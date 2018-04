DVTK: Már megint – Ugrai kihagyta, Ioannidis belőtte

A labdarúgó NB I 24. fordulójában, szombaton Debrecenben fogadta a Diósgyőri VTK együttese a Budapest Honvéd gárdáját. A bajnoki címvédő vendégek összeállítása egy helyen tért el a legutóbbi, két héttel ezelőtt lejátszott, a Haladás ellen 2-1-re megnyert kezdőcsapattól: a sérült Bobál kimaradt a védelemből, Lovric pedig bekerült. A Diósgyőr kezdő 11-e öt helyen változott az előző fordulóhoz képest, amikor a Vasas vendégeként 1-1-et értek el: Óvári, Nagy T. és Kocsis is csak a kispadon kapott helyet, a koszovói U21-es válogatottól csak nem sokkal a bajnoki előtt visszatért Hasani szintén, míg a sérüléssel bajlódó Brkovic ezúttal nem volt keretben.

Ezzel szemben kezdőként jutott szóhoz három védő, Eperjesi, Karan és Tamás M., a középpályás Busai és a támadó Ioannidis.

Villant

A kellemes időben utóbbi labdarúgó már az elején villant, összehozott egy 11-est, amit Ugrai harmatos lövéssel elhibázott. Ez nem vetette vissza a DVTK-t, a pályaválasztó együttes jól pörgött, hiába próbálkozott szoros őrizettel a Honvéd, gyakran akadt leforgó, lepördülő játékos, így piros mezesek támadójátékában benne volt a gól. A 15. percben Ioannidis passza után Bacsa ziccerénél Gróf kapus védett hatalmasat, majd hat minutával később az előző feladó veszélyeztetett éles szögből. Aztán Busainak, majd Shestakovnak volt egy ígéretes távoli lövése, majd fél óra játék után Bacsa a második hazai büntetőt harcolta ki.

© Fotó: Homoky György

Ezt már Ioannidis belőtte, és megérdemelten jutott vezetéshez a Diósgyőr (érdekesség, hogy ebben az évadban ez volt az ötödik 11-es, amit a Honvéd ellen kapott a DVTK: július 22-én Budapesten, amikor 2-2-re végeztek a csapatok a 40. percben Vela büntetőből szerzett előnyt a piros-fehéreknek, október 21-én, Debrecenben 1-1-es állásnál, a 77. percben Ugrai elhibázta a 11-est, a 93. minutában Ioannidis bevágta, ezzel győzött a DVTK 2-1-re). A Diósgyőr vezető találata után Honvéd csere következett, a bal oldali átjáróházat csukta be Supka edző, és innentől a bajnoki címvédő kezdett meccsbe jönni. A 33. percben a mérkőzés folyamán először eljutottak a hazai kapuig, ekkor Antal B.-nek Lanzafame bombáját kellett kipiszkálnia a jobb felső sarok elől. Nem sokkal később még nagyobbat védett a DVTK hálóőre, Gazdagot akadályozta meg az egyenlítésben, az ünneplésben.

Fordulás után

A második félidő elején egy pontrúgást követően egyenlített a vendég együttes, de nem érték be ennyivel, nem adták ki a kezükből a kezdeményezőszerepet, így a DVTK csak 10 (!) perc után tudott Honvéd kapuja elé kerülni. A fővárosi együttes elsősorban a középpályán nőtt ellenfele fölé, emiatt a diósgyőri játékosok csak ritkán tűntek fel Gróf kapuja előtt. Egy ilyennél, az 59. percben Ioannidis majdnem betalált, de aztán megint a Honvéd következett. Igaz, nem nagy ziccereket nem tudtak összehozni, többnyire lövésekkel riogattak, miközben nem engedték a DVTK-t építkezni. A hosszabbításban a Diósgyőr legaktívabb játékosának, Ioannidisnek volt még egy lehetősége, hogy az öt hónappal ezelőtti hasonlóan a ráadásban döntse el a meccset, de az ezen napon remekül teljesítő Gróf kapus eszén már nem tudott túljárni.

© Fotó: Homoky György

Az első fél órában jól játszó DVTK, vezető gólja után, a Honvéd védelem stabilizálását követően ,,eltűnt”, és a Bódog Tamás szakmai igazgató által a legfontosabb hétnek nevezett első állomáson csak 1 pontot szerzett, így nem indult meg fölfelé a tabellán egy olyan fordulóban, amelyben a sok döntetlen miatt a 3 pont sokat ért volna.

– BCS –

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd 1-1 (1-0)

Debrecen, 1 723 néző. V.: Erdős (Berettyán, Varga G.).

Diósgyőri VTK: Antal B. (8) – Eperjesi (6), Karan (6), Lipták (6), Tamás M. (6) – Vela (5), Shestakov (5), Busai (5), Ugrai (5) – Bacsa (6), Ioannidis (7). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Budapest Honvéd: Gróf (9) – Heffler (6), Lovric (6), Baráth (6), Kukoc (4) – Ikenne-King (4), Gazdag (6), Nagy G. (6), Bánó-Szabó (5) – Eppel (6), Lanzafame (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Kukoc helyett Holender (5) a 32., Shestakov helyett Hasani (6) a 61., Bacsa helyett Szarka (-) a 70., Ikenne-King helyett Danilo (-) a 77., Ugrai helyett Óvári (-) a 82., Bánó-Szabó helyett Májer (-) a 87. percben.

Sárga lap: Lovric a 29., Tamás M. a 38., Szarka a 81. percben.

Gólszerző: Ioannidis, 11-esből (1-0) a 30., Eppel (1-1) a 47. percben.

Bódog Tamás: – Nagy tanulsága a mérkőzésnek, hogy nem szabad dicsérni a csapatot, mert elhiszik, hogy tudnak futballozni, és sajnos ez történt. Az első félidő az úgy nézett ki, ahogy kellett, úgy gondolom, hogy az 1-0 mellett még rúghattunk volna egy-két másik gólt is, és meg lehetett volna a 2-3 gólos különbség, de ezek a helyzetek sajnos kimaradtak. Ettől függetlenül nem éreztem azt, hogy valami olyan tudna történni, ami negatív lenne a csapata nézve. A második percben kihagytunk egy 11-est, de a gárda erejét mutatja, hogy abszolút ki sem zökkentünk abból a ritmusból, amit felvettünk rögtön az elején, úgyhogy ez rendben volt, teljesen. A második félidő elején pedig kaptunk egy gólt, ami mindegy hogy milyen hibából eredt, de annál egy kicsit megzavarodtunk. Utána belementünk egy adok-kapokba, és voltak olyan fázisai a mérkőzésnek, ami nem feltétlenül a miénk volt. Kaphattunk is volna gólt, rúghattunk is volna. A második félidő alapján azt mondom, hogy a döntetlen rendben van, de ha abból indulok ki, hogy az első játékrész alapján 3-0-nak kellett volna lenni ide, akkor csalódás, egyértelműen. Ennyit tudunk. Egy szorgalmas, kis szürke csapatunk van, és a kiesés ellen fogunk küzdeni.

Supka Attila: – Úgy gondolom, hogy felemás mérkőzés volt ez a mai, mind a két csapat felkészült a másikból, ezt lehetett látni a mérkőzés elejétől. Az első félidőben olyan hibákat követtünk el, ami megbosszulta magát, és két 11-est is összehoztunk az ellenfélnek, amit egy kicsit nagyobb koncentrációval, és a szélek jobb lezárásával meg lehetett volna akadályozni. Akkor nem működött a bal oldali védekezésünk, és ebből voltak problémák. Ezt orvosoltuk már az első félidőben, váltottunk ott, abban a pozícióban, és utána stabilabb lett a védekezésünk, akkor már a Diósgyőr nem tudott annyira megbontani minket, mint azt tette az első félidő első felében. Akkor megvoltak a Diósgyőrnek a lehetőségei, hogy eldöntse a meccset, vagy nagyobb előnyt szerezzen, viszont nekünk is megvolt az első játékrész végén a száz százalékos ziccerünk, a Gazdag, Nagy kettős révén, és ha akkor az berúgjuk, akkor 1-1-gyel jövünk be az öltözőbe, és akkor is más a mérkőzés hangulata a második félidőtől kezdve. Úgy gondolom, hogy amit átbeszéltünk a fiúkkal a második félidőben azt próbálták csinálni, és ennek meg lett az eredménye, már az elején gólt tudtunk szerezni, és onnantól kezdve még aktívabbak voltunk. Több olyan lehetőségünk volt, amikor ha pontosan passzolunk a végén, akkor megnyerhettük volna ezt a mérkőzést. Itt a kérdés az volt, hogy mennyire tudjuk kontrollálni a Diósgyőr játékát, a magas játékosaikat mennyire tudjuk lereagálni a felívelt labdáknál, a szögleteknél, a szabadrúgásoknál, de ez is jól működött. Úgy gondolom, hogy a második félidő alapján a mi részünkről kicsit több volt a mérkőzésben, megvolt a lehetősége annak is, hogy megnyerjük. Sajnos, nem sikerült , de gratulálok a játékosoknak, mert mindent megtettek a mai mérkőzésen azért, hogy innen ponttal, pontokkal távozzunk.

Percek, események

3. perc: Egy rossz vendég bedobás után Lipták a jobb szélről ívelte előre a labdát, Ioannidishez. A csatár jobbról betört a 16-oson belülre, Lovric csak üldözni tudta, majd kétségbeesésében ráugrott a görög játékos hátára. Ioannidis elesett, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Ugrai végezte el, akinek a kapu bal oldalába tartó helyezetlen lövését Gróf kapus kiütötte.

29. perc: Bacsa kapott labdát a jobb szélen, az oldalvonal mellett, majd megindult befelé, előre. Amikor a szlalomozásban a 16-oson belülre ért, ő is fennakadt Lovricon, a védő lábán átesett. A buktatásért a Honvéd játékos sárga lapot kapott, a DVTK pedig büntetőt. A 11-est ezúttal Ioannidis végezte el, akinek a jobb alsó sarokra tartó bombája a kapuban kötött ki, 1-0.

47. perc: Lanzafame végezhetett el szabadrúgást a bal oldalon a 16-os és az oldalvonal között. A pontrúgást a rövid oldalra ívelte be, ahol Eppel érkezett, a csatár pedig 3 méterről a kapu jobb oldalába pöccintette a játékszert, 1-1.

