig Balmazújvárosban. Érdekesség, hogy ezzel a cserével a 11. és a 15. forduló között zsinórban öt „hazai” mérkőzése lesz, lehet a DVTK-nak Debrecenben, a Videoton (szeptember 30.), a Vasas (október 14.), a Budapest Honvéd (október 21.), a Swietelsky Haladás (október 28. – bár ekkor a DVSC-nek is hazai összecsapása van kiírva) –, illetve a Balmazújvárosi FC (november 4.) ellen.

A Diósgyőri VTK mérkőzései

NB I, 1. forduló, július 16. (vasárnap), 17.00

Budapest, Szusza Ferenc Stadion: Vasas FC – Diósgyőri VTK

NB I, 2. forduló, július 22. (szombat), 18.00

Budapest, Bozsik-stadion: Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK

NB I, 3. forduló, július 29. (szombat), 18.00

Sopron, városi stadion: Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK

NB I, 4. forduló, augusztus 5. (szombat), 18.00

Balmazújváros, városi stadion: Balmazújvárosi FC – Diósgyőri VTK

NB I, 5. forduló, augusztus 12. (szombat), 18.00

Debrecen, Nagyerdei Stadion: Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC

