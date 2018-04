DVTK: Kövesden szállt el az elődöntő

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján tegnap este Mezőkövesden a Diósgyőri VTK együttese a Puskás AFC gárdáját fogadta. A pályaválasztó együttes egygólos előnnyel várta az összecsapást, köszönhetően annak, hogy március 13-án, fordított párosításban, Felcsúton nyerni tudott, Ionannidis góljával. Ahhoz, a három héttel ezelőtti mérkőzéshez képest mindkét szakvezető 4-4 helyen változtatott a kezdőcsapatán, a Puskásból Klinar, Márkvárt, Madarász és Prosser maradt ki, helyettük Poór, Balogh B., Knezevic és Perosevic kapott bizalmat. A DVTK-nál Eperjesi, Forgács, Kocsis és Tóth B. ezúttal nem készülődött az első sípszóra, helyettük Nagy T., Tamás M., Busai és Hasani futott ki a kezdésre.

Az első játékrészben

A mérkőzés elején jött a várt Puskás nyomás, 10 percig nem nagyon tudott kijönni a saját térfeléről a DVTK, de eben az időszakban mindössze Hentynek volt egy lövése, amit Antal B. hárított. A 14. minutában jutott el először a Puskás kapuja elé a Diósgyőr, és ekkor már kiegyenlített volt a meccs, abban a tekintetben mindenképpen, hogy mindkét oldalon sok volt a passz hiba. Néha olyan volt, mintha egyérintős focit játszottak volna a csapatok, egyszer egy piros mezes, egyszer és kék ért hozzá, és így tovább. Ebben a csatában Knezevicnek volt egy jó szabadrúgása, Shestakovnak egy elhamarkodott lövése, majd a 38. percben Ioannidis kavarta meg a Puskás hátsó alakzatát, ami után Busai lövése a védőkben halt el. Nem sokkal később a ,,semmiből” szerzett vezetést a felcsúti gárda, egy diósgyőri labdavesztés után. Perosevic gólja után volt esemény bőven a félidő hajrájában, előbb Hasani kapu fölé küldött bombája következett, majd az Ioannidisszel szemben elkövetett Trajkovski szabálytalanságot nézte be Farkas Á. játékvezető, aki érdekes látószögből működött az első játékrészen, és ennek eredményeként hazai 11-es helyett a diósgyőri csatárnak adott sárga lapot. Az első félidő hosszabbításában Perosevic a félidő ziccerét hagyta ki: miután egyedül vezette kapura a labdát, a léc fölé durrantott.

Fordulás után

A térfélcserét követően nem sokat kellett várni az újabb eseményre, a DVTK védelem összehozta a második Puskás gólt, elfelejtettek visszafutni egy lesre hajazó helyzetnél. A továbbjutásra álló Puskás ellen hátvédet cserélt támadóra a hazai szakvezető, három védős játékra álltak át a piros-fehérek. Az 59. percben Ugrainak volt egy trükkös szabadrúgása, aminél Hegedűs L. résen volt, majd egy szöglet után Szarka fejelt a léc fölé. A 66. percben egy gyorsan elvégzett hazai szabadrúgás után Bacsa közeli kísérletét Hegedűs L. védte bravúrral, majd Tamás M. ismétlése ment fölé. A jó iramú meccsen, válaszként Knezevic közeli lövésénél védett nagyot Antal B. kapus. A piros-fehérek nagyon rajta voltak, hogy betaláljanak, a 73. minutában Szarkának volt erre nagy lehetősége, de egy vendégjátékos bele lépett a kapuba tartó lövésébe, nem sokkal később pedig egy szöglet után Lipták fejese éppen a kapust találta el. Aztán a Puskás is vezetett néhány ellentámadást, előbb Knezevic a kapu fölé, Molnár G. pedig a kapusba bombázott. Aztán jött Henty, aki véget vetett a diósgyőriek reménykedésének, góllal fejezte be egyéni akcióját. 0-3-nál a hazai ultrák egy leírhatatlan jelzővel ,,gyengézték le” csapatukat.

Nem alap nélkül, ezen a meccsen nagyon szerény teljesítményt nyújtott a DVTK, az első félidőben szürke volt, a második játékrészben, a támadójátéka pedig témán kívüli.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv

Diósgyőri VTK – Puskás AFC 0-3 (0-1)

Mezőkövesd, 1 755 néző. V.: Farkas Á. (Szert, Szécsényi).

Diósgyőri VTK: Antal B. – Nagy T., Brkovic, Lipták, Tamás M. – Ugrai, Busai, Hasani, Shestakov – Szarka, Ioannidis. Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Puskás AFC: Hegedűs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Zsidai, Balogh B. – Molnár G., Knezevic, Perosevic – Henty. Vezetőedző: Pintér Attila.

Csere: Nagy T. helyett Bacsa az 54., Busai helyett Vela a 69., Shestakov helyett Óvári a 82., Knezevic helyett Diallo a 84., Henty helyett Prosser a 87., Perosevic helyett Radó a 88. percben.

Sárga lap: Nagy T. a 24., Ioannidis a 45., Brkovic az 55., Ugrai a 77. percben.

Gólszerző: Perosevic (0-1) a 40., Knezevic (0-2) a 49., Henty (0-3) a 85. percben.

Jók: Antal B., ill. Hegedűs L., Spandler, Knezevic, Perosevic.

Továbbjutott: a Puskás AFC 3-1-es összesítéssel.

Bódog Tamás: – Sajnáljuk, szégyelljük magunkat. Annyi hibával játszottunk, hogy felesleges bármit is mondani, azt keresve, hogy ki miben hibázott. Hibáztam én is, hogy az első félidőben visszaálltunk, de ha belehibázol, amire készülsz, akkor nem egyszerű. De ha nekik mentünk volna, lehet, hogy akkor is ez van. Én választottam ezt a taktikát, és ezek után nincs más hátra, mint előre. Kénytelenek vagyunk egy jó sorozatot csinálni, mert ha nem, ez az év megy a kukába. Bőven megvolt a lehetőség, hogy ezt meccset hozzuk, de ennyi hibával nem lehet.

Pintér Attila: – Egy jó hangulatú kupameccs volt, a lelátón, és pályán is. Az első mérkőzés után is elmondtam, hogy nem dőlt el a párharc, mert bár előnyt szerzett a Diósgyőr, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy továbbjussunk. Ma mindenben sikerült ellenfelünk fölé kerekedni, a játékosok mindent betartottak abból, amit elterveztünk, és ennek meg is lett az eredménye. Mindkét csapat kitett magáért, a DVTK is sokat, de mi a helyzeteinkkel jól tudtunk gazdálkodni. Teljesen megérdemelt a továbbjutásunk, sok sikert kívánunk a DVTK-nak.

A gólok története

40. perc: Ugrai próbált cselezni a saját térfelének bal oldalán, de elvesztette a labdát, amit Busai sem tudott megszerezni. A tempóelőnybe került vendégcsapat részéről Balogh B. középről kitette a játékszert Perosevicnek, aki jobbról, 13 méterről, félmagasan a kapu jobb oldalába bombázott, 0-1.

49. perc: Poór vágta előre a labdát, a jobb oldalon Molnár G. indult érte, Knezevic középen lesen lett volna, de miután előbbi játékos elérte a játékszert, a túloldalon üresen álló csapattársához passzolt, aki 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0-2.

85. perc: A vendégek kapus kirúgása után Diallo csúsztatta meg fejjel a labdát a felezővonalnál, ebből indulhatott meg a jobb oldalon Henty. A csatár befutott a 16-oson belülre, majd a védők között, 12 méterről, külsővel a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 0-3.

