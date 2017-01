DVTK: Nikházi az első „mozduló”, de nem az utolsó

A diósgyőri labdarúgók mindegyike igyekezett így vagy úgy kipihenni az őszi szezon fáradalmait az elmúlt hetekben, hogy aztán teljesen (vagy majdnem teljesen) feltöltődve kezdje el a téli felkészülést. Ez a nap szerdán érkezett el, amikorra Horváth Ferenc vezetőedző kiírta az évadnyitó foglalkozást. A keret tagjai új évi első megmozdulásként az edzőközpont épületének második emeltén található előadóterembe vonultak, együtt a pszichés felkészítésben részt vevőkkel, mint például Poós Miklós mentálhigiénés szakemberrel, továbbá dr. Szabó Zsolt egészségügyi vezetővel.

Utóbbi szakember beszélt többek között az étkezés, a regeneráció fontosságáról, illetőleg szólt arról is, hogy mennyire lényeges eligazodni a különböző orvosságok között, és óvva intette a labdarúgókat attól, hogy olyan szert használjon valaki, ami tiltott. A beszélgetés 14.40-kor fejeződött be, aztán a labdarúgók az egyik edzőpálya felé vették az irányt.

Elképzelhető, hogy megy

Ezt megelőzően azonban az egyik távozójelöltet, Bognár Istvánt – akinek 2017 júniusában lejár a korábban Diósgyőrrel kötött szerződése, és akit a Ferencvárossal hoztak szóba – kérdeztük a helyzetéről.

– Decemberben, az utolsó bajnoki mérkőzés után beszélgettünk a vezetőkkel, azóta nem történt változás az ügyemben – fogalmazott a középpályás arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e a DVTK-val a szerződéshosszabbításról. – Azt, hogy honnan, mely csapat érdeklődött irántam, Benczés Miklós tudja a legjobban, de persze ezek a keresések valamennyire előttem is ismertek. Ha van előrelépési lehetőség, és ezzel a klub is jól jár, akkor elképzelhető, hogy elmegyek, ezt még ebben a pillanatban nem tudom, hiszen ez nem csupán rajtam múlik. Jelenleg a DVTK futballistája vagyok, itt készülök, de lehet, hogy az elkövetkezendőkben lesz, lehet majd fejlemény.

Köszöni a szeretetet

A DVTK (első) téli távozója az a Nikházi Márk, aki 2013 nyarán érkezett Diósgyőrbe, majd a 2014/2015-ös szezont Dunaújvárosban töltötte. A Duna partjáról visszatérve a középpályás 16 NB I-es meccsen 669, az idei szezonban eddig 12 találkozón 519 játékpercet kapott a borsodiaknál. A 27 esztendős futballista 2015 decemberében hosszabbította meg 2016 nyarán „lecsengő” kontraktusát a piros-fehér klubbal, mégpedig 2018 júniusáig, ám korábbi klubja, az MTK most kivásárolta őt a futó kontraktusból. Miután az átigazolási szezon hivatalosan csak január 15-én kezdődik, így a DVTK-val Ligakupa-győztes, Magyar Kupa-döntős játékos csupán ekkor lehet a fővárosi kék-fehérek alkalmazottja – ahol egyébként hétfőn kezdi meg a munkát.

– Jó volt itt, Diósgyőrben, de most eljött a váltás pillanata – nyilatkozta lapunknak Nikházi Márk az edzőközpontban, miközben volt társai edzettek. – Köszönöm a szurkolók szeretetét, nem sok játékossal fordul elő pályafutása során, hogy ellenfélként rúg gólt a DVTK-nak, és éltetik…

Griffithsről és Novothnyról

Benczés Miklóst Georges Griffitshről és Novothny Somáról is kérdeztük. Előbbiről azt mondta a sportigazgató, hogy remek adottságokkal rendelkezik, de ezt nem tudta a felszínre hozni. Az NB III-ban játéklehetőséget kapva ebből néha felcsillant valamit, de az, hogy csak a harmadik vonalban szerepel, nem könnyíti meg, hogy piacképes játékos legyen, hogy a klub kirakja a kirakatba, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne ő az egyik távozó. Novothny kölcsönben szerepel a DVTK-ban, tavaly nyáron egy évre sikerült megszerezni őt, így tavasszal is a Diósgyőr játékosa lesz.

További nevek

Az nso.hu további neveket is megszellőztetett, mint akik Diósgyőrben folytathatják pályafutásukat: a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely csatárának, Szarka Ákosnak a nevét, aki nem csak a DVTK, hanem a Gyirmót és az NB II-es Nyíregyháza érdeklődését is felkeltette, valamint ,,bedobták a köztudatba” a jelenleg a másodosztályú Puskás Akadémia FC labdarúgóját, támadó középpályását, Pekár Lászlót is. Az ügyeket nehezítheti, hogy mindkét futballistának élő szerződése van aktuális klubjával.

A csakfoci.hu pár napja a Videotonban játsszó Simon Ádámot – aki Székesfehérváron dolgozott együtt Horváth Ferenccel – hozta hírbe a Diósgyőrrel.

ÉM-MI

Névsorolvasás

Akik az első foglalkozáson megjelentek:

Kapusok: Antal Botond, Bukrán Erik, Rados Ivan.

Mezőnyjátékosok: Bacsa Patrik, Bognár István, Boros Gábor, Diego Vela, Elek Ákos, Eperjesi Gábor, Kitl Miklós, Lipták Zoltán, Makrai Gábor, Nemes Milán, Németh Milán, Nono Villar, Novothny Soma, Oláh Bálint, Szabó I Balázs, Tamás Márk, Ugrai Roland, Vitalijs Jagodinskis.

Akik nem vettek részt a foglalkozáson: Murtaz Daushvili (hétfőn csatlakozik a társakhoz), Halmai Ramon (műtét után rehabilitál), Dejan Karan (betegség miatt hiányzott), Mahalek Marcell (betegség miatt hiányzott), Ternován Patrik (műtét után rehabilitál), Lázár Pál (nem edzett betegség miatt).

Eligazolás közben: Nikházi Márk.

