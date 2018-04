Sántha Gergely: nem nézhettük tétlenül, hogy rohannak a szakadék felé

A klubvezetőnek viszont a DVTK honlapján megjelent a nyilatkozata az edzőváltásról, és ebben az anyagban úgy fogalmazott: ,,nem nézhettük tétlenül, hogy rohannak a szakadék felé”.

Sántha Gergely arról is szót ejtett ebben a cikkben, hogy megpróbáltak mindent megadni a vezetőedzőnek: ,,teljhatalmat, kompetenciát kapott, nemcsak vezetőedző volt, hanem szakmai igazgató is. Tamás igazolta a játékosokat, ő állította össze a csapatot. Próbáltuk biztosítani, amit csak kért. Az volt a meglátása, hogy két külföldi edzőtábor szükséges a minőségi munkához, mi pedig biztosítottuk a feltételeket hozzá. Kérte, hogy tekintsünk el a „fiatal szabály” alkalmazásától az eredményesség érdekében, erre is felhatalmaztuk. A szakmai stáb és a játékosaink tisztességes, európai szintű bért kapnak, és ezért cserébe teljesítményt várunk. Ez elmaradt.”

A gyenge eredmények javítása érdekében lépéseket tett a klub: ,,a játékosoknak először dupla prémiumot kínáltunk, mégis kikaptak. Aztán Bódog Tamás javaslatára megbüntettük őket, az sem vezetett eredményre” – mondta Sántha Gergely.

Az ügyvezető igazgató arról is nyilatkozott, hogy meglátása szerint az edző és a csapat között megbomlott a harmónia, és nem láttak arra esélyt, hogy ez rövid időn belül helyreálljon. A felelősséget firtató kérdésre pedig azt válaszolta, hogy az eredménytelenségben mindenkinek szerepe van: Bódog Tamásnak, a csapatnak, és a vezetőknek is.

ÉM

