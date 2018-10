DVTK lejtmenet: egy, kettő!

A labdarúgó NB I 11. fordulójában, szombaton délután az Újpest FC csapatát fogadta a Diósgyőri VTK együttese. A két gárda szurkolótábora a meccs előtt azzal igyekezett hangulatot teremteni, hogy az ellenfelet ,,dicsérte”, aztán jött a fordulat, a kezdés előtt mindkét kapu mögött az 1956-os szabadságharcra emlékeztek drapériákkal, koreográfiával, és volt még ettől is feljebb, mert a Himnuszt már együtt zengték az ősi riválisok.

Az előzőhöz képest

A két csapat közül az újpestiek nem változtattak a legutóbbi, a két hét előtti mérkőzésükön pályára küldött kezdőcsapaton, ugyanazok kaptak bizalmat, akik a Puskás elleni, 2-0-ra megnyert bajnokin. A DVTK-nál hárman maradtak ki, legutóbbi a Honvéddal szemben 1-0-ra elvesztett találkozóhoz képest Makrai sérülés, Vernes és Mazalovic pedig egyéb ok miatt. Helyettük Bacsa, Tóth B. és Tamás M. lett kezdő, de nemcsak összetételben, felállásban is volt változás az előző bajnokihoz képest.

A meccs elején úgy tűnt, hogy a hazaiak három védővel játszanak, hiszen Brkovic, Karan és Tamás M. egyértelműen a hátsó alakzatban helyezkedett el. Az csak menet közben rajzolódott ki, hogy Shestakov a negyedik védő, a jobb oldali, mert eleinte ő a középpályások sorában volt. A négy védő előtt négy középpályás jutott szóhoz, de az eddigi védekező, labdaszerző Tóth B. ezúttal nem középen. Elöl két támadóval állt fel a DVTK és miután az Újpest összehozott két helyzetecskét, a Diósgyőr olyat produkált, mint ebben a bajnokságban még soha, három percen belül háromszor veszélyeztette az ellenfél kapuját, igaz ekkor még rosszul céloztak. A 22. minutában a vezetést is megszerezhették volna a piros-fehérek, ha Tajti lövésénél Bojovic kezét elkerüli a labda. A játékvezető – nem tudni miért, de – nem ítélt büntetőt, ahogy az is a talány kategóriájába tartozik vele kapcsolatban, hogy a második félidőben ugyancsak döntetlen állásnál miért volt les akkor, amikor a vendégek a kapuba találtak. Az első félidő összességében jó színvonalú volt. Volt futás, küzdelem, mindkét csapat igyekezett helyzeteket kialakítani, és ebben a nagy harcban a hazaiak jártak a legközelebb a gólszerzéshez, hiszen a 39. percben Juhar a kapufát találta el.

Fordulás után

A második félidő elején az Újpestnél volt többet a labda, ám amikor a DVTK először eljutott el az ellenfél kapujáig, megszerezte a vezetést. Ehhez kellett Bacsa szólója, Tóth B. jó helyzetfelismerése, és Márkvárt pontos lövése. Bő fél óra volt hátra ekkor a meccsből, de a piros-fehérek képtelenek voltak, vagy nem is akarták az első félidő kiegyenlített játékát hozni, a kontrákra próbáltak építeni. Volt is ebből két ígéretes, de a passzok nem úgy sikerültek, hogy eldönthessék a meccset a második gól berámolásával. Ezeket leszámítva, ahogy az előző meccseken sokszor láttuk, ismét 30 méteren belül védekezett a DVTK, és ahogy korábban, így most sem sikerült megúszni kapott gól nélkül ezt a ,,taktikát”. Balszerencse és hibák sorozata kellett ahhoz, hogy egy rém gyenge beadást követően egyenlítsen az Újpest, de ez megtörtént. Fertályóra volt hátra ekkor a mérkőzésből, és a Diósgyőr képtelen volt menni a három pontért, úgy tűnt sem erő, sem hit nincs a játékosokban ahhoz, hogy a három pontra esélyük legyen. Az Újpest nyomott, és egy még nagyobb hiba után, amit Mazalovic követett el, megfordította a meccset, és meg is nyerte.

Ez lett zsinórban a hatodik nyeretlen, és negyedik veresége a DVTK-nak. A hajó süllyed, a távolban levő tulajdonos által bebetonozott pályakezdő kapitány nem adja át a helyét, a személyzet sok hibával dolgozik, az utasok pedig a csónakokon szépen lassan eleveznek.

Berecz Csaba

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Újpest FC 1-2 (0-0)

Diósgyőr, 3940 néző (a rendező által közölt adat). V.: Bognár T. (Buzás, Kóbor).

Diósgyőri VTK: Antal B. (4) – Shestakov (5), Brkovic (5), Karan (3), Tamás M. (5) – Tóth B. (6), Márkvárt (5), Tajti (4), Juhar (5) – Bacsa (6), Mihajlovic (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Újpest FC: Pajovic (5) – Balázs B. (5), Bojovic (5), Ristevski (5), Burekovic (5) – Sankovic (4), Onovo (5) – Nwobodo (5), Zsótér (5), Beridze (7) – Novothny (6). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Csere: Mihajlovic helyett Vernes (4) a 62., Zsótér helyett Lukács D. (5) a 66., Tajti helyett Mazalovic (2) a 73., Novothny helyett Pauljevic (-) a 85., Tamás M. helyett Hasani (-) a 92., Beridze helyett Mohl (-) a 92. percben.

Sárga lap: Brkovic a 45., Bojovic az 52., Ristevski a 66., Tóth B. a 75., Shestakov a 93. percben.

Gólszerző: Márkvárt (1-0) az 58., Beridze (1-1) a 75., Beridze (1-2) a 89. percben.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Az értékelés viszonylag könnyű: két meccset játszottunk ma, az egyik az ellenfél egyenlítő góljáig tartott, utána jött a másik. Az Újpest minőségi, nemzetközi szintű csapat, az Európa Ligában is játszottak az idén, akik ellen megvoltak a lehetőségeink, de a kontráknál a pontosság hiányzott, és két nagy hiba után elveszítettük ellenük a meccset. A játékosokra nem lehet semmi rosszat mondani, próbálták kihozni a maximumot magukból, igyekeztek olyan elemeket bemutatni, amit gyakoroltunk. Nem szeretnénk senkit megnevezni bűnbaknak, mert a csapat együtt nyer, együtt veszít. Sajnos, történnek hibák a mérkőzésen, olyan szituációban vagyunk, hogy ha az arcunkba fúj a szél, a szemetet is arcunkba fújja. Tudtuk, hogy Burekovictól sok jó beadás fog jönni, ezeket sikerült hatástalanítani, ám Balázsnak a gyengébbik lábáról jött egy olyan beadás, amikor háromszor lepattant a labda, és ebből mégis gólt tudtunk kapni. Sajnos, ilyen a foci, ezen a munka segíthet, a csapat a jó arcát mutatta az egyenlítő gólig.

Nebojsa Vignjevic: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyrészt mi tettük azzá. Az első félidőben jól játszottunk, a csapat kontroll alatt tartotta a mérkőzést, a DVTK-nak voltak kontrái, de ezekkel számoltunk. A jó lövések és a gól, a gólok hiányoztak ebben a játékrészben. A második félidőben érthetetlen módon feladtuk azt, amire készültünk, nem az történt a pályán, amit megbeszéltünk. A DVTK kontrázhatott, és gólt szerzett. Ezt követően sikerült egyenlíteni, majd a győztes találatot is megszerezni. Összességében megérdemeltük a győzelmet, mert jobb csapat képét mutattuk, de néha úgy éreztem, mintha játékosaim feladták volna a három pontért zajló csatát, ám a végén csak megmutatták, hogy van bennük karakter. Beridzének külön gratulálok, azért is mert két gólt szerzett, és mert gyereke született. A Diósgyőr nem volt, nincs könnyű helyzetben, a sajtó belőtte, hogy meg kell nyerniük ezt a meccset, és ez ilyenkor nehéz.

Diósgyőri VTK – Újpest FC: A gólok története

58. perc: Bacsa cselezte be magát a 16-oson belülre a bal oldalon, majd középre passzolta a labdát Tóth B.-nek. A középpályás nem a kapu felé fordult, hanem ügyesen hátra tette a labdát Márkvártnak, aki 19 méterről a kapu bal oldalába küldte a lasztit, 1-0.

75. perc: Balázs B. tette be jobbról a kapu elé a labdát, ami nem tűnt veszélyesnek, de az lett mert Karan valamiért fejjel akart felszabadítani a térdmagasságban érkező beadásnál. Csakhogy lyukat fejelt, így a játékszer átcsorgott a bal oldalra, ahol az üresen érkező Beridze 6 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 1-1.

89. perc: Mazalovic a saját 16-osán belül senkitől sem zavartatva hozhatta, rúghatta volna ki a labdát, de ő Beridzét választotta, neki tette oda a játékszert, az újpesti játékos pedig köszönte szépen, tett néhány lépést és 15 méterről a kapu bal oldalába küldte a lasztit, 1-2.

