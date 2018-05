DVTK: Kötelező vagy sem, de optimizmus az FTC elleni bajnoki előtt

A labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulójában vasárnap 17.30-tól Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek Budapesten, a népligeti stadionban. A hazai csapat elméletileg még bajnok is lehet, ehhez mindenképpen nyerniük kell, de ha ez össze is jön nekik, és az ezt a meccset követő, a fordulót záró összecsapáson a Videoton legyőzi a Honvédot, akkor a fehérváriak bajnoki címet ünnepelhetnek. És abban az esetben már a bajnokijuk kezdése előtt is, ha a kiesés elől menekülő, jelenleg bennmaradó helyen álló DVTK-nak sikerülne nyernie az FTC otthonában. A 10. helyre a múlt héten lépett előre a Diósgyőr azzal, hogy a Paksot legyőzték 1-0-ra, kilencmérkőzéses nyeretlenségi és zsinórban hat vereséget hozó sorozatuk végére pontot téve ezzel.

Nagyon jó

– Nagyon jó volt a hangulat ezen a héten a győzelem miatt, azért, mert végre sikerült a három pontot megszerezni – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, a DVTK vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy sporttörténeti bravúr, hogy kapura lövés nélkül nyertek bajnokit, egy öngóllal, így felelt: – Furcsa mérkőzés volt, az biztos. De beszélhetnénk arról is, hogy az ezt megelőző bajnokin a Debrecen vendégeként ellenfelünk 12-szer, mi 15-ször lőttünk a kapu felé, és mégis kikaptunk, úgyhogy azt mondom, nem érdemes ezzel foglalkozni.

A kiállításokról

A szakvezetőnek szóba hoztuk azt is, hogy az előző két meccsen kiállított belső védők szinte ugyanannak estek áldozatul, a feltolt védekezésnél a mögéjük belőtt labdákra beinduló ellenfeleket csak szabálytalanság árán tudták megakadályozni. Ezzel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy mit lehet tenni ennek kiküszöbölésére, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ez a mostani bajnokin ne forduljon elő.

– Előfordul ilyen a futballban, de ezek nem taktikai, hanem koncentrációs hibák voltak – felelte az edző. – A DVSC ellen a játékvezető is kellett ehhez, illetve az, hogy a középkezdést követő labdavesztés után kihagyjon a figyelem. A Paks ellen egy szabadrúgás után alakult ki a veszély, annak a játékosnak, akinek háríthatott volna, le volt hajtva a feje, nem fókuszált az eseményre.

Legutóbb március 3-án

Most egy új meccs következik, amit diósgyőri remények szerint 11 fővel fejez be a csapat. Egy olyan ellenféllel szemben, akik legutóbb március 3-án veszítettek bajnokit, amikor a DVTK vendégei voltak Debrecenben (2-1-re kapott ki akkor a Ferencváros). Arra a kérdésre, hogy mire számít a vasárnapi mérkőzésen, a következőket mondta Fernando Miguel Fernández Escribano:

– Ezen a héten azon dolgozott a csapat, hogy a Ferencváros ellen megfelelően felkészüljünk, hogy a saját játékunkat fejlesszük annak érdekében, hogy győzni tudjunk.

Arra a kérdésre, hogy ezt a kötelező optimizmus mondatja-e, a szakvezető mosolyogva azt felelte, hogy természetesen. A DVTK vezetőedzője annak is hangot adott, hogy nem ért egyet azzal, hogy különböző időpontokban kezdődnek az utolsó előtti forduló meccsei, hogy riválisaik egy fél órával korábban lépnek pályára, és hogy a Videoton meccse még később kezdődik, mint az övéké, meglátása szerint egy időben kellett volna startolnia minden találkozónak.

Fernando Miguel Fernández Escribanótól megkérdeztük azt is: milyen erényekkel lehetne érvényre juttatni a kötelező optimizmust?

– Úgy gondolom, hogy a Ferencváros tavasza nem úgy sikerült, ahogy azt szerették volna. Az utolsó nyolc meccsük közül kettőt nyertek meg, a döntetlenek között volt olyan, amit a hosszabbításban egy 11-es értékesítésével értek el. Az élen álltak, és tulajdonképpen elveszítették a bajnokságot. Nagy nyomás van rajtuk, minden mérkőzésükön, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Rengeteg jó játékosuk van, például Böde, Paintsil, Spirovski, Varga R., de a futball egy csodálatos játék, hiszen bárki megverhet bárkit. Jó volt a felkészülésünk erre a meccsre, ezért gondolom azt, hogy van esélyünk a győzelemre.

ÉM-BCS

A 32. forduló programja:

május 27., vasárnap:

Vasas FC-Swietelsky Haladás, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 17.00

Ferencváros-Diósgyőri VTK 17.30

Videoton FC-Budapest Honvéd, Felcsút 19.30

A labdarúgó NB I állása:

1. Videoton FC 31 19 8 4 62-26 65 pont

2. Ferencvárosi TC 31 17 11 3 62-28 62

3. Budapest Honvéd 31 12 8 11 47-50 44

4. Debreceni VSC 31 12 7 12 51-44 43

5. Újpest FC 31 10 13 8 38-37 43

6. Paksi FC 31 11 9 11 43-46 42

7. Puskás Akadémia 31 10 9 12 39-45 39

8. Mezőkövesd Zsóry FC 31 9 10 12 35-50 37

9. Swietelsky Haladás 31 10 5 16 34-49 35

10. Diósgyőri VTK 31 9 6 16 42-48 33

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 31 7 11 13 35-43 32

12. Vasas FC 31 8 7 16 36-58 31

