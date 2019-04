DVTK: Nem felejtették el a stadionavatót (sem)

A labdarúgó NB I. 30. fordulójában szombaton 17.00-tól Mezőkövesden megyei rangadót rendeznek, a Mezőkövesd Zsóry FC együttese a Diósgyőri VTK-t fogadja. A bajnoki előtt két nappal tartottak sajtótájékoztatót Diósgyőrben. A vendégségbe utazó klub azért nem a megszokott időpontra, a mérkőzést megelőző napra tette ezt az eseményt, mert ma a rali ob miatt foglalt lesz a stadion klubháza, az pedig nem élvezett prioritást, hogy pénteken tartsák meg, esetleg más helyszínen, az edzőközpontban, ahol korábban is voltak ilyen rendezvények.

Úgy érzem, hogy ha ebből a régióból játszik a DVTK bármelyik csapat ellen, az mindig extrán motivált ellenünk.” Fernando Miguel Fernández Escribano

– Nagyon fontos mérkőzés következik, egy újabb döntő egy közvetlen riválissal. Az elmúlt időszakban is ilyen csapatok ellen játszottunk, a Haladás, a Kisvárda és a Paks ellen, most a Mezőkövesd következik, akik hasonló célért küzdenek, mint mi. Mi azért utazunk Mezőkövesdre, hogy megnyerjük a meccset, hogy megszerezzük a három pontot, hogy előre lépjünk a tabellán – jelentette ki Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy a meccsek számának csökkenésével növekszik-e a feszültség az öltözőben, így felelt: – Az elmúlt két mérkőzésen, a játék tekintetében elégedett voltam, a pályára lépett játékosok jó állapotban voltak, ami azt bizonyítja, hogy ebben a szituációban, ami nem könnyű, jól kezelték a helyzetet. Nem érzem azt, hogy feszültebb lenne a csapat. A legutóbbi, Paks elleni meccs kifejezetten tetszett, annyi volt a negatívum, hogy az eredmény lehetett volna sokkal nagyobb különbségű. De ezzel már nem érdemes foglalkozni, a Mezőkövesd elleni meccsre kell fókuszálni.

Kétszer nagyobb

A diósgyőri szakvezető arról is beszélt, hogy az évad első napjától a kiesés elkerüléséért harcolnak, tudják a játékosok, hogy ez a cél, ebben élik a mindennapjaikat. A spanyol szakvezető azt is szóba hozta, hogy a Mezőkövesd jól kezdte az évadot, komoly célokért harcoltak, de tavasszal nem voltak olyan eredményesek, és talán emiatt idegesebbek, éppen ezért nem lesz könnyű meccs a mostani. A kövesdiek eredményesebb támadójátéka is téma volt, a spanyol edző elismerte, hogy Drazic és Molnár G. kiemelkedő képességű játékosok, de azt is hozzátette, hogy csapatszinten más a helyzet, mert a Kövesd az elmúlt hat meccsén ötször kikapott, illetve megjegyezte azt is, hogy ezek a játékosok kétszer nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek azokhoz képest, akik ezen a poszton a DVTK-ban játszanak.

Fernando Miguel Fernández Escribano a szurkolókat is szóba hozta, megemlítve, hogy az ország egyik legjobb tábora a diósgyőri, és azt is hozzátette, biztosra veszi, hogy több DVTK-érzelmű drukker lesz Kövesden, mint hazai, ami óriási erőt adhat csapatának. Megköszönte azt a sok energiát, amit hétről hétre beletesznek a mérkőzésekbe a drukkerek, hogy segítsék a csapatot. Arra a kérdésre, hogy téma volt-e az öltözőben a legutóbbi meccs kezdetén elhangzott szurkolói rigmus, azt felelte a szakvezető, hogy csak a pozitívumokra koncentrálnak. A vezetőedző szerint a DVTK egy szorgalmasan dolgozó klub, amely történelme során két kupagyőzelmet ért el, most viszont szerényebb célokért küzd. A tréner azt mondta, hogy a szurkolók véleménynyilvánítását nem akarja kommentálni, de az biztos, hogy egyszer mindenki meghal.

Nem felejtették el

Ebben az évadban kétszer találkozott egymással a két megyei csapat, Mezőkövesden 4–2-re nyertek a hazaiak, Diósgyőrben pedig a hosszabbításban mentett pontot a DVTK, és lett 1–1 – mindkét meccsen extra motivációval léptek pályára a sárga-kékek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy most milyen Kövesdre számít a piros-fehérek vezetőedzője.

– Úgy érzem, hogy ha ebből a régióból játszik a DVTK bármelyik csapat ellen, az mindig extrán motivált ellenünk. Ha a keleti régiót nézzük, a Debrecen után mi vagyunk a legnagyobb klub, és ez mindenkinek pluszt ad, ha ellenünk játszik. Számunkra is extra motivációt kell jelentsen ez a meccs, mert nem felejtettük el a szeptemberi bajnokit, és a stadionavatót sem – mondta a spanyol edző. – Tény, hogy a Mezőkövesdről nagy véleménnyel volt mindenki, jól teljesítettek ebben az évadban, nagyszerű játékosaik vannak, kiváló edzővel végeznek nagyon jó munkát, de a számok azt mutatják, hogy ha nyerünk, akkor egy pontra leszünk tőlük. A legfontosabb az, hogy 94-95 percig megfelelő legyen a koncentráció, mert a cél az, hogy megszerezzük a három pontot.

ÉM-BCS

A keretről

A DVTK keretének tagjai közül Bárdos, Mazalovic, Makrai, Ousman és Forgács sérülés miatt nem játszhat, viszont Tajti már bevethető állapotban van.

Tavaszi forma

A két csapat az idén lejátszott bajnoki meccsein egyaránt nem kényeztette el szimpatizánsait. Az eredménysorok:

Mezőkövesd Zsóry FC: 3 győzelem, 2 döntetlen, 6 vereség

Diósgyőri VTK: 4 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség

