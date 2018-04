DVTK: Megfelelő pontmennyiség után visszajár az összeg és az autó is

Nem a legszebb napjait éli mostanság az élvonalbeli diósgyőri labdarúgócsapat. A piros-fehérek 26 forduló után 30 ponttal a nyolcadik helyen állnak a táblázaton, de a már kieső 11. hely mindössze három egységnyire van tőlük. A gárda a Ferencváros március 3-ai legyőzése óta öt összecsapást vívott, ezek közül hármat elveszített (Videoton, Haladás, Balmazújváros), kettőt pedig csak döntetlennel (Vasas, Budapest Honvéd) zárt. A klubvezetés – érthetően – nem elégedett a teljesítménnyel, a pozícióval, így emiatt hétfőn büntetésben részesültek a labdarúgók: egyrészt félhavi fizetésüknek megfelelő összeg „ugrott”, másrészt a klubtól (szponzortól) használatba kapott személygépkocsi is.

Adott a lehetőség

A klub „rendes” csütörtöki sajtótájékoztatóján lapunk arról érdeklődött Bódog Tamásnál, hogy a büntetést (a vélhetően több millió forintot) mire fordíthatják? Erre a felvetésre a szakmai igazgató azt válaszolta, hogy a játékosok előtt adott a lehetőség a javításra, ha a teljesítményükkel arra rászolgálnak, akkor minden visszazökkenhet a régi kerékvágásba. Ebből az következik, hogy a büntetés (más nevén ultimátum) tehát egy átmeneti rendelkezés, és azt jelenti, hogy a labdarúgók nem veszítették el az adott összeget, s amennyiben hozzák az adott pontszámot adott mérkőzések alatt (azt nem tudjuk, hogy mennyit), akkor hozzájuthatnak a ­visszatartott összeghez, valamint a járművekhez is.

Azt is megkérdeztük Bódog Tamástól, hogy volt-e valamilyen különleges célja a múlt vasárnapi, putnoki látogatásának, ahol a DVTK tartalék NB III-es meccset játszott a hazaiakkal. „Ha időm engedi, akkor megnézem az NB III-as csapatunkat, amelyben játéklehetőséget kapnak a visszajátszók, és ahonnan fel lehet kerülni az NB I-es keretbe. Ott volt az egész csapat, az a délután egy közösségi délután volt.”

Nehezen élték meg

A szakvezetővel való diskurzus során természetesen szóba került a balszerencse, illetve, hogy a helyzet most már komolyra fordult (már ami a kiesést, annak elkerülését illeti). „Balmazújvárosban a meccs utolsó három percében két 11-est kaptunk, ez lehet balszerencse, de igazából csak magunkat okolhattuk a vereségért, mert megvoltak a lehetőségeink arra, hogy behúzzuk a meccset. A kudarcokat nehezen éli meg az ember, edző is, játékos is, de látom, hogy a játékosok mit követnek el azért, hogy javítsanak. Ami történt, azt úgy érzem, sikerült mindenkinek feldolgoznia” – fogalmazott a szakmai igazgató.

Ön szerint mi lesz a DVTK vs. Puskás Akadémia mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a PAFC

Magabiztosan győz a Puskás Akadémia Eredmények megtekintése

Lehetőség a távolodásra

A Diósgyőr szombaton 17 órától – vélhetően – utolsó hazai idegenbeli bajnokiját vívja Mezőkövesden az ellen a Puskás Akadémia FC ellen, amely a Magyar Kupában nemrégiben kiverte a piros-fehéreket. Bódog Tamás azonban nem csak az akkor és a korábban tapasztaltakból indul ki a felcsútiakkal kapcsolatban, hanem abból is, amit a szerdai PAFC – Debreceni VSC (4-0) MK-elődöntő első meccsén tapasztalt a helyszínen. ­„Lehetett látni, hogy a Puskás jó csapat, bár a tabellán mögöttünk vannak, vagyis mi még jobb csapat vagyunk. A játékosaik jól képzettek, volt olyan dolog, amit kifejezetten néztem, de ezt most nem osztanám meg… Ez a mérkőzés, a győzelem lehetőség az eltávolodásra, lehetőség a felfelé való elindulásra. Lehet bármit mondani, de nyerni kell és kész…”

– Molnár István –

A 27. forduló programja:

szombat:

Budapest Honvéd-Újpest FC 17.00, v.: Karakó

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00, v.: Berke

Ferencváros-Paksi FC 17.00, v.: Andó-Szabó

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd 17.00, v.: Bognár

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00, v.: Erdős

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 19.30, v.: Vad II.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 26 16 7 3 56-23 55 pont

2. Videoton FC 26 16 7 3 55-25 55

3. Debreceni VSC 26 10 7 9 44-34 37

4. Újpest FC 26 9 10 7 35-34 37

5. Budapest Honvéd 26 10 6 10 41-44 36

6. Paksi FC 26 9 8 9 38-41 35

7. Swietelsky Haladás 26 9 3 14 29-41 30

8. Diósgyőri VTK 26 8 6 12 40-43 30

9. Puskás Akadémia 26 7 9 10 31-39 30

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 26 6 9 11 29-38 27

11. Mezőkövesd Zsóry FC 26 6 9 11 30-47 27

12. Vasas FC 26 7 5 14 32-51 26

„Nagyobb nehézségeken is túljutottunk már” Miskolc - A DVTK cégvezetője, Tamás Gábor nyilatkozott lapunknak a játékosok büntetéséről. Mint arról hírt adtunk: a DVTK megbüntette az NB I-es labdarúgócsapat játékosait a múlt szombati, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapatától elszenvedett 2–1-es vereség után. A labdarúgók félhavi fizetése bánja... Tovább a cikkhez

Lipták Zoltán: Van vereség, ami rosszkor jön Miskolc - A DVTK játékosai leadták az autókat, tudomásul vették a büntetést, aminek a hatása majd kiderül. A DVTK vezetése hétfőn megbüntette az NB I-es labdarúgócsapat játékosait, a klub által kiadott közlemény szerint az eredménytelenség és a mutatott hozzáállás miatt félhavi fizetésüknek megfele... Tovább a cikkhez

Megbüntette a DVTK a labdarúgókat Miskolc - Félhavi fizetésüknek megfelelő összegre büntette meg a labdarúgókat a DVTK. A pénzbüntetés mellett a játékosok kötelesek leadni a használatra kapott személygépkocsikat április 17-én, kedden. Az intézkedést az utóbbi hetek eredménytelensége és a mutatott hozzáállás miatt hozta meg a klub. ... Tovább a cikkhez

Balmazújváros vs. DVTK - A gödör széléről még mélyebbre Miskolc - Nagy esélye volt rá, de nem tudott kikászálódni a negatív szériából a Diósgyőr. A labdarúgó NB I 26. fordulójában Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőri VTK meccset rendeztek Balmazújvárosban. Nem igazán mozgatta meg a szurkolókat ez a bajnoki, ennek ellenére olyan készültség volt a mecc... Tovább a cikkhez

Tovább tart a diósgyőri hibatárlat Miskolc - Eldőlt: az utolsó 8 fordulóban a kiesés elkerülésért harcolhat a DVTK labdarúgócsapata. A labdarúgó NB I 25. fordulójában a kieső helyen álló Swietelsky Haladás csapatát fogadta a Diósgyőri VTK, Mezőkövesden. A pályaválasztó csapat, az utolsó előtti albérletben lejátszott meccsére (a Di... Tovább a cikkhez

