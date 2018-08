DVTK: Péntekig még bármi történhet

Még mindig mozgásban van a DVTK kerete, annak ellenére, hogy az élvonalbeli bajnokságból hat mérkőzést már lejátszott a csapat – ezeken 5 pontot gyűjtött. Ebben a hónapban, ezen a téren bőven volt történés a Diósgyőrnél, először az, hogy augusztus 10-én a szakmai vezetés felmentette az első gárda edzéseinek látogatása alól Busai Attilát és Ugrai Rolandot, mindkettejüknek az NB III-as alakulattal kellett tréningeznie, igaz pályára egyikük sem lépett a harmadik vonalas együttesben. Bár akkor még nem beszélt róla Tajti József sportigazgató, de bizonyos volt, hogy mindkét középpályás – akik gyenge teljesítményük miatt kerültek partvonalon túlra – távozik majd az Andrássy útról, nincs számukra visszaút.

Öten érkeztek

Mindezen lépéssel a létszám, valamint a variációs lehetőségek is lecsökkentek Fernando Miguel Fernández Escribano vezetőedző számára, ezért a klubvezetés játékoskeresőbe kezdett, melynek eredményeként augusztus 14-én bejelentették a DVTK-nál, hogy megszerezték a 27 esztendős szerb csatárt, Branko Mihajlovicot. A diósgyőri casting ezzel még korántsem fejeződött be – lévén az átigazolási időszak csupán most pénteken, augusztus 31-én éjfélkor ér véget –, és kedden, augusztus 28-án megérkezett a piros-fehérekhez a 30 éves szlovák középpályás, Martin Juhar (ő lett az ötödik nyári igazolás, Vernes Richárd, Tomislav Mazalovic, Tajti Mátyás, és Mihajlovic után).

Tegnap aztán hivatalossá vált az egyik korábban kitett futballista, Busai Attila távozása a borsodi klubtól, akinek azért húzódott el közel három hetet az ügye, mert a közös szerződésbontás feltételeiben meg kellett egyezni. Ismert, hogy Busai 2017 februárjában a Ferencvárostól szerződött a DVTK-hoz a Bognár István-transzfer keretein belül (diósgyőri mérlege: 32 meccs/2 gól).

Élő szerződése van

Ugrai Roland esete annyiban bonyolultabb az elválást tekintve, hogy egyrészt neki is élő szerződése van (2019. június 30-ig), ráadásul ő érte 2016. nyarán néhány tízezer eurót fizetett a Diósgyőr a Szombathelyi Haladásnak, tehát a DVTK-nál nem szeretnék, ha Ugrai úgy távozna Miskolcról, hogy semmilyen ellentételezést nem kapna érte a klub. Mivel neki több kérője akad, az NB I-ből is, szó lehet kivásárlásról, de akár arról is, hogy a vevő klub a transzferdíj mellett játékost vagy játékosokat ad cserébe az 5-szörös válogatottért. Lapunk információi szerint vagy a Puskás Akadémiával, vagy a Videotonnal jöhet létre olyan konstrukció, amely minden érdekeltnek megfelelő.

ÉM-MI

Lipták Zoltánról

A korábbi csapatkapitány, Lipták Zoltán – aki 2015. július 16-án csatlakozott a DVTK-hoz – helyzete sem megnyugtató olyan szempontból, hogy a 18-szoros válogatott hátvéd kevés lehetőséget kap az utóbbi időben Fernando Miguel Fernández Escribanótól: az idei hat mérkőzésen összesen csupán 161 percet töltött a pályán. A 33 éves középhátvéddel kapcsolatban nemrég felmerült, hogy az NB II-es ZTE futballistája lehet, de információink szerint a zalaegerszegiek nem jutottak el addig, hogy hivatalosan megkeressék a Diósgyőrt. Persze, augusztus 31-ig az ő pályafutásában is beállhat változás.

