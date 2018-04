DVTK: május 24-e a Felvidéki Akadémia következő fontos dátuma

Még tavaly nyáron, július 25-én született arról kormányhatározat, hogy a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület (DVTK) észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjára közel 10 milliárd forintnyi állami támogatást kap.

Edzőközpontok

Ennek keretén belül a következő sportfejlesztések valósulnak meg: multifunkcionális sportcsarnok, orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ; Salgótarjánban megújul a Szojka Ferenc Stadion, az Öblös Sporttelep területén edzőközpont jön létre; Egerben is megújul a Szentmarjay Tibor Stadion és az Északi Sporttelep területén itt is lesz egy edzőközpont; végül létrehozzák a felvidéki labdarúgó akadémiát.

A létesítményeit adná

Azt akkor pontosan nem lehetett tudni, hogy a Diósgyőr Szlovákiában hol valósíthatja meg az akadémiát, amelynek költségvetése 1,5 milliárd forint (4,8 millió euró). Az első hírek arról szóltak, hogy a kiszemelt település Szepsi (Moldava nad Bodvou), ám később módosult az elképzelés, és Rimaszombat (Rimavska Sobota) „került a képbe”, mint helyszín. Nemrég diósgyőri részről Szabó Tamás – aki ezen felvidéki infrastruktúra beruházását is irányítja – úgy nyilatkozott az Észak-Magyarországnak, hogy az alakítandó cég társasági szerződésének az előkészítése zajlik, s hogy az építkezés 2019-ben akár be is fejeződhet. A korkep.sk oldal szerint a magyar félnek 51 százalék, Rimaszombatnak 49 százalék részesedése lenne a megalakuló új cégben. A magyar fél legalább 4 millió euró befektetését vállalta magára a helyi futball-infrastruktúra fejlesztésben, míg Rimaszombat a meglevő létesítményeit adná, amivel a város jelenlegi kiadásai tovább nem növekednének. Az ujszo.com korábban arról írt, hogy az infrastrukturális fejlesztések keretében felújítanák és modernizálnák a rimaszombati stadion főpályáját és a körülötte lévő edzőpályákat is, valamint két új edzőpályát is kialakítanának (a főtribün mögötti füves pályát bővítenék, illetve az uszoda és a városkert közötti területen is létrejöhetne egy pálya), és egy fedett csarnok is épülne.

Elfogadott beszámoló

Kérdésünkkel – hogy a város közgyűlése meghozta-e már az ezirányú döntést, ha nem, akkor ez mikor születhet meg? – megkerestük a rimaszombati önkormányzatot, ahonnan az alábbi választ kaptuk: „A Rimaszombatban tervezett Labdarúgó Akadémiával kapcsolatban városunk képviselőtestülete 2018. március 20-án tartott ülésén elfogadta a helyi futball klub ügyvezetőjének a beszámolóját, amely az említett akadémia létrehozására vonatkozik. Egyúttal megbízta az ügyvezető urat a tárgyalások folytatásával és amennyiben időben elkészül a szerződés-tervezet, azt a május 24-én tartandó ülésén napirendre is tűzi” – írta a napokban az Észak-Magyarországnak dr. Szántó István, a Rimaszombati Városi Hivatal hivatalvezetője.

Közbeiktatás

– Mivel határon túli beruházásról van szó, nem lehet közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériumával szerződni, szükség van a szakági sportszövetség közbeiktatására, ami azt jelenti, hogy a projekt finanszírozásához szükséges anyagiakat a Magyar Labdarúgó Szövetségtől fogjuk megkapni – erről még korábban beszélt Sántha Gergely, a DVTK NB I-es labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosának, a Borsodsport Invest Kft.-nek az ügyvezető igazgatója.

ÉM-MI

