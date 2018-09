DVTK: Mintha ellenplatform jött volna létre

Közleményt adott ki pénteken délután dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere „A diósgyőri labdarúgás helyzetéről – javaslat a válság megoldására” címmel. Erre reagált a diósgyőri klub részéről Sántha Gergely, az NB I-es labdarúgócsapatot működtető DFC Kft. ügyvezető igazgatója.

Két olyan éra volt

– Nem szeretnénk vitatkozni a miskolci polgármesternek a diósgyőri labdarúgással kapcsolatos kijelentéseivel, hogy válságot emleget egy olyan időszakban, amire a DVTK történelmében csak ritkán volt példa. Arra gondolok, hogy a mostani időszakon kívül csak két olyan éra volt, amikor folyamatában legalább ennyi éven át tagja volt a csapat az élvonalnak – mondta Sántha Gergely, az NB I-es labdarúgócsapatot működtető DFC Kft. ügyvezető igazgatója. – Sajnos, évek óta úgy dolgozunk Diósgyőr, Miskolc, a megye, a régió sportjáért, hogy a miskolci önkormányzat ezt nem méltányolja, számunkra ismeretlen okok miatt, habár az a tény, hogy a DVTK-t észak-magyarországi régiós, több ezer sportolót összefogó, biztos gazdasági alapokon álló, több sportágban rendkívül sikeres multisport klubbá nőtt, Miskolc város jó hírét is öregbítve. Elképzelhető, hogy politikai töltete is van a jelenlegi lépésnek, de ettől függetlenül örülünk annak az ötletnek, hogy az önkormányzat, az élvonalbeli labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaságban meglévő tulajdonrészéből, amely tulajdonképpen ez idáig is a közösségi képviseletet kellett, hogy megtestesítse, egy meg nem nevezett, de vélelmezhetően szurkolókat tömörítő szervezetnek kíván egy részt átadni. Örülünk, mert ha ez megvalósul, akkor a drukkereknek azon képviselője, aki a társaság taggyűlésein, mint üzletrész tulajdonos képviselője lesz jelen, napnál világosabb képet kaphat arról, hogy kinek milyen szerepvállalása, anyagi ráfordítása van a DVTK tekintetében, és jelenlétével a jövőben talán nagyobb hangsúlyt kaphat a közbeszédben az, hogy van egy olyan személy, aki a magánvagyonából éves szinten több száz millió forintot áldoz a régió sportjára, ami a 2017-es éveben megközelítőleg 500 millió forint volt.

A felajánlásról

Arra a kérdésre, hogy a DFC Kft. többségi tulajdonosa is felajánlana-e 2 százalékot a jelenlegi tulajdonrészéből, úgy, ahogy azt dr. Kriza Ákos javasolta, így felelt Sántha Gergely:

– Polgármesternek lenni egyet jelent a politikával, és egy politikusnak népszerű döntéseket is kell hoznia a potenciális választók megnyerése érdekében, ennyit mi is tudunk, azzal együtt, hogy távol tartjuk magunkat a politikától, a DVTK-nál eddig is és a jövőben is kizárólag a sportra koncentrálunk. A DVTK fő tulajdonosa az üzleti életben sikeres, és ezek a sikerek teszik lehetővé a klub támogatását, és azt, hogy a diósgyőri szerepvállalását illetőn komoly sportszakmai célokat fogalmazzon meg, amelyek közül a legfontosabb, hogy Miskolcon, Észak-Magyarország legnagyobb klubja épüljön, és működjön zökkenőmentesen. Örülnénk, ha ehhez további társakat találnánk, akár az önkormányzat segítségével is. Azt nem tudjuk, hogy a városvezetésnek azon ötlete, amely a tulajdonrészének csökkentésére irányul a DVTK labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaságban, egy előre kidolgozott koncepciónak az egyik lépése, és kapcsolódik ahhoz, hogy a közelmúltban megalakult a Miskolc Sport Nonprofit Kft., amely deklaráltan szinte kivétel nélkül minden olyan sportágban működni kíván, amely a DVTK berkeiben is megtalálható, de úgy tűnik számunkra, mintha egy ellen platform jött volna létre a Diósgyőrrel szemben. Persze ezek csak sejtések, és bár jelentős részesei vagyunk Miskolc sportéletének, ennek az új kft-nek a létrehozása előtt mégsem egyeztettek velünk, nem kérdezték meg, hogy részt vennénk-e ebben a társaságban. Természetesen örülünk annak és üdvözöljük, hogy léteznek tervek a megyeszékhely sportéletének további élénkítésére, hogy ehhez a szükséges források a város rendelkezésére állnak, valamint sok sikert kívánunk az új szerveződésnek, remélve, hogy az itt sportoló fiatalok közül a legtehetségesebbek a DVTK-ban tudják folytatni a profi karrierjüket. Bízunk benne, hogy ez az irány nem arrafelé vezet, hogy az önkormányzat fokozatosan kivonul a diósgyőri sportok finanszírozásából, és ellenpólust hoz létre, mert Miskolc – gazdasági erejét tekintve, – aligha bír el hazai szinten a jelenleginél több élvonalbeli csapatot, és nem mellékesen Miskolcnak, mint egyéb területeken, úgy a sportéletben betöltött szerepe a jelenleginél magasabb szintre csak összefogás eredményeként emelkedhetne.

A DVTK névről

A pénteki nap hozadéka volt az is, hogy az egyik olvasónk arra hívta fel a figyelmünket, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus nyilvántartásában kérte a DVTK szó bejegyzését 2018. január 24-én, és ez a védjegy jelenleg az oltalmuk alatt áll (http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU).

– Sajnos ezt meg tudom erősíteni, és értetlenül is állunk a dolog előtt. Jelenleg jogászaink dolgoznak azon, hogy minél tisztábban érzékeljük a pontos helyzetet, de meglepődnék, amennyiben ezt a magyar jog keretei között a DVTK sportklubot megkerülve meg lehetne tenni – mondta Sántha Gergely. – Hogy mi volt ezzel a céljuk, hogy hol, mikor és mire szeretnék használni ezt a mozaikszót, azt nem tudjuk, csak remélni tudjuk, hogy a jó szándék vezérelte azokat, akik ebben részt vettek, és ők is abban érdekeltek, hogy a diósgyőri sport megóvása, megőrzése, jövője érdekében a DVTK mozaikszó a több mint 100 esztendős klubé legyen.

