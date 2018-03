DVTK Jegesmedvék: Véget vetnének a hokitáncnak

A piros-fehérek négy elődöntő ­mérkőzés után 3-1-re vezetnek, a tovább­jutáshoz pedig, mint ismeretes, négy siker kell. Ez, a ­szombaton este a jégcsarnokban 18 óra 30 perckor kezdődő találkozón születhet meg.

Nehéz meccs lesz

– Természetesen jó lenne ismét a hazai közönség előtt megmutatni, hogy legények vagyunk a gáton – mondta Pavuk Attila, a Jegesmacik csatára. – Az első kettőt is itthon húztuk be, de egyik összecsapás sem volt leányálom számunkra és arra készülünk, hogy az ötödik felvonás is ­nehéz lesz. Amikor elindultunk Csíkszeredába ­azzal számoltunk, hogy söpréssel, azaz 4-0-ás összesítéssel aligha jutunk majd tovább. Így is lett, egyszer buktunk, ez benne volt a pakliban. Az erdélyi gárda remek légiósokkal rendelkezik, kiváló taktikát választott, nagyon nehéz ezt az alakulatot megverni. Jól ismerjük őket, igaz ők is minket, de mi leszünk itthon és számunkra extra motivációt ad, hogy a finálé kapujában állunk, „csak” annyi dolgunk van, hogy feltegyük az i-betűre a pontot.

Öt perc alatt

Szerdán este a harmadik szakasz derekán igencsak bukásra álltak a vendégek, akik később hengereltek. Erről így vélekedett Pavuk Attila:

– Öt perc alatt négy gólt ütöttünk és ilyen szériát ebben a szezonban még nem produkáltunk, pláne nem idegenben, és ráadásul Csíkszeredában. Kijött a lépés: ami korábban nem ment be, az pillanatok alatt az ellenkezőjére fordult. A levonulás után az öltözőnket majdnem szétvetette a boldogság, hatalmas lélektani előnybe kerültünk, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy 2-2-vel, vagy 3-1-es előnnyel indultunk haza. A csíkiek arra is rájöttek, hogy minket senki nem vehet félvállról, ellenünk senki nem gondolhatja még a 60. percben sem, hogy megvan a meccse.

A támadónak felvetettük azt is, hogy ha szombaton este vereséget szenvednének, ­akkor szó szerint kitolnának magukkal, hiszen vagy a meccs után, vagy vasárnap reggel ismét buszra kellene ­ülniük, a kiírás szerint ugyanis Csíkszeredában lenne a hatodik mérkőzés…

– Erre gondolni sem akarunk, ez az az opcionális túra, amelyet mindenképpen el akarunk kerülni – szögezte le Pavuk Attila.

Csak Ruikka hiányzik

A Macik közül csupán a kézsérülése miatt operált Ruikka hiányzik, a többiek rendelkezésre állnak és eltiltottjuk sincs – közölte érdeklődésünkre Nagy Ádám csapat­menedzser, aki hozzátette: pénteken délben ülőhelyre szóló belépőjegy már alig volt, így várható, hogy 1400-1500 szurkoló lesz majd jelen a jégcsarnokban.

