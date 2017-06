DVTK: Két új, két visszatérő és tizenöt régi

A piros-fehérek pénteken délelőtt láttak munkához, a Diósgyőri edzőközpontban 19 labdarúgó öltözött át az első tréningre. Köztük két új fiú, két kölcsönből visszatérő, míg a többi tizenöt játékos a nemrég véget ért idényben is a DVTK keretének tagja volt.

Az egyik biztosan

A két új közül ez egyik már biztosan a Diósgyőr labdarúgója lesz, ugyanis az Olaszországból, a harmadosztályú Anconától hazatérő bal oldali védő, a hónap végén a 22. születésnapját ünneplő Forgács Dávid már a piros-fehérek szerződtetett labdarúgója. Nem úgy Óvári Zsolt, a kazincbarcikai születésű, 20 esztendős támadó, aki jelenleg a Puskás Akadémia FC labdarúgója, és a felcsúti klub engedélyével állhatott edzésbe Diósgyőrben. A két visszatérő, Bacsa Patrik és Oláh Bálint egyaránt NB II-es együttes játékosa volt a tavasszal, előbbi Kisvárdán, utóbbi Zalaegerszegen.

Hiányzó külföldiek

Az első foglalkozáson nem voltak jelen a határon túli lakhellyel rendelkezők, nem számítva azokat, akik az idén lettek a Diósgyőr játékosai, ugyanis Fülöp és Szarka már az első foglalkozáson is együtt végezte a gyakorlatokat a társakkal, de a horvát-magyar állampolgárságú Radost és a szerb Karant délutánra, estére várták, míg a spanyoloknak, Nono Villarnak és Velának hétfőn kell visszaérkezniük, a lett Jagodinskis és a grúz Daushvili pedig, mivel országuk válogatottjaival néhány napja még világbajnoki selejtezőt játszottak, leghamarabb a jövő héten térhetnek vissza. A kameruni Mevoungou is később érkezik vissza Magyarországra, és valószínűleg ő már csak elköszönni jön Diósgyőrbe, mert a pályafutását szinte biztos, hogy a Puskás Akadémia FC-nél folytatja. És ezzel összefüggésben kerülhet onnan a DVTK-hoz Óvári, és az elmúlt egy évben a Diósgyőrben kölcsönben futballozott Makrai, aki az U21-es válogatottnál töltött időszaka miatt kapott néhány nap ráadást a pihenésre.

Változatlan összetételben kapusposzton

A DVTK a kezdés napján egy igazolást is bejelentett, lezárva ezzel a kapuskérdést.

– A szakmai stáb kérésére Antal Botonddal szerződést hosszabbítottunk – tudtuk meg még az első edzés megkezdése előtt Benczés Miklóstól, a DVTK sportigazgatójától.

Kapusposzton ezzel a – lapunk információja szerint plusz egy évre – hosszabbító Antallal tulajdonképpen megvan a Diósgyőr, hiszen rajta kívül Radossal és Bukránnal együtt hárman állnak rendelkezésre, vagyis a tavalyihoz képest változatlan létszámban és összetételben.

A védelem

Védőposzton az olasz Anconából szerződtetett Forgács Dávid érkeztével rendben lévőnek tűnik a Diósgyőr, függetlenül attól, hogy esetleg a lett válogatott Jagodinskis távozik-e vagy sem. Az ő helyzete azért kérdéses, mert a 2016/17-es évad utolsó meccsét megelőzően, közvetlenül a Debrecen elleni bajnoki előtt sérültet jelentett, és néhány nappal később Bódog Tamás vezetőedző azt kívánta neki, hogy épüljön fel, és játsszon olyan jól a válogatottban, hogy felhívja magára más klubok figyelmét.

Élénk az érdeklődés

Papíron középpályán is megvan a Diósgyőr, de ebből a sorból még lehet kieső, elég csak Mevoungoura gondolni (aki a felcsúti Pancho Arénáról tett közzé egy videót), vagy Daushvilire, aki iránt már télvíz idején is élénk érdeklődés mutatkozott keleti irányból. Támadóposzton azonban még elkel az erősítés, függetlenül attól, hogy Makrai végleg diósgyőri lesz-e. De új fiúként Lencse László szinte biztos, hogy nem bukkan fel Diósgyőrben, mert bár itt is szívesen látták volna, de neki és a játékjogát birtokló Puskás Akadémia FC-nek az NB II-es MTK ajánlata szimpatikusabb.

Irány Nagyvisnyó

A piros-fehérek pénteken két tréninggel nyitottak, majd a szombat délelőtti közös gyakorlás után Nagyvisnyóra utaznak, és az ottani háromnapos összetartásról hétfőn jönnek haza. Keddtől Diósgyőrben folytatják a munkát, a jövő héten szombaton pedig már meccset is játszanak.

Az első edzőmeccs

A DVTK az első felkészülési mérkőzését a jövő héten szombaton, 17 órától hazai környezetben játssza, ellenfelünk az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre gárdája lesz. A diósgyőriek további edzőmeccseiről egyelőre nem adott információt a klub.

– Berecz Csaba –

Akik az első edzésen jelen voltak

Kapusok: Antal Botond, Bukrán Erik.

Védők: Lipták Zoltán, Tamás Márk, Mahalek Marcell, Nagy Tibor, Eperjesi Gábor, Tucsa Róbert, Forgács Dávid (Ancona).

Középpályások: Kitl Miklós, Busai Attila, Szabó I. Balázs, Fülöp István, Ternován Patrik, Oláh Bálint (Zalaegerszeg, kölcsönből vissza).

Támadók: Szarka Ákos, Ugrai Roland, Bacsa Patrik (Kisvárda, kölcsönből vissza), Óvári Zsolt (Puskás Akadémia).

Péntektől az első csapat működését érintő változások lépnek életbe a DVTK labdarúgó csapatánál.

Játékosként, edzőként, vezetőként sok évtizede szolgálja a DVTK-t Veréb György. Az utóbbi években kapusedzőként vállalt szerepet a sikerekben a 67 éves szakember.

A DVTK kameruni középpályása, Patrick Mevoungou a légiós társaihoz hasonlóan később érkezik vissza Magyarországra, és valószínűleg ő már csak elköszönni jön Diósgyőrbe.

Pénteken elkezdte az edzéseket a DVTK csapata. A játékosok között a kölcsönből visszatérő Bacsa Patrik és Oláh Bálint, valamint a csütörtökön leigazolt Forgács Dávid mellett egy új arc tűnt fel: a kazincbarcikai születésű, fiatal szélső támadó Óvári Zsolt a Puskás Akadémia engedélyével vett részt a DVTK edzésén.

Csütörtökön délután Mezőkövesden jártak a DVTK vezetői.

Pénteken meghosszabbította nyáron lejáró szerződését Antal Botond. A hórihorgas kapus így nyártól továbbra is a DVTK-t erősíti.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA