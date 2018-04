DVTK-kosarasok szörfözése Zalaegerszegen: hullámhegyről hullámsírba

A női kosárlabda NB I rájátszásában a két nyert meccsig tartó párharc harmadik meccsét játszotta kedden Zalaegerszegen a ZTE NKK és az Aluinvent-DVTK.

Meglehetősen pontatlan dobásokkal kezdtek a csapatok középtávolról és távolról, a hazaiak első találatára, Jeffery közelijére centergólok érkeztek válaszul, Melnika révén (2–4). A folytatásban Zele következett, majd centerhelyen változtatott a hazaiak edzője, Pavelt küldte be ­Parker helyett. A ZTE ezután a büntetőkből szerzett 4 ponttal egyenlített (6–6), majd újra a vendégek kerültek előnybe, kétszer is (8–10). Ám ezután leállt a gépezet, az egerszegi gárda jobban védekezett mint korábban, és a fehér mezeseknek a dobások sem mentek. A ZTE 7–0-s szériája után az első negyed végén Brewer talált be (15–12).

A jó DVTK-negyed

A második játékrészben utóbbi játékos ott folytatta, ahol abbahagyta, gólt szerzett, majd a másik amerikai, Fontenette következett, és ezzel visszavette a vezetést a DVTK (15–16). A 12. perc elején Brewer is beérte pontszámban center csapattársát, Melnikát, hatodik pontja után 15–18 volt az állás, jött is a hazai időkérés. A pauza után Hegedűs–Őri találatával zárkózott a ZTE, ám a folytatásban újra Brewer volt eredményes, majd Nagy D. vágott be egy triplát, ami után Peckova iratkozott fel a pontszerzők közé, a negyed közepén (17–25). A folytatásban Raksányi büntetőivel lett 10 egység a felek között, majd a sok eladott labdával, idegesen játszó hazaiak ellen Fontenette következett. A zalaiak nagyon lefagytak, támadásban szinte semmi nem sikerült nekik, védekezésben szórták a faultokat, így Nagy D. zsinórban négy büntetőt húzhatott be (17–33). Hat és fél perc gólcsend után Jeffery zárta le a 0–17-es szériájukat (19–35), de a koncentráltabban játszó, jobban dobó DVTK a hosszú szünetre megőrizte 16 pontos fórját (21–37).

Felzárkózás

A térfélcserét követően a maroknyi, de nagyon lelkes diósgyőri szurkolótábor változatlan vehemenciával biztatta kedvenceit, miközben Parker helyezett el néhány szépségtapaszt, majd amikor Koizar is betalált, diósgyőri időkérés következett (27–39). De ez nem segített a vendégeken, az egerszegi csapatnak a 25. percben sikerült 10-en belülre jönnie (30–39). Ekkor Fontenette megszerezte a DVTK első akciógólját ebben a játékrészben, de ezt nem követte jó folytatás, a piros-fehérek nagyon sok dobást hibáztak el, és részben ennek köszönhetően 5 pontra jött fel a ZTE (38–43). A harmadik játékrész hajrájában Koziar vágott be egy hármast, majd a halványan játszó Szabó F. vesztett labdát, és vétett szándékos hibát, amiből két büntetőt húzott be Szalay, a negyed zárásaként (43–45).

Diósgyőri lejtmenet

A negyedik negyed elején a támadóidő lejárta végén Brewer szerzett gólt a „világ végéről” (43–48), majd nem sokkal később egy duplát is bevert, aztán összeszedte negyedik faultját, és emiatt kiült a cserepadra (48–50). A 34. minutában Jeffery egyenlített büntetőből, majd Melnika centerezése után Gorjanácz triplájával hosszú idő után a ZTE került előnybe. Aztán amikor Hegedűs–Őri egy hazai kontra végén eredményes volt öt perccel a vége előtt, DVTK időkérés következett (55–52). A mentálisan padlón lévő piros-fehérek ellen Parker jegyzett két akciógólt (59–52), és újabb szüntet kért Svitek edző. A lepattanószerzésben irtó halovánnyá váló, támadásban tanácstalan piros mezesek összezuhantak, az utolsó percben Parker duplája az alsóházba küldte őket (64–55), és ami ezután történt, annak jelentősége már nem volt. A hazaiak 7 fős rotációval jutottak be a 4 közé, a DVTK nyolcemberes játékával szemben, egy olyan meccsen, amelyen a ZTE 43 (!), a Diósgyőr pedig csak 22 (!) lepattanót szedett össze.

A zalaiak 2011 után játszhatnak újra elődöntőt, a Diósgyőr pedig, ahogy tavaly, úgy az idén sem.

ÉM-BCS

Zalaegerszegi TE NKK – Aluinvent-DVTK 66-59 (15-12, 6-25, 22-8, 23-14)

Zalaegerszeg, 200 néző. V.: Pálla, Tőzsér, Farkas G.

Zalaegerszegi TE NKK: KOZIAR (14/3), Gorjanácz (6/3), HEGEDŰS–ŐRI (10), Jeffery (12), PARKER (13). Csere: Pavel (5), Szalay (6). Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Aluinvent-DVTK: Fontenette (10), Raksányi (3), Szabó F. (-), Zele (4), Melnika (12). Csere: Pecková (2), Nagy D. (12), BREWER (16). Vezetőedző: Stefan Svitek.

Gáspár Dávid: – Számunkra ez volt az év mérkőzése! Kétarcú volt a csapatom, szerencsére a második félidőben a szebbiket mutatta.

Stefan Svitek: – Gratulálok a Zalaegerszegnek. Sajnos a félidei 16 pontos előnyünk sem volt elég. Ellenfelünk a második félidőben nagyon elszántan játszott.

A két győzelemig tartó párharcot a ZTE NKK nyerte 2–1-re, így ők az elődöntőben a KSC Szekszárd ellen folytathatják, az Aluinvent-DVTK pedig az 5–8. helyért, előbb a PINKK Pécsi 424 ellen küzdhet.

