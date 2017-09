DVTK vs. Paks – Olaj a tűzre: kezezés előzhette meg a paksiak első találatát

Viharos utóéletű bajnoki meccseket játszik a DVTK idén ősszel, a csapat a sorozatos bírói tévedéseket is a nyakába kell vegye. A megelőző négy bajnokin több, mérkőzést befolyásoló bírói hiba sújtotta a borsodi gárdát.

A hatodik fordulóban lesgólból egyenlített az Újpest, valamint egy súlyos szabálytalanság után elért találat a Debrecen elleni bajnokin is élénken él még a diósgyőri fejekben.

A Paks elleni mérkőzés a miskolci szurkolók számára – a vereségen túl – leginkább Makrai Gábor les miatt érvénytelenített találata miatt beszédtéma, de a vendégcsapat első gólja is vitatható körülmények között esett. A visszajátszásból úgy tűnik Bartha László kezéről került a hálóba a labda, a gólt követően a DVTK védői azonnal reklamálják is a kezezést.

A bohózatot tetézi, hogy a támadás alatt egyszerre két labda volt a pályán.

