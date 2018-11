DVTK Jegesmedvék: Vas és Vay bombát robbantott

A 19. forduló Érsekújvárra szólította a Macikat, akiknek hálóját először védte a napokban igazolt Vay Ádám.

Loiseau szólója

Már a 2. percben gólt szerezhetett volna a vendégcsapat. Somogyi remek korongot kapott hátulról, elnyargalt a jobb oldalon, egy védő követte, de nem tudta a középen gólra éhesen egyedül levő Harrison elé gurítani. Pár perccel később Urban, majd Szirányi lövései akadtak el a portásokban. A hazaiak hosszú indításai kétszer is tilos felszabadítással végződtek. Ezután Slávik szerzett korongot a DVTK harmadában, majd 6 méterről lőtt, Vay védett, majd a lecsorgót magához ölelte. Sokat lőttek a szlovákok, de célzásaikkal baj volt, szinte minden korongjuk mellé ment. A 15. percben Ruckay balról kanyarodott a kapu elé, de nem tudta becsapni Vayt, miként a túloldalon szólója végén Loiseau sem Kosaristant (ez az akció volt az eddigi legnagyobb helyzet). Az érsekújváriak próbálkoztak többet, a miskolciak kontrái azonban mindig veszélyeket hordoztak magukban. A játékosok gyakran szorították a kapuk mögötti palánkhoz a korongot, melyek kiszabadítására nagy energiákat mozgósítottak. A 19. percben Pance átadását Vas balról vágta a portásba, majd a találkozó első kiállítását Jurasko buktatásért kapta.

Gyors vendéggólok

Az áthúzódó büntetés miatt még több, mint egy percet fór­ban játszhatott a piros-fehér alakulat, amely Kulmala kecsegtető bombáján kívül nem jutott semmire, viszont a 22. percben, már egálban vezetést szerzett: Miskolczi közelről kanalazott Kosaristan mögé, 0-1. A második 50 másodperccel később született meg. Vas balról, éles szögből úgy gondolta, hogy tesz egy kísérletet és jól járt, a játékszer a portás közreműködésével jutott a kapuba, 0-2. Ekkor érthetően időt kért a vendéglátó mestere, aki idegesen kiabált a sajátjaira. Bajtek kiállítását követően majdnem 0-3 lett, viszont a hátrányban meglóduló Strauch is szépíthetett volna. Vay hozta, amiért leigazolták: biztosan állt a lábán, vonzotta magához a korongot. Magabiztosan muzsikáltak a vendégek, akik túl azon, hogy nem engedték kibontakozni északi szomszédainkat, védekezésben és támadásban is ellenfelük fölé nőttek. A második harmad közepétől rákapcsoltak az érsekújváriak, és sok időt töltöttek a DVTK harmadában, de ezzel nem mentek semmire. A feszültség a dulakodásokban jött ki, ebben az otthoniak jártak az élen. A 34. percben lépett elő a 3 pont várományosává a Jegesmacik együttese, Pance átadásával ugyanis Vas egy kis tánc után elegánsan emelt Kosaristan mellett a hálóba, 0-3. A szakasz hajrája is a miskolciakról szólt, akik úgy mentek át az élbolyhoz tartozó gárda védelmén, mint a forró kés a puha vajon. Verekedéssel ért véget a húsz perc, a bunyóba sokan kapcsolódtak bele, ennek végén az egyik oldalon Bajtek, Rogon, Novak, a másikon Loiseau és Harrison ült a büntetőpadra, a játék pedig négy az öt ellen folytatódott.

Nullára hozták

A szlovákoknak nem ment a játék, sokat vitatkoztak, a zárófelvonás elején pedig négyen ültek a „pihenő” helyiségben, ilyet is ritkán látni ezen a szinten. Továbbra is Vay vitte a hátán a vendégeket. A hazaiak tanácstalanságára jellemző volt, hogy a fóros helyzeteikben sem értették meg egymást, teljesen szétestek, a Macik meg ölték az időt. Az utolsó pillanatok Novák és Harrison ökölcsatáját hozta: ketten ütötték-vágták egymást a jégen, negyvenen meg nézték, a főszereplők pedig véglegessel végezték. Az elkövetkezendő fordulók adnak választ arra, hogy a DVTK által okozott bombameglepetés (ráadásul pedig az, hogy még gólt sem kapott) feltámadást hoz-e magával.

Jegyzőkönyv

HC Mikron Nové Zámky – DVTK Jegesmedvék 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)

Érsekújvár, 1300 néző. V.: Adamec, Müllner – Valo, Orolin (szlovákok).

HC Mikron Nové Zámky: Kosaristan – Andersons, Kudla, Nejezchleb, Hruska, Strauch – Hain, Jurasko, H. Ruckay, Zboril, J. Jurik – Ordzovensky, Novák, Bajtek, Urban, Rogon – Henderson, Hatala, Jakubek, Fábry, Slávik – Glosár (kapus). Vezetőedző: Milan Jancuska.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Kiss D., Crawford (1), Magosi (1), Galanisz, Miskolczi 1 – Milam, Szirányi, Kulmala, Vas 2, Pance 1 – T. Slovák, Láda B., Harrison, Loiseau, Somogyi – Vojtkó, Vincze P., Hajós, Ritó – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 12 perc, + végleges fegyelmi (Novák), ill. 8 perc, + végleges fegyelmi (Harrison).

Milan Jancuska: – Rendkívül szervezett ellenféllel találtuk magunkat szemben. Rengeteg kapura lövési kísérletünk volt, de igazán nagy helyzetet sajnos nem sikerült kialakítanunk. Nagy csalódás számunkra, hogy gólt sem szereztünk.

Glen Hanlon: – Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hiszen nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek és támogattak minket. Remek atmoszférában jó mérkőzésen győztünk.

