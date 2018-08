DVTK röplabda: tizenöten láttak munkához

A Diósgyőr női röplabdacsapata az NB II-ből kiharcolta a feljutást, és az októberben kezdődő évadban az NB I-ben szerepelhet. Ez az osztály a bajnokság átszervezése miatt a második vonalnak számít, lévén a hazai hat legjobb együttes az Extraligában küzd egymással.

A piros-fehérek kedden megkezdett felkészülését Toma Sándor irányította, ő maradt a vezetőedző, és a tavalyi keret néhány új taggal bővült. Az első edzésen a „régiek” közül ott volt Egri Klaudia, Kiss Emese, Kiss Vivien, Kovács Edina, Nagy Dorottya, Nagy Zsanett, Rohály Roxána Fanni, Szajkó Tímea és új néven, Tamás-Szabó Barbara, aki a nyári házasságkötése után vette fel a DVTK NB I-es labdarúgócsapatában futballozó Tamás Márk családi nevét.

A tavalyi évadban tíz játékossal dolgoztunk, most megpróbáltuk úgy alakítani a keretet, hogy minden poszton legyen 2-3 ember.” Toma Sándor

Az újak közül egy kivételével mind miskolciak, bár a korábban Egerből ideérkezett Nemes Rózsa Napsugár is játszott már a városban a másik csapatban, az MVSC-ben. Mátyus Panna Dalma legutóbb szintén a másik klub játékosa volt, de ő a tavalyi évadban már a DVTK-val edzett. A további új játékosok sem ismeretlenek a szakvezető számára, hiszen a Jászberényből hazatérő Bertók Bettina, a Nyíregyházáról Miskolcra visszavezető utat bejáró Dömsödi Tamara és Kundrák Eszter is volt már játékosa Toma Sándornak, csakúgy, mint a Kaposvárról visszajött Sitkey Mariann, akik korábban mind az MVSC sportolói voltak.

– A tavalyi évadban tíz játékossal dolgoztunk, most megpróbáltuk úgy alakítani a keretet, hogy minden poszton legyen 2-3 ember, mert így forgásrendszerben készülhetünk a feladatokra, és tudunk mérkőzés szituációkat teremteni az edzéseken – mondta Toma Sándor. – A keret kialakításakor az is cél volt, hogy miskolci kötődésű játékosokat igazoljunk. Ezen a téren sikerrel jártunk, olyan csapatunk van, amelyben a játékosok ismerik egymást, van kellő rutinjuk, tapasztalatokat szereztek más klubokban, és van bennük bizonyítási vágy.

A DVTK röpisei a miskolci városi sportcsarnokban napi két edzéssel készülnek a hét hét múlva esedékes bajnoki rajtra, a Budaörsi DSE elleni premierre.

– Délidőben és este tudunk bejutni a csarnokba, és a napi két edzés azért jó, mert a nagy teremhez hozzá kell szokniuk a játékosoknak – tudtuk meg a szakvezetőtől, aki arra a kérdésre, hogy milyen célokkal vágnak neki a bajnoki évadnak, így felelt: – Az elsődleges az, hogy stabil NB I-es gárda legyünk. Az Extraligába jutásban egyelőre nem gondolkodunk, hiszen az élvonal nagyon megerősödött, az itt játszó csapatokban 3-3 külföldi húzóember is szerepet kap. Úgy tudom, szó van arról, hogy a jövő évadban nyolccsapatos lesz az Extraliga és az NB I is, vagyis ketten felfelé válthatnak osztályt, de azt majd meglátjuk, hogy az utóbbiban nekünk hol lesz a helyünk.

Az utánpótlásról

A DVTK röplabda szakágának edzői stábja is bővül, Toma Sándor mellett már nem csak Kovács Edina segít be az utánpótlás tréningjeinek megtartásába, hanem dr. Szabó Éva, és a tervek szerint Szajkó Tímea is.

– Úgy tűnik, hogy mind az öt korosztályban tudunk csapatot indítani, szerencsére egyre több fiatal jelentkezik a különböző korosztályokban edzésre – tudtuk meg Toma Sándortól.

Az NB I mezőnye

Budaörsi DSE, TFSE (Budapest), Palota (Budapest), 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem, MTK Budapest, Penta Gödöllői RC, Szent Benedek Balatonfüred, Diósgyőri VTK.

