DVTK: Két új gárda lesz a hazai élvonalban

A MLSZ elkészítette a női NB I 1-14. fordulójának párosításait. A DVTK a szegedi Szent Mihály FC ellen kezdi hazai pályán a pontvadászatot. A 2018/2019-es bajnoki szezon lebonyolítása több helyen is változik majd az előző kiíráshoz képest.

Huszonegy forduló

A noifutball.com cikke szerint a következő évben a 14. forduló után nem válik ketté a mezőny felső-, valamint alsóházra. Az új bajnoki évtől együtt marad a nyolc csapat, és összesen három kört (21 fordulót) játszik ligarendszerben. A bajnoki szakasz 21 fordulója azonban továbbra sem dönt az aranyéremről. Az első, valamint a harmadik helyért továbbra is valamely fél második győzelméig tartó párharcot vívnak majd a csapatok, az 5-8. hely esetében azonban ez a fajta „hosszabbítás” megszűnik, itt a sorrendet – ide értve a kiesést is – a bajnoki szakasz 21 fordulója dönti el. Változást hoz majd az is, hogy a korábbi három cserelehetőség mellett, egy további extrával is élhetnek az NB I csapatai. Ez azt jelenti, hogy a női élvonalban, a kapus cseréje nem számít majd be a szokásos három cserébe, erre többletlehetőségként tekinthetnek a csapatok.

A bajnokságban két új gárda is megméreti magát. A tavalyi év végén az Újpest FC zárt az utolsó – kiesést jelentő – helyen, friss feljutóként pedig a tavalyi NB II-es pontvadászat keleti bajnoka, a szegedi Szent Mihály FC érkezik, miután sikerrel vívta meg a ­nyugati bajnok PMFC-Keresztes Lovagok elleni osztályozót.

A Kóka nem

Pécs városa sem marad azonban élvonalbeli csapat nélkül, hiszen utólag kiderült, hogy a tavalyi kiírásban a 7. helyen végző Kóka FNLA nem kíván élni az NB I-es indulás jogával, helyükre a szövetség a versenyszabályzat alapján a Magyar Labdarúgó Egylet névre átkeresztelt ­pécsi sportszervezetet kérte fel.

ÉM

A tények: női NB I-es csapat sorsolása

A DVTK programja

1. forduló

2018. augusztus 18., szombat

DVTK – Szent Mihály FC

2. forduló

2018. augusztus 25., szombat

Ferencvárosi TC – DVTK

3. forduló

2018. szeptember 8., szombat

DVTK – ETO FC Győr

4. forduló

2018., szeptember 15., szombat

Astra HFC – DVTK

5. forduló

2018. szeptember 22., szombat

DVTK – Haladás Viktória

6. forduló

2018. szeptember 29., szombat

DVTK – MTK Hungária FC

7. forduló

2018. október 13., szombat

MLE – DVTK

8. forduló

2018. október 27., szombat

Szent Mihály FC – DVTK

9. forduló

2018. november 3., szombat

DVTK – Ferencvárosi TC

10. forduló

2018. november 10., szombat

ETO FC Győr – DVTK

11. forduló

2018. november 17., szombat

DVTK – Astra HFC

12. forduló

2018. december 1., szombat

Haladás Viktória – DVTK

13. forduló

2019. március 2., szombat

MTK Hungária FC – DVTK

14. forduló

2019. március 9., szombat

DVTK – MLE

