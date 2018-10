DVTK Jegesmedvék: Zsinórban megvan a második siker

A múltkori, vendégnézők által okozott rendbontásos (Szlovákiában is elítélt) eset nem múlt el utóhatások nélkül. Nagy Ádám, a piros-fehérek általános igazgatója a meccs előtt elmondta, hogy a készenlétiekkel együtt kilencven rendőr, és több tucat rendező biztosította a rendet. Veszély persze ezúttal nem állt fenn, hiszen hivatalosan mindössze kilenc vendégszurkoló érkezett a jégcsarnokba, ahol korábban még soha nem történt cirkusz. A hazai összeállítás érdekessége volt Szappanos neve, a csatárt a HK Budapest együttesétől hívták el, Miskolczi pótlására.

Magosi kezdte

Csak 18 másodperc telt el, amikor Magosi már gólhelyzetbe került, igaz csak módjával lopta a távolságot, jobb oldali bombáját a dallamos nevű Kosaristan botjával kiütötte. Novák kiállítása után az érsekújváriaknak többször gondot jelentett a korong védő harmadukból való kiütése, közben pedig Pance ütközött Orolinnal és a jégre vitte az egyik vezetőbírót. Galanisz visszahúzásért időszakos búcsút vett társaitól, de ebből a fórból sem lett semmi. Mindkét társaság nehezen építkezett, a korongfelvitellel gondok akadtak. Kidolgozott ziccer nem akadt, a kék vonalról elengedett lövések sem okoztak zavart. A portások zárták a szöget, és a lecsorgóknál is résen voltak. A 14. percben Zboril balról kapott forintos átadást, a kapu előtt azonban nem tudta lekezelni, ebből fordultak a piros-fehérek, akik három a kettő ellen törtek előre, ennek azonban kiszorítás lett a vége. A reklámszüneteket a szakvezetők tanácskozásra használták és valószínűleg pontosabb össz­játékra buzdítottak. A 17. percben Galanisz csempészte át magát a védőkön, a korongot azonban elhagyta. A 19. perc gondoskodott arról, hogy az első harmad ne vesszen a feledés homályába. Harrison kaparintotta meg a korongot, elszaladt a bal oldalon, kiszúrta, hogy Magosi középen egyedül van, elé tálalt, a csatárnak pedig második szándékból, közvetlen közelről sikerült a hálóba helyeznie, 1–0.

Kétszer hatan

A szlovákok sokan voltak a jégen, ezért csapatbüntetést kaptak. Már nem volt sok hátra, amikor Somogyi futballnyelven szólva Sándor-szögből lőtt, a játékszer pedig Kosaristan bal lábáról pattant a gólvonal mögé, 2–0. Nem sokkal később ismét megint elcserélték magukat a vendégek, a szlovák bírák pedig szemrebbenés nélkül ismét büntették az ,,övéiket”. Hosszas alkudozás kezdődött, a Mikron játékosai nehezen vették tudomásul a döntést, amely egy szigorítás miatt következett be. A 30. percben szépítettek a vendégek: Strauch balról, közép távolról lőtt, a korong pattant egyet, ezzel becsapta Adorjánt, aki nem tudott hárítani, 2–1. Rusk, majd Crawford is a kiállítás sorsára jutott, a bekkelés azonban jól ment a DVTK-nak. A két 10 perces fegyelmi nem volt hatással a jégen lévők létszámára, majd Vas akarta becsapni a portást, de ez nem sikerült, Crawford viszont ezután a bal felső sarokba emelt, 3–1. A 39. percben Jurik visszahozta a vendégreményt (3–2), így maradt izgalom az utolsó szakaszra is.

Ebben leperegtek az emberfórok, aztán megindultak a rohamok a újabb gólért. Az 52. percben Loiseau, majd Galanisz is buktatott, 7 másodpercig öt a három ellen mentek a vendégek, aztán négyre hízott a hazai létszám. Az 57. percben dőlt el a csata: Kulmala elgurult a jobb szélen, bejátszott, Pance jött, korcsolyával szelidített, aztán ütővel lőtt, és pontot tett a meccs végére (4–2).

ÉM-KT

DVTK Jegesmedvék – HC Mikron Nové Zámky 4-2 (1-0, 2-2, 1-0)

Miskolc, 1200 néző. V.: Kalina, Orolin, Gajan, Smrek (mind szlovák)

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Crawford 1, Kiss D., Harrison (1), Vas, Magosi 1 – Szirányi, Láda B., Pance 1, Kulmala (1), Somogyi 1 – Rusk, Milam, Szappanos, Loiseau 1), Galanisz (1) – Vojtkó, Ritó, Hajós, Vincze – Duschek (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

HC Mikron Nové Zámky: Kosaristan – Kudla, Andersons, Strauch 1, Hruska (1), Nejezchleb (1) – Zatko (1), Hain, Jurik 1, Zboril, Ruckay – Novák, Ordzovensky, Rogon, Simun, Bajtek – Hatala, König, Videlka, Fábry, Jakubek – Glosár (kapus). Vezetőedző: Milan Jancuska.

Kiállítások: 16 perc, plusz kétszer 10 perc fegyelmi (Rusk, Vas), ill. 14 perc, plusz 10 perc fegyelmi (Bajtek).

Glen Hanlon: – Jó mérkőzést játszottunk. Keményen küzdöttünk, amihez a szurkolók remek atmoszférát teremtettek. Sokat javult a védekezésünk, különösen emberhátrányban és ez a stabilitás jót tett a játékunknak.

Milan Jancuska: – Remek csata volt. Játékban mi voltunk a jobbak, de a mérkőzést gólokra játsszák. Nagyon rosszul teljesítettünk emberelőnyben, ezeket nem tudtuk kihasználni és a négy gólt egyéni hibák előzték meg.

