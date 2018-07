DVTK: Nem húz tetőt a csapat fölé

A labdarúgó NB I 2018/19-es évadjának 1. fordulójában, vasárnap 17.30-tól a Ferencvárosi TC vendégeként lép pályára a Diósgyőri VTK csapata. A piros-fehérek az elmúlt három évben – a sorsolás szeszélye folytán – kétszer is a nyári időszakban vizitáltak az FTC-nél, olyan szituációban, mint amilyenben a zöld-fehérek most is vannak. Ezúttal is azok után kell vendégségbe menni hozzájuk, hogy a fővárosi együttes elbúcsúzott a nemzetközi kupaporondtól.

Kárpótolni akarják

Mint ismert: a Ferencváros csütörtökön este az izraeli Maccabi Tel-Aviv ellen esett ki az Európa Ligából, és zsinórban ez volt az ötödik olyan nemzetközi kupaidényük, amikor nem élték meg az augusztust. A hazai szinten favoritnak számító budapesti gárda ellen két éve is ilyen körülmények között találkozott a Diósgyőr, akkor az albán Partizan Tirana ellen pottyantak ki a Bajnokok Ligája-sorozatban, és az ezt követő első hazai bajnokijukon 6–2-re győztek a DVTK ellen. Ezt megelőzően egy évvel, 2015-ben a bosnyák Zeljeznicar Sarajevo ellen véreztek el az EL-ben, és rá három napra a Diósgyőr elleni 3–1-es sikerrel igyekeztek kárpótolni szurkolóikat. Feltehetően most is hasonlóra, hasonló módon készülnek, hiszen a tegnapi hazautazást nem számítva, tisztán csak a mai napjuk van arra, hogy a Diósgyőr ellen felkészüljenek. Hogy mennyire lesznek fáradtak a fővárosi játékosok, az majd kiderül, de nagy rotációra csak akkor lehetett volna számítani, ha van továbbjutás az Európa Ligában, lévén ebben a sorozatban a jövő héten is meccseket kell játszaniuk az állva maradtaknak.

– Ilyenkor, amikor új évadot kezdünk, mindenki izgatott, várakozásokkal teli – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK spanyol vezetőedzője.

– Bízom benne, hogy új lendülettel kezdjük az új bajnokságot, hiszen fontos a jó rajt. A Ferencváros az egyik legjobb magyar csapat, reméljük meglesznek a lehetőségeink ellenük arra, hogy jól indítsuk a szezont.

A szakvezető a tegnapi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy több aspektusból tervezte meg a csapata nyári felkészülését, megvoltak a mérkőzéscélok, és az edzéscélok is, és ennek kapcsán annak adott hangot, hogy fizikálisan sokat fejlődtek a játékosok. Arra a kérdésre, hogy elégedett-e az idei erősítésekkel, azt felelte, hogy elégedett, és tudja, hogy nemrégiben épített a klub akadémiai épületet, hogy pénzt költött az új stadionra, és emiatt most nem tudtak olyan aktívak lenni az átigazolási piacon. És hogy mire lehet elég ez a keret?

Nem érzékel problémát

– A minimális célkitűzés, hogy jobbak legyünk, mint az előző két évben, hogy fejlődjünk. Ehhez fontos, hogy minőségi munkát végezzünk az edzéseken, és a játékosok megfelelően dolgozzanak, igyekezzenek kihozni magukból a maximumot, de ez megvan – válaszolta Fernando Miguel Fernández Escribano.

– Mivel én mindig is ambiciózus ember voltam, nem szeretnék tetőt húzni, amit át kellene törni ahhoz, hogy a csapat magasabb pozíciót érjen el. A mostani magyar mezőnyben van három klub, amelyik financiális szempontból a többiek előtt van, a Ferencváros, a Videoton és a Puskás, a többi 9 együttes viszont hasonló játékerőt képvisel, közöttük az elvégzett munka fogja eldönteni, hogy ki milyen szintet képvisel ebben az évadban.

A szakvezető arról is szót ejtett, hogy a DVTK számára valószínűleg befejeződött az átigazolási szezon (a három új játékos szerződtetésével), illetve azt is mondta, hogy egységet kell képeznie a csapatnak, a szurkolóknak, és ehhez adott egy jó tárgyi feltétel, az új stadion.

A spanyol szakvezető azt kijelentette, hogy a csapategységnek a pályán és az öltözőben is meg kell lennie, és abbeli reményének adott hangot, hogy a legutóbbi bajnoki, a tavalyi évad utolsó fordulójában lejátszott Videoton elleni győztes meccs fordulópont volt, az elmúlt két év szenvedésének a lezárása, egy esély arra, hogy jó úton induljanak el. Elmondása szerint ez utóbbival kapcsolatban nem érzékel semmiféle problémát.

Bátor, támadót

Azt is megtudhattuk, hogy az NB I-es keret tagjai közül Karan bajlódik apróbb sérüléssel, és csak a mai edzésen derül ki, hogy van-e esély arra, hogy pályára léphessen az FTC ellen.

Arra a kérdésre, hogy milyen erényeket szeretne látni a DVTK-tól a mostani ­meccsen, ebben az évadban, ezt felelte Fernando Miguel Fernández Escribano:

– Bátor, támadó csapatot, olyat, amelyben a játékosok főszereplők a pályán. Nagy hasznomra volt, hogy az elmúlt hetekben sok időt tudtam a csapattal eltölteni, hiszen alaposan megismertük egymást, és hogy olyanokat tudtunk gyakorolni, amit látni szeretnék a pályán. A mi keretünk alig változott, az FTC-hez nagyon sok jó játékos érkezett, de idő kell nekik, hogy összeálljanak. Nekünk négy hetünk volt felkészülni a mostani meccsre, a Ferencvárosnak maximum három napja ugyanerre. A két klub között nagy a különbség a büdzsét illetően, az FTC a közelmúltban 2-3 hónapot dolgozott azon, hogy sikeres kupaszezonjuk legyen. Nehéz helyzet ez a mostani számukra, játékosoknak, edzőnek, extra nyomás lesz rajtuk ezen a mérkőzésen, ezek az összetevők segíthetnek abban, hogy sikeresek legyünk ellenük.

– BCS –

A fiatalokról (is)

A DVTK utánpótláskorú játékosai is szóba kerültek, a felnőttekkel edzett ifjakról azt mondta, hogy sok jó képességű sportolóval találkozott. Arra a kérdésre, hogy a klub honlapja által a felnőtt kerethez sorolt Tóth Boriszra és Szűcs Kornélra az első csapat teljes jogú tagjaként kell-e tekinteni, a spanyol szakvezető azt felelte, hogy a saját nevelésűek közül Bárdos és Ivánka esetében igen, viszont Tóth Borisz és Szűcs Kornél 16-17 évesek, és számukra a tanulás, az iskola is fontos kell legyen, de azt is megjegyezte a szakvezető, hogy mind a két fiatalt fogjuk még látni a stadionban játszani.

A kezdőről

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Eperjesi, Lipták, Brkovic, Forgács – Busai, Mazalovic, Tajti, Hasani – Ioannidis (Bacsa), Makrai (Ugrai).

DVTK: Új stadionban, megújult indulóval Miskolc - Újrahangszerelte a csapat legendás indulóját a zenekar. Az őszi szezon kezdetére megújult a legendás DVTK induló. A diósgyőri focihimnuszt a REFLEX zenekar új köntösben, rockosabb hangzással hangszerelte újra. A felvétel egy budapesti stúdióban készült, ahol Lippényi Gábor, a legendás R... Tovább a cikkhez

2Rule-ban a Diósgyőr is Miskolc - Nemzetközi felszerelésről magyarra váltottak a piros-fehérek. Három NB I-es labdarúgó klub közül csütörtökön a felcsúti Puskás Akadémiánál, valamint a Szombathelyi Haladásnál, míg pénteken a Diósgyőri VTK-nál is bejelentették, hogy az idei szezontól kezdődően – az addigi ismert világmár... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA