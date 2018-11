DVTK: jelenleg nincs edzőkérdés

Nagyon gyenge sorozatot tudhat magáénak a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata. A piros-fehérek legutóbb augusztus 18-án nyertek bajnoki mérkőzést, és hetek óta kieső helyen tanyáznak az élvonalbeli tabellán. A legutóbbi nyolc fordulóban nem sikerült begyűjteniük a győzelemért járó 3 pontot, és jelenleg zsinórban hat vesztes meccsnél tartanak.

A mostanival megegyező hosszúságú negatív sorozatokra az elmúlt években is volt példa a DVTK-nál, nem túl régen, elég csak a tavalyi évadot felidézni, amikor 9 nyeretlen bajnoki után sikerült győzni. Akkor hat vesztes meccset követően jött a siker, igaz, közben edzőváltás is történt. Ilyen, zsinórban hat vereséges DVTK-sorozat, amikor közben edzőváltás is történt, ezt megelőzően a 2009/10-es évadban volt, ráadásul két alkalommal, de olyan mint a mostani, hogy ez egy szakvezető nevéhez fűződjön, legutóbb a 2004/05-ös évad rajtján fordult elő a piros-fehéreknél. Akkor a Kiprich József irányította csapat – amelyik a bajnoki nyitány előtt állva maradt a két diósgyőri csapat közül (ebben az évadban a felkészülést két külön keret kezdte, a másiknak Détári Lajos volt az edzője) – az első hat meccsét mind elveszítette.

Ezt érte be a múlt hét végén a piros-fehérek jelenlegi szakvezetője, és ha most szombaton is vereséget szenvedne csapatával, egyedüli klubcsúcstartóvá lépne elő. Mert olyan még nem volt a diósgyőri labdarúgás történelmében, hogy valaki zsinórban hét vesztes meccset hozott volna össze (egymást követő hét vereségük egyszer volt eddig a piros-fehéreknek, 1960-ban, de ez az egyik évadból a másikba nyúlt át, és két edzőhöz kapcsolódik).

Persze ahhoz, hogy Fernando Miguel Fernández Escribano ezt a negatív rekordot elérhesse, az is kell, hogy ő üljön a szombaton 14.30-kor kezdődő Diósgyőri VTK – Debreceni VSC meccsen a hazai kispadon, és ezért azt kérdeztük elsőként Tajti Józseftől, a DVTK sportigazgatójától, hogy lehet-e addig változás szakvezetői poszton.

– Jelenleg nincs edzőkérdés, amennyiben lesz, erről tájékoztatjuk a szurkolókat – jelentette ki Tajti József, aki arra a felvetésre, hogy örökre bebetonozták-e az edzőként pályakezdőnek számító korábbi spanyol labdarúgót, ezt felelte: – Mindenki tudja, hogy ez a helyzet nem jó, minket bánt ez a legjobban, akik ennél a klubnál dolgozunk, legalább annyira, mint ahogy ez a fanatikus szurkolóinkat bántja. De én hiszek benne, hogy ez a tendencia véget ért, megfordul és jönnek majd az eredmények.

Másképp látja

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a sportigazgató mitől reméli az előrelepést, mi az amiben bízik.

– Előrelépni nyilván attól fogunk, ha meccset nyerünk – mondta Tajti József, aki arra a megjegyzésre, hogy ehhez gól, gólok kellenének, oda kellene érni a kapu elé és kapura kellene lőni, ami a DVTK részéről ritkán fordul elő, így reagált: – Ezt egy picit másképp látom. Az FTC ellen több nagy gólszerzési lehetőségünk volt, ezek kimaradtak, az ellenfelünk pedig mindhárom helyzetét értékesítette. Persze volt olyan mérkőzésünk is, az MTK ellen, amikor csak helyzetünk akadt, de a múlt héten, a Puskás ellen is többször odakerültünk a kapu elé, többször álltunk a kapussal szemben, mint ellenfelünk. Négy nagy lehetőségünk volt, a Puskásnak egy komoly helyzete akadt, két pontrúgással mégis ők győztek.

Előrelépni nyilván attól fogunk, ha meccset nyerünk.” Tajti József

Megkérdeztük azt is a sport­igazgatótól, hogy mérföldkőnek számít-e a spanyol edző diósgyőri pályafutásában a most szombati, Debrecen elleni bajnoki, hogy ha nem nyerne a csapat, akkor válogatottak programja miatt csak két hét múlva folytatódó bajnokságban, a szünetet kihasználva, sor kerülhet-e edzőváltásra, de Tajti József erre azt válaszolta, hogy a Debrecen elleni siker elérésén túl mással jelenleg nem foglalkoznak.

Berecz Csaba

DVTK: negatív NB I-es bajnoki szériák

2018/19: 8 nyeretlen meccs (d, d, v, v, v, v, v, v), 2018. augusztus 25-től kezdődően (edző: Fernando Miguel Fernández Escribano)

2017/18: 9 nyeretlen meccs (v, d, d, v, v, v, v, v, v), 2018. március 10-től kezdődően (edző: Bódog Tamás 6, Fernando Miguel Fernández Escribano 3)

2016/17: 9 nyeretlen meccs (v, v, v, v, d, v, d, v, v), 2017. július 30-tól kezdődően (edző: Horváth Ferenc)

2015/16: 9 nyeretlen meccs (v, d, v, v, v, d, v, d, v), 2015. szeptember 26-től kezdődően (edző: Bekő Balázs)

2014/15: 8 nyeretlen meccs (d, v, d, v, v, d, v, v), 2015. február 28-tól kezdődően (edző: Sivic Tomislav)

2013/14: 8 nyeretlen meccs (d, v, d, d, v, d, d, d) 2013. október 26-tól kezdődően (edző: Sivic Tomislav)

2009/10: 8 nyeretlen meccs (v, v, v, v, v, v, d, v) 2009. november 7-től kezdődően (edző: Aczél Zoltán 2, Tornyi Barnabás: 6) és 8 nyeretlen (v, v, v, v, v, v, d, v) meccs, 2010. április 17-től kezdődően (edző: Tóth László 4, Benczés Miklós 4)

2007/08: 10 nyeretlen meccs (v, v, v, d, d, d, d, d, d, v), 2007. július 22-től kezdődően (edző: Pajkos János)

2005/06: 6 nyeretlen meccs, mind vereség (v, v, v, v, v, v), 2004. augusztus 7-től kezdődően (edző: Kiprich József)

1959/60-1960/61: 7 nyeretlen meccs, mind vereség (v, v, v, v, v, v, v), 1960. június 26-án az évad utolsó fordulójában kezdődött, és átnyúlt a következő évadba (Kiss Gábor 1, Bodola Gyula 6)

